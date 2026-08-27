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Alessandro Rubini jugará la clasificación del US Open Junior: buscará unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal

El tenista nacional de 16 años accedió a la ’qualy’ del último Grand Slam juvenil de la temporada. Para hacerse con un lugar en el ’main draw’ deberá superar dos fases

Alessandro Rubini podría unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal del US Open Junior 2026.
Alessandro Rubini podría unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal del US Open Junior 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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Alessandro Rubini se ganó su lugar en la clasificación del US Open Junior tras las nueve bajas que necesitaba para ingresar como alternante. El tenista peruano de 16 años disputará la fase previa del último Grand Slam juvenil de la temporada, programado del 6 al 12 de septiembre en Nueva York, con el objetivo de sumar dos victorias que le abran las puertas del cuadro principal. Llega al certamen en el mejor tramo de su año: 24 victorias en sus últimos 25 partidos, un récord que lo catapultó al Top 100 del ranking ITF Junior y le permitió encadenar cuatro títulos en el circuito juvenil.

El ingreso a la clasificación no es el único compromiso que aguarda a Rubini en septiembre. El tenista nacional también representará a Perú en los Juegos Odesur en la modalidad de ’singles’, lo que convierte al próximo mes en el más exigente de su joven carrera, de acuerdo con información brindada por Jorge Valencia en su cuenta de X. Para acceder al cuadro principal del US Open Junior deberá superar dos rondas de clasificación, que se disputarán los días 3 y 4 de septiembre, antes del arranque del torneo oficial.

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Si Rubini logra abrirse paso en la ‘qualy’, el panorama en el cuadro principal tendrá sabor peruano. Nicolás Baena, de 18 años y ubicado en el puesto 18 del ranking ITF Junior, ya tiene asegurada su presencia en el ‘main draw’. Ambos tenistas han compartido cancha en representación del Perú en distintos torneos internacionales, y una de las posibilidades que se maneja es que coincidan también en la modalidad de dobles en Nueva York, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

Alessandro Rubini jugará el US Open Junior 2026.
Alessandro Rubini jugará el US Open Junior 2026. Crédito: Captura X.

En el cuadro principal espera Nicolás Baena

Baena llega al US Open Junior con el aval de una temporada en Grand Slams que pocos tenistas peruanos de su generación pueden exhibir. Su debut en la categoría se produjo en Roland Garros, donde el limeño avanzó hasta los octavos de final con dos victorias sobre la arcilla parisina antes de caer ante el brasileño Luis ‘Guto’ Miguel, principal favorito del certamen. Aquella actuación le permitió medirse con algunos de los mejores exponentes de su generación y sumar experiencia en el escenario más exigente del circuito juvenil.

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Lejos de conformarse, Baena trasladó ese impulso al césped de Wimbledon, donde superó al hongkonés Kai Thompson en su estreno para instalarse en la segunda ronda. El resultado le dejó un balance de tres victorias en cuadros principales de Grand Slam Junior entre Roland Garros y Wimbledon, una cifra que respalda su posición dentro del Top 20 mundial de la categoría. El cemento del USTA Billie Jean King National Tennis Center representará su tercer escenario diferente en un Grand Slam durante esta temporada.

Peruanos en Grand Slams juveniles

El tenis peruano tiene antecedentes en las instancias finales de los Grand Slams juveniles. Lucciana Pérez alcanzó la final de Roland Garros Junior 2023, mientras que Ignacio Buse y Gonzalo Bueno llegaron a la final de dobles del mismo torneo en 2022.

Lucciana Pérez con el premio de subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A su lado la campeona Alina Korneeva (ESPN).
Lucciana Pérez con el premio de subcampeona del Roland Garros Junior 2023. A su lado la campeona Alina Korneeva (ESPN).

Baena y Rubini buscan ahora continuar esa línea en el último Grand Slam juvenil del año, en una temporada en que el tenis peruano también tiene presencia en el cuadro adulto: Buse es el único peruano que continúa con actividad en el US Open 2026 de la rama profesional. El ’Colorado’ es el máximo representante del tenis peruano en la actualidad y su rival está definido: será el local Marcos Giron, a quien derrotó previamente en Wimbledon, pero ahora las condiciones son diferentes al estadounidense estar en casa y competir en pista dura.

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