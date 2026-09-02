Ethel Pozo reveló los conflictos que tuvo su expareja, Franco Cabrera, durante su paso por ‘El gran show’: “Se fueron hasta las manos”

La conductora Ethel Pozo no se guardó nada y reveló detalles inéditos sobre el comportamiento de su expareja, Franco Cabrera, durante su participación en 'El Gran Show'. Según Pozo, el actor tuvo serios problemas con compañeros como María Gracia Gamarra y Brenda Carvalho, e incluso con la producción. Video: Q / Sin más que decir

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Ethel Pozo rompió su silencio sobre Franco Cabrera, su expareja y actual conductor de ‘Yo soy’, al señalar que el actor tuvo conflictos con todo el equipo durante su etapa en ‘El gran show’. Las declaraciones llegaron en el mismo programa donde Diana Sánchez explicó por qué dejó la conducción del espacio de imitación.

Diana Sánchez negó una mala relación con Franco Cabrera durante su etapa en ‘Yo soy’

Diana Sánchez se presentó en el streaming ‘Sin más que decir’ y abordó los motivos que la llevaron a dejar la conducción de ‘Yo soy’, programa que compartía con Franco Cabrera en Latina. La exchica reality relató que no logró establecer una amistad cercana con el actor durante el tiempo que trabajaron juntos y dejó entrever que existieron ciertas tensiones profesionales.

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“Yo era co-conductora. Ni siquiera eso era mi papel, mi papel estaba atrás en el backstage chongueando con la gente, ni a reportera llegué”, comentó Sánchez, en referencia al rol que Cabrera le asignaba dentro de la dinámica del programa, pero ella lo tomó muy deportivamente.

Ante la insistencia de sus compañeros de streaming, Sánchez reconoció que la relación laboral con Cabrera se sostuvo por profesionalismo, más allá de la ausencia de afinidad personal. “Hemos sabido llevar el trabajo, no hemos sido grandes amigos (...). Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiamos, pero siempre va a haber personas que no compatibilicen en todos lados, que no congenian”, agregó.

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Diana Sánchez llegó a Sin Que decir y aclaró los rumores sobre una supuesta mala relación con Franco Cabrera en Yo Soy. YouTube: Q

Ethel Pozo reveló los conflictos de Franco Cabrera durante su paso por ‘El gran show’

La conversación tomó otro rumbo cuando Ethel Pozo intervino para hablar, por primera vez en público, sobre su expareja. La conductora, que mantuvo una relación de varios años con Cabrera, aclaró antes de sus declaraciones que no acostumbra referirse a su vida privada, pero decidió compartir un episodio que, según indicó, fue presenciado por muchas personas del medio.

“En la época que él bailó en ‘El gran show’ y eso lo pueden corroborar con quien sea, se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos”, declaró Pozo.

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La hija de Gisela Valcárcel enfatizó que no se trataba de rumores de terceros, sino de hechos que ella vivió de manera directa. “Inclusive, en esa época se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra. Entonces, más no te puedo decir”, añadió Pozo, antes de que Diana Sánchez interviniera entre risas para cerrar el tema: “Ya no necesitas decir más, ya déjalo”.

Ethel Pozo afirmó que su expareja, Franco Cabrera, tuvo conflictos con todo el equipo durante su paso por 'El gran show'.

El contexto detrás de la salida de Diana Sánchez de ‘Yo soy’

Las revelaciones de Ethel Pozo se dieron en medio de la controversia por la salida de Diana Sánchez de ‘Yo soy’, tras el ingreso de la actriz Alicia Mercado como nueva conductora junto a Franco Cabrera. Sánchez había explicado previamente, en el podcast ‘La Capilla’ con la periodista Andrea Llosa, que su alejamiento del programa respondió, en un primer momento, a cuestiones internas del canal.

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En esa entrevista, cuando Llosa le preguntó directamente si había sido reemplazada, Sánchez respondió sin rodeos: “Me han reemplazado, chica...”. La producción de ‘Yo soy’ inició la nueva temporada sin convocarla, situación que la propia conductora reconoció haber descubierto casi al mismo tiempo que el público, cuando ya se emitía la promoción del regreso del programa.

Diana Sánchez detalló las razones de por qué no sigue conduciendo ‘Yo Soy’: “No llegamos a un arreglo económico”. YouTube: Sin Que Decir.

Sánchez, quien atraviesa un proceso personal en Estados Unidos junto a su esposo, Dan Guido, diagnosticado con leucemia, había señalado en un principio que su ausencia se debía a una reestructuración interna de Latina. Sin embargo, en ‘Sin más que decir’ precisó que la razón estuvo más vinculada a temas económicos que a un conflicto personal con su excompañero de conducción.

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El episodio dejó en evidencia dos versiones que corrieron en paralelo durante los últimos días, la salida de Sánchez del programa y la exposición pública, por parte de Ethel Pozo, de conflictos previos de Franco Cabrera con figuras del entretenimiento peruano, entre ellas la propia María Grazia Gamarra y su hermano.