Perú

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

La legisladora de Renovación Popular argumenta que esos fondos podrían destinarse a cubrir necesidades básicas de la población

La diputada Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas y eliminar el financiamiento estatal directo e indirecto a los partidos y sus campañas electorales. (Crédito: Canal N)
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La congresista Norma Yarrow, de la bancada Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone eliminar el financiamiento directo e indirecto que el Estado peruano otorga a las organizaciones políticas. La iniciativa, difundida este martes por Canal N, plantea modificar la Ley de Organizaciones Políticas para suprimir los recursos públicos que hoy financian las campañas electorales de los partidos.

La propuesta legislativa alcanza tanto al financiamiento directo, es decir, las transferencias de dinero que el Estado realiza a las agrupaciones políticas, como al indirecto, que incluye la franja electoral, el mecanismo por el cual el Estado cede espacios en radio y televisión a los partidos durante los procesos electorales. Según Canal N, el proyecto busca que ninguna de estas dos vías continúe operando bajo el esquema actual.

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Norma Yarrow frente a micrófonos de prensa y un teléfono grabando, con varias personas y militares borrosos en el fondo
Norma Yarrow presentó un proyecto de ley para eliminar el financiamiento directo e indirecto del Estado a los partidos políticos en Perú.

¿Por qué eliminar el financiamiento?

Yarrow sostuvo que los fondos destinados al financiamiento de campañas políticas podrían redirigirse a necesidades básicas de la población. La legisladora enmarcó su iniciativa como una alternativa de uso de recursos públicos, al señalar que el dinero que hoy reciben las organizaciones políticas para sus procesos electorales tendría un destino más urgente en otras áreas del Estado.

El texto del proyecto no detalla, hasta el momento, montos específicos ni un cronograma de implementación en caso de aprobarse. La bancada de Renovación Popular no ha precisado tampoco si la medida contempla algún mecanismo de financiamiento alternativo para las agrupaciones políticas que hoy dependen de estos recursos para desarrollar sus campañas.

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Una mano entrega un fajo de billetes de cien soles sobre una mesa junto a una caja de madera de la ONPE y un cartel de prohibición de dinero.
La iniciativa de Renovación Popular propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas para suprimir los recursos públicos destinados a campañas electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciativa en etapa inicial

El proyecto de ley fue presentado este martes y, de acuerdo con lo reportado por Canal N, todavía se esperan mayores precisiones sobre su contenido. La propuesta deberá pasar por el proceso legislativo habitual antes de someterse a debate en el pleno del Congreso.

Se espera que en los próximos días se conozcan las reacciones de otras bancadas frente a la iniciativa de Yarrow, en momentos en que el debate sobre el financiamiento estatal a los partidos políticos vuelve a instalarse en la agenda pública peruana.

Documento oficial del Congreso del Perú con la proposición legislativa presentada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras
La congresista Norma Yarrow presentó una iniciativa legislativa para eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas en Perú. (X/@Norma Yarrow)

(Noticia en desarrollo)

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