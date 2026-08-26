Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

Keiko Fujimori declaró que desconoce a qué se dedican actualmente sus tres hermanos: Hiro, Sachie y Kenji, pese a consignar sus profesiones

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La presidenta Keiko Fujimori consignó en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) presentada al inicio de su gestión que desconoce a qué se dedican sus tres hermanos y que no dispone de información actualizada sobre su exesposo, Mark Vito Villanella, de quien se divorció en 2023.

Según el documento público remitido a la Contraloría General de la República, la jefa de Estado señaló que Hiro Fujimori es ingeniero, pero indicó que ignora el detalle de su actividad laboral y que no trabaja.

Respecto de Sachie Fujimori, su única hermana y una de las personas con las que más compartió durante la reciente campaña electoral, la mandataria declaró que es arquitecta. No obstante, también afirmó que desconoce los detalles de su ocupación y consignó que no labora.

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En el caso de Kenji Fujimori, el gran ausente en la ceremonia de investidura del pasado 28 de julio, Keiko registró como sus profesiones las de empresario e ingeniero. A la vez, señaló que desconoce el detalle de sus actividades y que no tiene empleo, pese a su fama en la plataforma de YouTube debido a su podcast.

Respecto de Mark Vito Villanella, su exesposo, afirmó que no cuenta con información cierta y actualizada sobre sus datos personales y laborales

En el apartado destinado a otra información relevante, la presidenta dejó constancia de que, respecto de Mark Vito y “demás familiares, no cuento con información cierta y actualizada respecto de los datos requeridos”.

Declaró, además, que tiene un poder legal sobre su excónyuge desde 2011 y sobre su hermana Sachie desde 2023. También refirió que representó a la empresa Kyara29 E.I.R.L. entre mayo de 2022 y febrero de 2026.

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Fujimori indicó que, aparte de liderar Fuerza Popular hasta el 27 de julio de 2026, fue expositora en eventos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la Florida International University Board of Trustees entre 2025 y 2026.

Además, señaló haber sido patrocinadora de Oriflame Perú S.A. en 2022 y 2023, de Nikken Perú S.R.L. en enero de 2023 y comisionista para Fogata Ediciones S.A.C. en distintos periodos entre 2024 y 2025.

Respecto de Mark Vito Villanella, su exesposo, afirmó que no cuenta con información cierta y actualizada sobre sus datos personales y laborales

En otro documento presentado ante la Contraloría, esta vez sobre sus ingresos, bienes y rentas, Fujimori reportó un patrimonio de S/ 1.132.121,31 e ingresos mensuales por S/ 35.568, provenientes íntegramente del sector público.

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Del patrimonio total declarado, S/ 115.998 corresponden al rubro de bienes, mientras que los S/ 1.016.123,31 restantes figuran en el apartado de otros conceptos.

En la sección de información adicional, la gobernante señaló que mantiene un monto pendiente de cobro por vacaciones truncas derivadas de su relación laboral con Fuerza Popular. Sin embargo, el documento consigna S/ 0 en ese apartado.

En 2024, Hildebrandt en sus trece había revelado que Fujimori transfirió la herencia de su madre a sus hijas, Kaori y Kyara Villanella, para evitar un posible embargo por el entonces vigente proceso de presunta financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016, causa que luego fue archivada.

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El patrimonio, de acuerdo con la revista, comprende cuatro inmuebles, una camioneta, tres motocicletas y una vivienda en el distrito limeño de San Borja, donde reside actualmente (ya que solo acude a Palacio de Gobierno para despachar).