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Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

En el podcast ‘Nadie Sabe’, la modelo contó que ningún excompañero de ‘EEG’ la contactó tras la muerte de su madre.

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre. IG
Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre. IG
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Tepha Loza expuso en el podcast ‘Nadie Sabe’ a varios excompañeros de ‘Esto es Guerra’ y afirmó que no recibió “ni un solo mensaje” de su entorno del reality cuando atravesó el duelo por la muerte de su madre.

La influencer aseguró que ese silencio la marcó y cambió su percepción sobre los vínculos que se construyen en televisión, donde —según sostuvo— muchas relaciones se sostienen solo mientras hay convivencia laboral.

La confesión sorprendió a los conductores del espacio, porque Tepha señaló que esperaba al menos un gesto mínimo de solidaridad de personas con las que compartió temporadas enteras. En su relato, mencionó nombres específicos y también recordó que, incluso dentro de su entorno de trabajo, sintió ausencia de apoyo.

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“Ni un solo mensaje”: la revelación de Tepha Loza

Durante la conversación, Tepha contó que pasó por un periodo especialmente delicado tras perder a su madre y que, pese a la cercanía que tuvo con gente del reality, no recibió mensajes de condolencias ni preguntas sobre su estado emocional.

“Pasé por un momento delicado con lo de mi mamá y nadie de los realities me escribió ni un mensaje. No es por nada, pero yo compartí bastante con Paloma Fiuza, Ducelia, Elías Montalvo y muchísimos de ahí. Hasta mi mismo productor, ni un solo mensaje”, contó.

Con esa declaración, Loza no solo apuntó a excompetidores, sino que amplió el cuestionamiento a parte de su antiguo entorno laboral, reforzando la idea de que el apoyo no llegó por ninguna vía.

“Ahí se ve cuándo hay amistad”: su conclusión sobre los vínculos en TV

A partir de lo ocurrido, Tepha sostuvo que esa experiencia le dejó una enseñanza clara: la diferencia entre la convivencia diaria en un set y la amistad real fuera de cámaras.

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“Ahí se ve cuándo hay amistad. Para mí, en ese mundo no hay amistad, y eso lo sé por muchas cosas que he pasado”, afirmó.

Su frase planteó una lectura tajante sobre el ambiente televisivo: que la cercanía puede ser intensa mientras se comparte un proyecto, pero que se diluye cuando llega una etapa dura o cuando ya no existe el mismo contacto profesional.

La reacción en el podcast: “Cuando estás arriba, ahí sí”

Los conductores del podcast acompañaron su reflexión y señalaron que el mundo de la televisión y los realities puede generar vínculos atravesados por intereses. En ese marco, Giancarlo Cossio lanzó un comentario que reforzó la incomodidad de Tepha con las relaciones “por conveniencia”.

“También molesta y jod* cuando te buscan por ratos. Cuando estás arriba, ahí sí: ‘Tepha’”, comentó Cossio.

La intervención apuntó a la idea de que hay personas que se acercan cuando la exposición conviene y se alejan cuando el otro atraviesa un mal momento o deja de ser “útil” dentro del circuito mediático.

El duelo por su madre y su sentido mensaje en redes

En paralelo a su testimonio en podcast, se recuerda que Tepha compartió un mensaje en redes tras el fallecimiento de su madre. Según se indicó, su madre luchó varios meses contra el cáncer y la influencer publicó un texto que, sin mencionar directamente a su mamá, reflejó su dolor y una reflexión sobre la pérdida.

En ese contexto, su confesión en Nadie Sabe adquiere otra dimensión: no se trató solo de una crítica al medio, sino de una herida personal en un momento de duelo, donde —según dijo— no encontró un apoyo que esperaba de quienes habían sido parte de su día a día.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Tepha Loza, mostrando un texto reflexivo sobre la vida en un fondo blanco, con su perfil y tiempo de publicación
Tras la noticia del fallecimiento de su madre, Tepha Loza publicó una sentida reflexión sobre lo efímero de la vida en su historia de Instagram, conmoviendo a sus seguidores. (Tepha Loza)

El anuncio en televisión y el impacto en la familia Loza

La noticia sobre la muerte de su madre se conoció durante una emisión de Esto es Guerra, donde Melissa Loza reapareció para comunicar el fallecimiento. En el set, la producción mostró un video homenaje con fotografías familiares, lo que provocó una reacción emocional en ella.

Melissa describió a su madre como un ejemplo de fortaleza. “Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella”, dijo. Y añadió: “Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”.

En ese marco, también se indicó que el duelo propició un reencuentro familiar y una muestra de unidad entre Tepha y Melissa.

Tres mujeres sonríen a la cámara; la mayor, con un turbante verde y blusa floreada, está sentada, abrazada por dos mujeres más jóvenes a cada lado
Tepha Loza y su hermana Melissa abrazan sonrientes a su madre, en un entrañable retrato familiar que evoca el amor y la unión tras su reciente partida. (Melissa Loza)

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