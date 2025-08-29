Alexander Merino cayó ante dupla portuguesa en Challenger de Porto: peruano tendrá revancha en serie por Copa Davis

Alexander Merino y su compañero de duplas Christoph Negritu se despidieron del segundo Challenger de Porto de la temporada.

En un duelo anticipado de Copa Davis, Alexander Merino, junto a su pareja en dobles Christoph Negritu, se despidió de los cuartos de final del segundo Challenger de Porto de la temporada. La dupla entre el peruano y el alemán cayó a manos de los locales Henrique Rocha y Francisco Rocha.

El dúo conformado por el sudamericano y el ‘teutón’ sacó a relucir el rótulo de primeros preclasificados en la primera ronda. Con solidez dejaron en el camino al binomio del checo Jan Jermáf y el polaco Daniel Michalski con parciales 6-4, 6-4.

En la jornada de hoy, la pareja Merino/Negritu no corrió con el mismo desenlace, puesto que los locales Rocha/Rocha se impusieron por 6-1 y 7-5 en una hora y 17 minutos. El duelo se desarrolló en la cancha central del Clube Tenis Porto Challenger.

Alexander Merino cayó ante probable rival por serie en Copa Davis.

Luefo de la la derrota, Merino deberá haber anotado virtudes y desaciertos de Henrique Rocha. Pese a que Perú no ha anunciado aún su convocatoria para el duelo ante Portugal, lo más probable es que el capitán ‘Lucho’ Horna lo incluya en el quinteto que dirá presente este 12 y 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima.

El ‘luso’ sí tiene el lugar asegurado en la lista de Rui Machado. Se prevé que Rocha y Francisco Cabral, principal figura de los ibéricos en dobles en el puesto #36 en esta categoría, integren la dupla que mandará el capitán ‘ibérico’ al polvo de ladrillo limeño.

Por lo pronto, Merino deberá trabajar con Horna para contrarrestar el juego al binomio portugués. Sin la presencia de Conner Huertas del Pino —el tribunal de apelaciones por dopaje no da respuesta aún—, su hermano Arklon se perfila para suplirlo.

En la última llave frente a Líbano, la dupla peruana Merino/Huertas del Pino le dio la victoria al equipo peruano.

La acción de Gonzalo bueno, partido cancelado

Gonzalo Bueno sigue trabajando por alcanzar el Top 200 del ranking ATP. El trujillano de 21 años es #199 en el ranking en vivo y una victoria en su siguiente encuentro lo depositaría en este selecto grupo.

‘Gonza’ actualmente se encuentra en la ciudad de Como, Italia. En el Challenger de la ciudad, la segunda raqueta peruana está instalada en los octavos de final. En su debut, despachó al argentino Facundo Díaz Acosta tras caer en el primer parcial.

Su duelo por un pasaje a los cuartos de final estaba pactado para la madrugada peruana de hoy miércoles. Sin embargo, la jornada en el evento deportivo fue suspendida por presencia de lluvia. El duelo se ha reprogramado para este viernes 29 de agosto a las 15:00 horas.

Gonzalo Bueno se medirá ante el alemán Henri Squire por un lugar en los cuartos de final del Challenger de Como, en Italia.

“Toca creer”, el mensaje Ignacio Buse

Tras su participación por primera vez en la primera ronda de un Grand Slam, Ignacio Buse conversó con la página oficial del US Open y habló de la serie entre Perú y Portugal. “Jugamos de local y toca creer en una victoria por más que Portugal sea el favorito en la serie”, confesó.

“Está en un gran nivel. Está entre los 50 mejores del mundo, transitando por su mejor año. Obteniendo buenas victorias”, agregó el ‘Colorado’. Sus tres victorias en la clasificación del ‘majors’ estadounidense y su andar en el ATP 250 de Gstaad le permitirán afrontar la llave con mayor experiencia.

“Nosotros tenemos ranking más parejo entre los singlistas, y ‘Gonza’ (Gonzalo Bueno) está pasando por un buen momento, como yo, que estoy muy contento por el nivel que mostré en la ‘qualy del US Open. Y por haber jugado en varios momentos de igual a igual contra un Top 10. Era la primera vez para mí que jugaba con un tenista que está entre los diez mejores de ATP”, resaltó el ‘Colorado’ con orgullo.

