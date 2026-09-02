Perú

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

El líder de Renovación Popular cuestionó la respuesta del Ejecutivo ante la criminalidad, pese a que la mandataria hizo de la seguridad y la “mano dura” uno de sus principales compromisos

Rafael López Aliaga
López Aliaga esperaba “mucho más mano dura” de Keiko Fujimori frente a la criminalidad, aunque evitó ponerle una nota tras apenas un mes de Gobierno
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este martes que esperaba “mucho más mano dura” del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la ola de criminalidad que golpea al país, aunque evitó calificar su gestión al considerar que apenas lleva un mes en el poder.

“Yo no voy a caer en eso, porque yo no voy a petardear a un gobierno que tiene un mes, no. Yo no voy a ponerle nota todavía. Yo lo voy a ayudar, y voy a pedirle que se deje ayudar, nada más”, dijo en diálogo con un pódcast del diario El Comercio.

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“Y yo sí esperaba más, francamente. Esperaba mucho más mano dura”, agregó en lo que supone un cuestionamiento a la reiterada promesa de Fujimori de gestionar con mano dura frente a la creciente criminalidad.

El exalcalde de Lima cuestionó que el Ejecutivo espere la delegación de facultades del Congreso para adoptar medidas contra la delincuencia y planteó recurrir a decretos de urgencia para acelerar la adquisición de equipos y armas, así como reforzar los grupos de inteligencia.

Keiko Fujimori
Pide actuar de inmediato contra el sicariato y la extorsión y cuestiona que el Ejecutivo espere la delegación de facultades del Congreso

“Te matan a seis peruanos por día. Compras equipos, armas los grupos de inteligencia, comienzas a capturar, tienes convenios con el FBI, como han hecho, pero bastante más intensos”, sostuvo.

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Recordó que la expresidenta Dina Boluarte (2023-2025) recurrió durante su gestión a decretos de urgencia y señaló que la actual Administración cuenta con “todo el soporte popular” para actuar contra el sicariato y la extorsión.

“Yo lo que no quiero es que la señora Fujimori baje el soporte popular, pero si la gente no tiene una solución al sicariato y la extorsión, lamentablemente va a bajar. Entonces, no quiero que baje. Un gobierno tiene que ser exitoso, y darle soluciones a la gente. Y para eso he entrado”, manifestó.

Durante la tercera sesión del debate presidencial de cara a las elecciones que la dieron como ganadora, Fujimori dijo que Perú “no aguanta más improvisaciones” y que su partido, Fuerza Popular, “es el único que tiene la fuerza, la experiencia y sobretodo el equipo para derrotar a estas lacras”.

Aludió en varias ocasiones a las acciones de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), y dijo que este le enseñó en su niñez que “frente al terrorismo nunca se retrocede” y que aprendió que “con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror”.

Rafael López Aliaga
Propone decretos de urgencia para comprar equipos y armas, reforzar la inteligencia y profundizar la cooperación con el FBI

No obstante, López Aliaga reiteró que el país no esperará hasta el próximo año para ver resultados, aunque defendió al actual equipo ministerial, al que calificó de “primera”. Asimismo, cuestionó la decisión del Ejecutivo de mantener el actual número de ministerios y reclamó una reducción del aparato estatal para liberar recursos, algo que consideró “gravísimo”.

“Keiko podrá tener todos los errores que tú quieras, puede ser mercantilista, responder a intereses de estos grupos de poder, pero es demócrata. (...)Lo peor que le puede pasar a Perú es tener una dictadura tipo Venezuela. Por eso fue la decisión de decir: se apoya a Keiko y queremos que le vaya bien”, añadió.

En su momento, Fujimori también afirmó que retiraría al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si es necesario, pero no será para aplicar la pena de muerte, aunque sí volverá a utilizar a los jueces ‘sin rostro’ (encubiertos) que se implementaron durante el régimen de su padre.

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