“Bombazo” y una burla de mal gusto de Inglaterra: las portadas de los medios del mundo tras el retiro de Messi de la Selección

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Las portadas con la reacción de los medios del mundo

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina, con lo que puso término a una trayectoria de dos décadas que incluyó, como capítulo final, una consagración en el Mundial 2026 ante España. La decisión del capitán de 39 años generó un impacto de proporciones entre los fanáticos. Sus compañeros en la Albiceleste lo rodearon con mensajes cariñosos en sus redes y los medios del planeta reaccionaron ante la determinación.

El propio Messi había anticipado la chance de su retiro a algunos compañeros en el vestuario del estadio MetLife de Nueva York, durante los momentos previos a la final del torneo. Sin embargo, tras la derrota por 1 a 0, no se había despedido, lo que había encendido algunas esperanzas. El astro rosarino anotó ocho goles a lo largo de la competencia y protagonizó actuaciones que quedarán grabadas en los libros de historia del deporte mundial.

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“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo —antes también— y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi en la carta pública con la que oficializó su retiro. En ese mismo texto, aclaró que la partida reciente de su padre, Jorge Messi, lo convenció todavía más de que la decisión era correcta.

La misiva también dejó espacio para la emoción y la gratitud: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, agregó el delantero del Inter Miami, que viene de anotar cuatro goles en un partido en la MLS ante Montreal. Su talento está vigente, pero optó por ponerle punto final a su historia con la mejor de sus versiones.

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“Bombazo: Messi se retira de la selección argentina”, tituló el diario Marca de España. En la misma línea continuaron los medios de Europa y América, entre el asombro y el impacto. The Sun, de Inglaterra, dio la nota con una burla. “Lionel Messi se retira de la Selección DE NUEVO como una leyenda y realiza una emotiva declaración después de la muerte de su padre”, tituló. El aguijón tuvo que ver con la retirada de 2016 tras perder la Copa América 2016, decisión que modificó semanas después.

Dentro de la AFA, el anuncio no tomó del todo por sorpresa a los dirigentes. La edad del astro y el contexto emocional tras la pérdida de su padre hacían prever que este momento llegaría pronto. El presidente Claudio Tapia ya evalúa distintas alternativas para los próximos compromisos del equipo, cuya primera ventana de amistosos tras el Mundial se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

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La portada más agresiva fue la de The Sun: Lionel Messi renuncia a la Selección DE NUEVO"

En ese marco, desde la cúpula de la AFA existe la intención de que el ídolo tenga un partido de despedida en el estadio Monumental de River Plate, aunque la decisión final depende de la voluntad de Messi. Una gira por China también fue evaluada como posibilidad para esa ventana. Los rivales del seleccionado para esa fecha tampoco están definidos.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, cerró Messi en su mensaje. Las próximas semanas determinarán cómo la Argentina afronta, en lo deportivo e institucional, la realidad de un equipo que deberá construir su identidad sin el jugador que la definió durante las últimas dos décadas.

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Las principales portadas del mundo

La portada del diario As

Record fue con un título clásico. "Messi anuncia su retiro de la selección argentina: 'Ya no tengo más para dar'"

Kicker: "Messi termina su carrera con el equipo nacional"

La Gazzetta destacó "la carta del adiós"

Daily Mail: "Lionel Messi se retira de la selección a los 39 años tras perder la final del Mundial ante España y pocas semanas después de la muerte de su padre"

La portada de The Guardian. "Lionel Messi se retira del fútbol internacional: Me duele un montón"

"Lionel Messi pone fin a su carrera internacional con Argentina: 'Ya no tengo nada más que dar y vienen grandes jóvenes'", tituló L'Equipe de Francia

Sport destacó una frase: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Globo Esporte también se hizo eco de la despedida

Mundo Deportivo apeló a los signos de admiración

El posteo del diario Marca