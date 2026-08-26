Vichama revela nuevos secretos: seis objetos de hace 3.800 años permiten conocer sus símbolos frente a los cambios ambientales

Seis objetos arqueológicos recuperados en Vichama corresponden a un periodo de hace aproximadamente 3.800 años. Composición: Infobae / Andina

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Seis objetos arqueológicos recuperados en el sitio de Vichama, en Végueta, Huaura, permiten ampliar el conocimiento sobre las representaciones simbólicas de una antigua sociedad vinculada con actividades agrícolas y pesqueras. Las piezas corresponden a un periodo de hace unos 3 800 años y fueron presentadas este 26 de agosto en el Ministerio de Cultura, en San Borja.

Entre los objetos destacan esculturas de serpientes y sapos, figuras relacionadas con el agua, la fertilidad y la renovación de la vida dentro del repertorio iconográfico identificado en Vichama. El hallazgo forma parte de las investigaciones de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), unidad ejecutora del Ministerio de Cultura.

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Los nuevos materiales también permiten revisar la forma en que esta sociedad representó los cambios ambientales que afectaron su territorio. La investigación arqueológica busca identificar las respuestas desarrolladas frente a esas transformaciones y las evidencias que quedaron plasmadas en edificios, relieves y objetos.

Tatiana Abad, jefa de la sede Vichama, explicó que las representaciones animales adquieren relevancia dentro de ese contexto. “Nos habla de todo el repertorio simbólico que hay en Vichama y de la importancia de representaciones de serpientes en relación al contexto de cambio climático”, señaló durante la presentación.

Las serpientes y los sapos dentro del repertorio de Vichama

De acuerdo con la explicación de Tatiana Abad, las esculturas forman parte de un conjunto de representaciones vinculadas con el agua. La especialista indicó que estos elementos permiten observar cómo Vichama expresó mediante imágenes la relación entre determinadas especies y los procesos asociados con la vida.

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La investigación también considera otras representaciones presentes en el sitio. Abad mencionó relieves murales con seres esqueléticos y figuras relacionadas con estados de desnutrición, junto con representaciones posteriores de animales vinculados al agua, entre ellos serpientes y sapos.

La lectura de estos elementos se relaciona con el contexto de transformaciones ambientales registrado por la arqueología. La jefa de la sede Vichama señaló que el estudio busca comprender las respuestas de esta sociedad frente a esos procesos a partir de las evidencias conservadas en el sitio.

Investigación sobre cambios ambientales

Las piezas incluyen representaciones de serpientes y sapos, animales vinculados simbólicamente con el agua. Andina

La Zona Arqueológica Caral desarrolla investigaciones destinadas a conocer las modificaciones ambientales que afectaron a Vichama y las estrategias utilizadas por sus habitantes frente a esas condiciones. El análisis incorpora materiales arqueológicos, arquitectura e iconografía.

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Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral, destacó la importancia de estudiar los cambios producidos a través del tiempo y sus efectos sobre las sociedades. “Cómo fueron los cambios que se dieron a través del tiempo, y los efectos que tuvieron. Entonces esa información que nos parece muy necesaria que también se reconozcan en otras partes del Perú”, afirmó.

Shady también señaló que las características geográficas del territorio peruano requieren considerar las distintas experiencias de las sociedades antiguas. “Entonces hay que prepararse para poder sobrevivir pues como hicieron nuestros antepasados”, expresó.

Vichama Raymi tendrá actividades gratuitas en septiembre

La leyenda del origen de Vichama, transmitida por fray Antonio de la Calancha, añade un aspecto mítico a su historia. (Composición: Infobae / Vichama)

La presentación de los hallazgos formó parte de las actividades por el aniversario del inicio de las investigaciones, conservación y puesta en valor de Vichama. La Zona Arqueológica Caral programó el Vichama Raymi 2026 para el 4 y 5 de septiembre, con actividades gratuitas en Lima y Végueta.

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El programa incluye exposiciones, experiencias inmersivas, talleres, ceremonias tradicionales, gastronomía y un festival cultural. La propuesta también contempla espacios dedicados a la investigación arqueológica y a la relación entre patrimonio, memoria y comunidad.

Desde el 13 de agosto, el Hall Paracas del Ministerio de Cultura presenta la exposición “Memoria sobre el cambio climático y sus efectos para generar reflexiones en el presente”. La muestra permanecerá disponible hasta el 13 de septiembre, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., con infografías, gigantografías, esculturas y objetos arqueológicos.

La exposición incorpora además realidad virtual, realidad mixta y recursos multisensoriales vinculados con las investigaciones de la Zona Arqueológica Caral. Estos contenidos permiten conocer evidencias arqueológicas relacionadas con las transformaciones ambientales registradas en Vichama.

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