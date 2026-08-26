Marco Huamán acelera su recuperación: las fechas tentativas para su regreso con Alianza Lima al Torneo Clausura 2026

El pisotón de Luciano Nequecaur en la cuarta fecha del Clausura lo sacó de la cancha con muletas. Semanas después, el área médica de Alianza Lima observa una evolución que nadie anticipaba con ese diagnóstico inicial. (Eurasia Sport Images)

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El defensor Marco Huamán avanza en su rehabilitación a un ritmo que supera las expectativas iniciales del club, y en Alianza Lima ya se barajan dos posibles escenarios para su reincorporación al equipo de Pablo Guede en el Torneo Clausura 2026.

Mientras el lateral sigue los protocolos establecidos por el área médica del club victoriano, se dieron a conocer algunos detalles sobre el estado del futbolista y las fechas en las que podría volver a pisar el césped.

La lesión, que lo dejó fuera de los dos últimos compromisos del equipo blanquiazul, encendió las alarmas en el club, aunque el panorama actual es más alentador de lo que se estimó en un primer momento.

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La lesión que frenó al lateral blanquiazul

Marco Huamán sufrió un desgarro ligamentario ante Sport Boys y quedó fuera de los dos últimos partidos de Alianza Lima. Su baja dejó un vacío en una zona clave para Pablo Guede. (Alianza Lima)

Todo ocurrió durante la cuarta fecha del Clausura, en el partido que Alianza Lima disputó ante Sport Boys. En ese encuentro, un pisotón del delantero Luciano Nequecaur sobre el pie de Huamán derivó en una lesión que obligó al defensor a abandonar el Estadio Nacional con muletas y una bota ortopédica, acompañado por integrantes del cuerpo técnico y con notorias dificultades para desplazarse.

Horas después del partido, el club difundió a través de sus redes sociales el diagnóstico oficial: desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. La confirmación generó preocupación en el plantel, dado el rol que el futbolista había adquirido dentro del esquema de Pablo Guede a lo largo de la temporada.

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Huamán había acumulado 20 partidos en lo que va del año, con un gol y tres asistencias, cifras que reflejan la relevancia que fue ganando partido a partido. Su posición natural corresponde al sector derecho de la defensa, pero la necesidad del equipo lo llevó a ocupar el lateral izquierdo, una banda que cubrió con solvencia y que el plantel no logró reemplazar con igual eficacia tras su baja. Nicolás Díaz fue el encargado de suplirlo, aunque sin alcanzar el nivel que el cuerpo técnico esperaba.

Dos escenarios posibles para su retorno

Alianza Lima ya empieza a mirar el posible retorno de Marco Huamán. Su evolución abre dos escenarios: reaparecer en la fecha 8 ante Juan Pablo II o esperar hasta el clásico con Universitario. (Alianza Lima)

El periodista Gerson Cuba fue el primero en entregar señales positivas sobre la evolución del defensor. A través de su cuenta en la red social X, el comunicador indicó que el proceso de recuperación marcha a buen ritmo y que existe la posibilidad de que Huamán esté disponible para el partido entre Juan Pablo II College y Alianza Lima, correspondiente a la octava fecha del Clausura, que se disputará en Chongoyape.

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“La recuperación de Marco Huamán avanza a grandes pasos. De continuar con este proceso al mismo nivel, existe la posibilidad de que su regreso se produzca en el partido entre Juan Pablo II y Alianza Lima. Veremos”, publicó Cuba en sus redes sociales.

Sin embargo, otro nombre del periodismo deportivo abrió un segundo escenario. José Varela, en el programa Modo Fútbol, amplió la información y apuntó a un partido de mayor envergadura como fecha probable para el regreso del lateral.

“En el partido ante Sport Boys Marco Huamán se lesionó y tuvo un desgarro ligamentario. A día de hoy, el futbolista marcha en una recuperación bastante buena y me dicen que hay una alta posibilidad de que Marco Huamán pueda reaparecer para el clásico ante Universitario”, reveló el comunicador.

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Ese clásico está programado para el lunes 12 de septiembre, por la novena fecha del Torneo Clausura, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, desde las 8:00 p. m. (hora peruana). Ninguna de las dos fechas está confirmada de manera oficial por el club, pero ambas fuentes coinciden en un punto central: la recuperación del jugador avanza mejor de lo previsto.

El peso de Huamán en el esquema de Guede

El regreso de Marco Huamán sería una buena noticia para Pablo Guede, que necesita recuperar variantes en defensa y estabilidad en un Clausura donde Alianza Lima busca volver a sumar triunfos. (Alianza Lima)

La ausencia del lateral no pasó inadvertida. Alianza Lima no atraviesa su mejor momento en el Clausura y el empate ante FBC Melgar dejó en evidencia la necesidad de recuperar regularidad. En ese contexto, la eventual reincorporación de Huamán representa una alternativa concreta para el entrenador argentino, quien encontró en el defensor una solución a uno de los problemas estructurales del plantel: la falta de un lateral izquierdo de origen.

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La capacidad del jugador para desempeñarse en ambos sectores de la zaga lo convirtió en una pieza de utilidad dentro del esquema, y su ausencia redujo las opciones disponibles para Guede en una etapa del campeonato donde los puntos en disputa adquieren mayor peso.

El próximo compromiso del equipo está fijado para el sábado 29 de agosto, cuando Alianza Lima reciba a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, desde las 7:30 p. m. El rival llega motivado tras golear por 4-1 a Cusco FC, resultado que lo ubicó en lo más alto de la tabla del Clausura, junto a Universitario de Deportes. Para ese partido, Huamán aún no estaría disponible, pero su entorno ya trabaja con la vista puesta en los compromisos siguientes.

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