La marca histórica que Ignacio Buse persigue en el US Open 2026: récord todavía le pertenece a Jaime Yzaga

El tenista peruano inicia su cuarto Grand Slam este martes en la cancha 17 frente a Marcos Giron y lo hace como el mejor rankeado del país en 31 años tras una temporada con dos coronas (EFE)

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Ignacio Buse, actual número 30 del mundo aterrizó en Flushing Meadows con una mochila cargada de récords y una pregunta que el tenis peruano lleva tres décadas haciéndose: ¿hasta dónde puede llegar un compatriota en el US Open? La respuesta más alta la dio Jaime Yzaga el 6 de septiembre de 1994, cuando eliminó al entonces número uno del mundo, Pete Sampras, en un partido de cuarta ronda que se extendió por 3 horas y 37 minutos.

Ese día, Yzaga no solo venció a una leyenda —ya lo había hecho en 1988— sino que fijó un techo que ningún peruano había vuelto a rozar.

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Este miércoles 2 de septiembre, Ignacio Buse, de 22 años, inicia su camino en el torneo ante el estadounidense Marcos Giron, actual número 77 del ranking ATP, en la cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nueva York. Es su cuarto Grand Slam. Y el contexto lo pone en una posición que el tenis peruano no había conocido desde hace una generación.

Dos títulos en una temporada: una hazaña que dormía desde 1993

Treinta y tres años después, Ignacio Buse volvió a poner a Perú en una lista histórica: ganó dos títulos ATP en una temporada, una hazaña que Jaime Yzaga había conseguido por última vez en 1993. (EFE)

El triunfo en el ATP 250 de Winston-Salem ante el británico Arthur Fery no fue solo un título más en la carrera de Buse. Fue el segundo de la temporada, una marca que en el tenis peruano no se registraba desde 1993, cuando Jaime Yzaga levantó dos trofeos en el mismo año. Treinta y tres años después, el jugador de 22 años repitió esa proeza y lo hizo además sobre una superficie que todavía estaba aprendiendo a dominar.

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“Es increíble porque acá fue la primera victoria de ATP en cancha dura”, reconoció Buse en diálogo con el programa Denganche. “Venía capaz no tan bien de confianza, pero poco a poco fui sumando partidos, confiando en mí mismo.” La adaptación, que al inicio de la gira sobre cemento generaba dudas, terminó en título. Winston-Salem fue también el primer campeonato peruano en cancha dura desde que Yzaga ganó en Sydney, en 1993. Y antes de eso, ningún compatriota había llegado a una final ATP en esa superficie desde Luis Horna, finalista en Long Island en 2004.

La acumulación de marcas no se detiene ahí. Buse disputó en 2026 las finales de Hamburgo y Winston-Salem, algo que un tenista peruano no lograba desde Horna en 2007, cuando alcanzó dos finales ATP en la misma temporada. Nombres como Yzaga, Luis Horna y Pablo Arraya —durante décadas los referentes del circuito nacional— aparecen ahora en las mismas listas que el jugador de 22 años, pero en el lugar del antecedente, no del presente.

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El número 30 y la sombra de Arraya y Yzaga

El salto al puesto 30 del ranking ATP convirtió a Ignacio Buse en el peruano mejor ubicado en 31 años. El tenista quedó cerca de Pablo Arraya y solo tiene a Jaime Yzaga por delante. (El Peruano)

Tras el título en Winston-Salem, Buse escaló seis posiciones en la clasificación ATP y se instaló en el puesto 30, el mejor de su carrera y el más alto que un peruano alcanza en 31 años. La cifra tiene nombre propio: Pablo Arraya ocupó el puesto 29 en su mejor momento, y es el segundo peruano con mejor ranking histórico. Buse está a solo una posición de igualarlo. Por delante de ambos queda únicamente Yzaga (18°).

El ranking, sin embargo, es apenas una coordenada dentro de una evolución más amplia. Hacía 32 años que un compatriota no ganaba un partido en Wimbledon. Dieciocho que no había una victoria peruana en un Masters 1000. Tres desde el último triunfo nacional en un Grand Slam. Cada una de esas marcas cayó durante la presente temporada con Buse como protagonista.

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Después de coronarse en Winston-Salem, lo primero que el tenista buscó con la mirada no fue la cámara ni el trofeo. “Lo primero que se me viene a la mente es mi papá, mi mamá. Toda la familia. Obviamente mi equipo también”, dijo.

La cabeza como parte del juego

Más allá del ranking y los títulos, Ignacio Buse destaca el trabajo psicológico detrás de su crecimiento. El tenista busca controlar sus pensamientos y mantenerse enfocado durante cada punto. (EFE)

Detrás de los números hay un proceso que Buse no oculta. El tenista trabaja con un psicólogo los momentos de tensión dentro de la cancha y ha desarrollado una rutina para mantenerse en el presente durante los puntos decisivos. Evitar anticiparse al marcador, volver a las rutinas, no dejar que la mente vuele hacia adelante.

“Es todo el rato como una lucha interna”, confesó. La frase ilumina algo que las estadísticas no terminan de capturar: el tenis profesional también se disputa dentro de la cabeza, y Buse parece estar ganando esa batalla con mayor frecuencia.

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Este miércoles, ante Giron en la primera ronda del US Open, comenzará una nueva oportunidad de acercarse al techo que Yzaga construyó en 1994. El tenis peruano, que durante décadas miró ese listón desde lejos, tiene ahora a alguien que llega a Nueva York con el número 30 en la espalda y la convicción de que el futuro ya empezó.