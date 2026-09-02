Desde Chile, llega la nueva incorporación de Universitario pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026: ¿de quién se trata?

Universitario cierra el mercado de refuerzos para la Libertadores con una volante que ya sabe lo que es jugar ese torneo y que llega con el aval de haber sido internacional con la Roja chilena. (Universitario de Deportes)

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Universitario de Deportes sumó un nuevo nombre a su plantel femenino de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026. El club crema anunció la incorporación de la volante chilena Ana Gutiérrez, quien llega al mediocampo de las Leonas con el respaldo de haber vestido la camiseta de la Selección de Chile y de conocer de primera mano la exigencia del torneo continental.

“Jerarquía en el mediocampo. El mediocampo de las Leonas suma experiencia internacional con la chilena Ana Gutiérrez para la Copa Libertadores Femenina”, publicó el club en sus redes sociales al confirmar la llegada de la futbolista.

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La despedida de un ciclo en el puerto

Ana Gutiérrez cerró su etapa en Santiago Wanderers tras dos temporadas y se despidió con un emotivo mensaje. La volante chilena agradeció al club antes de asumir su nuevo reto en Universitario. (Universitario de Deportes)

La mediocampista cerró su etapa en Santiago Wanderers con una publicación en Instagram que no dejó lugar a dudas sobre el peso emocional de su salida. “Cierro una etapa hermosa y no tengo más que palabras de gratitud. Agradecida eternamente con Santiago Wanderers por darme la oportunidad de llegar a este lindo club y compartir con su hermosa gente”, escribió la jugadora.

El adiós también incluyó un mensaje para sus compañeras y el cuerpo técnico: “Gracias infinitas al cuerpo técnico y a mis compañeras por cada momento vivido, por las risas, el esfuerzo compartido y todo lo que aprendí a su lado. Dejo aquí una familia y grandes recuerdos en la cancha y fuera de ella. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar!”

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El técnico del cuadro porteño, Mario Vera, también se expresó sobre la partida de la volante. “Gracias por el respeto, la disposición al trabajo y tirar el carro pa’ delante. Fueron dos lindos años que, más allá de la jugadora, conocí a una crack de persona. En un equipo la tendría siempre, pero también entiendo que cuando se dan oportunidades mejores no puedo ser egoísta y debo dejar partir. Todo el éxito en tu nueva etapa en Perú”, señaló el entrenador.

La despedida se produjo antes del cierre de la temporada en la Liga Femenina 2026 de Chile. Wanderers ya no tenía posibilidades de avanzar a los play-offs, y el plantel comenzó a disolverse con anticipación. Gutiérrez fue una de las primeras en tomar rumbo.

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Dos años de rendimiento sostenido en Chile

Durante su última temporada en Santiago Wanderers, Ana Gutiérrez disputó 20 encuentros y fue titular en 19. La volante anotó dos goles, dio dos asistencias y acumuló 1.710 minutos. (Universitario de Deportes)

Los números de su última temporada en el puerto hablan por sí solos. La mediocampista disputó 20 partidos —con tres ausencias por lesión—, acumuló 1.710 minutos y promedió 85,5 por encuentro. Fue titular en 19 ocasiones, convirtió dos goles frente a Deportes Temuco y Colo-Colo, aportó dos asistencias y recibió cuatro tarjetas amarillas. En una oportunidad fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Su perfil combina trabajo físico, recorrido y criterio para manejar los tiempos del juego, cualidades que el cuerpo técnico de las Leonas buscaba para afrontar un torneo de alta exigencia como la Libertadores. La experiencia previa en el certamen continental le da además una ventaja adicional: ya conoce la presión de ese escenario.

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Un mediocampo con refuerzos para la Libertadores

Las Leonas siguen sumando experiencia internacional para la Libertadores Femenina. Tras anunciar a Milagros Rolón y Alesia García, Universitario incorporó a la chilena Ana Gutiérrez. (Universitario de Deportes)

La llegada de Gutiérrez no es un hecho aislado. Universitario viene construyendo un plantel pensado para competir en Ecuador, sede de la Copa Libertadores Femenina 2026, que se extenderá del 15 al 31 de octubre. Días antes del anuncio de la chilena, el club había oficializado a la lateral derecha paraguaya Milagros Rolón, procedente de Olimpia, club con el que conquistó cinco títulos y participó en cuatro ediciones del torneo continental. “Milagros Rolón, lateral derecha y seleccionada paraguaya, reforzará a las Leonas para la Copa Libertadores 2026”, informó el club en sus plataformas digitales.

Olimpia, por su parte, también se despidió de la defensora con un mensaje en redes: “Milagros Rolón fue transferida al Club Universitario de Perú. Pieza fundamental en la campaña actual del plantel, le agradecemos por los años en la institución y le deseamos lo mejor en lo que venga. ¡Olimpia siempre será tu casa!”.

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El cuadro crema también incorporó a la delantera Alesia García, con pasado en el Ferencváros de Hungría y en la Selección Peruana, como parte de una política de refuerzos que apunta a cubrir todas las líneas del campo. Con Gutiérrez en el centro del campo, Rolón en el lateral y García en la delantera, las Leonas llegan a la cita continental con un plantel que mezcla experiencia internacional y conocimiento del torneo.

La volante chilena llega desde Santiago Wanderers tras dos temporadas y 20 partidos, con recorrido en la selección, y se integra a las Leonas con la mira puesta en Ecuador, en octubre de 2026 (Universitario de Deportes)