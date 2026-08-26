Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Ignacio Buse tiene una nueva cita con la historia. El tenista peruano, número 36 del mundo, se medirá ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem, en un duelo que será su primera aparición en cancha central del torneo y el tercero consecutivo sobre pista dura en el que buscará mantener el paso en Carolina del Norte.

Buse llegó a esta instancia tras superar al alemán Daniel Altmaier (57° ATP) por 7-6(5) y 7-5 en un partido de dos horas y 17 minutos. Cerúndolo, por su parte, avanzó luego de que su compatriota Sebastián Báez se retirara del encuentro por una dolencia física cuando el marcador era 6-2 y 4-0 en favor del bonaerense.

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Para Buse, el torneo de Winston-Salem también representa un hito particular: es la primera vez en su carrera que gana dos partidos consecutivos en el cuadro principal de un torneo ATP sobre superficie dura.

Ignacio Buse sacó boleto a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Ignacio Buse vs Juan Manuel Cerúndolo: día y hora

El partido está programado para este jueves 27 de agosto desde las 15:00 horas de Perú. A continuación, los horarios por país:

Carolina del Norte / Nueva York / Miami: 16:00 horas

Brasil / Argentina / Chile / Uruguay: 17:00 horas

Colombia / Ecuador: 15:00 horas

Bolivia / Venezuela / Paraguay: 16:00 horas

México: 14:00 horas

España: 22:00 horas

¿Dónde ver el partido entre Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo?

A diferencia de los dos encuentros anteriores de Buse en el torneo, este sí tendrá transmisión por Disney+ Premium, dado que se disputará en la cancha central del Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest. Los aficionados también pueden optar por Tennis TV, plataforma especializada en torneos ATP que tiene un costo de 57 soles al mes.

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Ignacio Buse disputará el ATP 250 de Winston-Salem antes de viajar a Nueva York para jugar el US Open 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

El historial entre Ignacio Buse y Juan Manuel Cerúndolo

El único antecedente entre ambos se remonta a las semifinales del ATP 250 de Gstaad 2025, donde Cerúndolo se impuso por doble 6-3 para avanzar a la final del torneo suizo. El historial es, por tanto, de 1-0 a favor del argentino, quien llegará a este cuarto de final con la ventaja psicológica de conocer el patrón de juego del peruano desde esa experiencia previa.

El registro de Buse frente a los tenistas argentinos ubicados dentro del Top 100 del ranking ATP refleja esa dificultad histórica: 4 victorias y 10 derrotas, una estadística que evidencia el peso de una escuela que ha consolidado a varios representantes en la élite del tenis mundial.

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En su último partido ante un representante ‘gaucho’, el limeño de 22 años no pudo frente a Tomás Martín Etcheverry por los cuartos de final ATP 250 de Kitzbuhel, en Austria.

Ignacio Buse fue eliminado por Tomás Etcheverry en cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel 2026.

Próximo destino: Nueva York

Más allá del resultado del jueves, el siguiente gran objetivo de Buse ya está marcado en el calendario: el US Open 2026. El peruano es el único representante nacional con lugar asegurado en el cuadro principal masculino de singles del último Grand Slam de la temporada, según confirmó Infobae.

El cuadro principal del torneo neoyorquino arrancará el domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, fecha prevista para la definición del título masculino. Será la tercera participación de Buse en el cuadro principal de un Grand Slam en esta temporada, luego de sus presencias en Roland Garros y Wimbledon. A diferencia del año pasado, cuando tuvo que superar la fase clasificatoria para acceder al US Open, esta vez ingresará directamente por mérito de su posición en el ranking.

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