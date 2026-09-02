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Nuevo horario para el debut de Ignacio Buse en US Open 2026: peruano enfrentará a Marcos Giron en primera ronda

Debido a las condiciones climáticas en Nueva York, el #30 del ranking ATP vio aplazado su estreno. La organización del Grand Slam estadounidense confirmó la nueva programación

Nuevo horario para el debut de Ignacio Buse en US Open 2026: peruano enfrentará a Marcos Giron en primera ronda.
Nuevo horario para el debut de Ignacio Buse en US Open 2026: peruano enfrentará a Marcos Giron en primera ronda. Crédito: ATP Tour.
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Las condiciones climáticas en Nueva York impidieron que Ignacio Buse disputara su debut en el US Open 2026 este martes 1 de septiembre, como estaba programado en un inicio. La lluvia se mantuvo de forma intermitente a lo largo de toda la jornada en el complejo de la USTA Billie Jean King National Tennis Center, lo que obligó a suspender la actividad en varias de las canchas exteriores y a reprogramar decenas de partidos, entre ellos el del tenista peruano.

Ante ese escenario, la organización del Grand Slam estadounidense confirmó una nueva fecha y horario para el estreno de Buse, número 30 del ranking ATP, en su cruce de primera ronda ante el estadounidense Marcos Giron.

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Ignacio Buse vs Marcos Giron: nueva programación

El duelo quedó reprogramado para este miércoles 2 de septiembre, no antes de las 11:30 horas de Perú (12:30 horas de Nueva York). El partido se disputará en el segundo turno de la jornada en la cancha asignada, ya que el primer turno está reservado para el compromiso de segunda ronda del cuadro femenino entre la checa Karolina Pliskova y la rusa Diana Shnaider. La reprogramación implica que Buse deberá esperar al menos hasta la conclusión de ese encuentro para conocer con mayor precisión la hora exacta de su ingreso a la cancha.

Ignacio Buse y Marcos Giron se medirán en el segundo turno de la cancha 6 del US Open 2026 este miércoles 2 de septiembre.
Ignacio Buse y Marcos Giron se medirán en el segundo turno de la cancha 6 del US Open 2026 este miércoles 2 de septiembre. Crédito: US Open.

¿Dónde ver el partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron?

La transmisión estará disponible a través de la plataforma Disney+, donde los usuarios deberán buscar la cancha 6 para sintonizar el compromiso desde cualquier dispositivo con acceso al servicio de streaming.

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Como alternativa, existe la opción de Tennis TV, plataforma especializada que ofrece la cobertura de todos los partidos del circuito ATP durante toda la temporada, por un costo mensual de 17 dólares. Ambas opciones permiten a los aficionados peruanos seguir en vivo el debut del tenista nacional en el último Grand Slam del año.

Último antecedente entre ambos

Buse y Giron ya se enfrentaron esta temporada, en la tercera ronda del ATP 500 de Queen’s, disputada el 16 de junio en la cancha 5 del club londinense. El peruano remontó un set en contra para quedarse con el triunfo por 3-6, 7-5 y 7-6(8), en un partido que se extendió por dos horas y 34 minutos y que puso a prueba su temple en los momentos decisivos.

Ignacio Buse se mide ante Marcos Giron por la primera ronda del US Open. - Crédito: AFP
Ignacio Buse se mide ante Marcos Giron por la primera ronda del US Open. - Crédito: AFP

En el desenlace, Giron tuvo hasta tres puntos de partido a su favor durante el tie-break de la manga final, pero Buse mantuvo la calma y cerró el set por 10-8. Aquella victoria tuvo un significado especial para el peruano: representó su primer triunfo en un torneo ATP sobre césped, superficie en la que no contaba con experiencia previa a nivel profesional.

Segunda vez en el cuadro principal del US Open

La cita de este miércoles marcará la segunda participación de Buse en el cuadro principal del US Open. Su primera experiencia se dio en 2025, cuando debutó directamente en el Arthur Ashe Stadium ante el entonces top 10 Ben Shelton, encuentro que perdió por 6-3, 6-2 y 6-4 frente al estadounidense.

Aquel debut llegó tras un camino exigente por la fase clasificatoria del torneo. El peruano superó primero al austríaco Lukas Neumayer por 7-6, 6-7 y 6-1, luego al japonés Rei Sakamoto por 6-4, 4-6 y 6-4, y finalmente al belga Kimmer Coppejans por 6-3 y 6-4, resultados que le permitieron acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

Un año después, Buse llega a Nueva York en un contexto radicalmente distinto: como cabeza de serie, con dos títulos ATP conquistados en la temporada y en el mejor momento competitivo de su carrera.

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