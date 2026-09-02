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“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”: Técnico de Cusco FC confronta a su par de Cienciano

Durante un acto institucional, el entrenador español respondió a los comentarios del argentino, a quien calificó como “una persona peculiar” por su particular comportamiento en los banquillos

Javier Rabanal confronta a Horacio Melgarejo tras Cusco FC vs Cienciano por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Javier Rabanal confronta a Horacio Melgarejo tras Cusco FC vs Cienciano por Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
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La última edición del Cusco FC vs Cienciano concentró la atención más por las actitudes de sus entrenadores que por el resultado en sí. Finalizado el encuentro, que acabó en manos de los ‘dorados’, el estratega Javier Rabanal celebró con demasiada efusividad, incomodando al plantel rival, en especial a su par Horacio Melgarejo.

Un día más tarde de lo acontecido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el técnico argentino del ‘papá’ apuntó sus cuestionamientos a la conducta del profesional español e incluso cuestionó sus capacidades en la Liga 1, tras una aventura fallida en Universitario de Deportes.

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Horacio Melgarejo – Jesús Rabanal – Cienciano - Cusco FC – Liga 1 – Perú – deportes – 31 agosto
Javier Rabanal celebró con intensidad el triunfo de Cusco FC ante Cienciano, pero sus festejos incomodaron a Horacio Melgarejo. - Crédito: Difusión

Aquellos comentarios no fueron ajenos para Rabanal, quien aprovechando un acto institucional uso su derecho a réplica para explicar su versión de los hechos y definir al argentino: “Vi las declaraciones de Horacio [Melgarejo]. Él es así, una persona peculiar; no tengo mucho más que añadir”.

En línea con eso, el DT de Cusco aclaró que “es su opinión acerca de lo que ocurrió al final; yo sé lo que ocurrió, no tiene mucho que ver con lo que él cuenta. Quizá no debieron meterse en nuestra celebración, eso es lo primero”.

“Pon en Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”, espetó el técnico español para replicar las respuestas del argentino. | VIDEO: TikTok

Incómodo por la manera en cómo el líder de Cienciano invadió un aspecto profesional delicado, Javier Rabanal estableció una comparativa con Horacio Melgarejo que, definitivamente, lo ha dejado a muy maltraer.

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“Del resto, poco más que decir, porque incluso se ha metido en otras etapas de mi carrera y la verdad está en Transfermarkt. Tú pon [en] Transfermarkt Horacio Melgarejo y Javier Rabanal, y ahí está la verdad del fútbol”, sostuvo.

Quizá es la primera vez que está 20 partidos en un sitio y tiene que aprender a lidiar con la prensa y a no llamar la atención, que, a lo mejor, es lo que necesita”, cerró el estratega español que vio en Cusco FC una oportunidad de revancha en Perú.

Horacio Melgarejo retomará la dirección de Cienciano en la Liga 1 tras la suspensión de su sanción por parte del TAS.
Horacio Melgarejo ha ganado notoriedad en Cienciano por su gran campaña en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

Cusco FC crece a costa de Cienciano

Cusco FC ha encontrado una clara estabilidad en el Torneo Clausura 2026 tras vencer a Cienciano en un partido de alta intensidad correspondiente a la séptima fecha.

El equipo dirigido por Javier Rabanal controló muy buena parte del juego mediante asociaciones y aproximaciones ofensivas, protagonizadas por su tridente de ataque.

El extremo abrió el marcador tras gran acción colectiva en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Crédito: L1MAX.

Ese dominio, sello característico del técnico español, le permitió adelantarse en el marcador con un destacado gol de Lucas Colitto, tras una concatenación de pases cortos en 3/4 de campo contrario.

Cienciano, pese al golpe encajado, reaccionó con firmeza y generó ataques para buscar el empate, pero Andy Vidal respondió con intervenciones destacadas en varios tramos del envite.

Cusco FC escaló posiciones tras superar a Cienciano y aparece en la 5ta plaza del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Cusco FC escaló posiciones tras superar a Cienciano y aparece en la 5ta plaza del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

En el complemento, Carlos Garcés marcó la igualdad para el ‘papá’. Más tarde, un gol en propia puerta de Santiago Arias le concedió la victoria a un Cusco FC que va en una notoria alza en el Clausura.

Con el triunfo, los ‘dorados’ treparon al sexto lugar de la clasificación con 12 unidades. Cienciano, entretanto, continúa antepenúltimo, junto con UTC y ADT, equipos que aparecen como candidatos a perder la categoría en la Liga 1 2026.

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