Perú

Cerca de 20 obreros irrumpen en municipalidad de Huancayo y sacan a empujones al alcalde por reclamo de deuda

Trabajadores de una obra de irrigación protagonizaron el incidente y llevaron al burgomaestre hasta el parque del distrito, según imágenes difundidas por TV Perú

Huancayo
Cerca de 20 trabajadores ingresaron a la Municipalidad de Huasicancha y sacaron a empujones al alcalde Agustín Taipe Flores por reclamos vinculados a una obra de irrigación
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El alcalde del distrito de Huasicancha, en Huancayo (Junín), Agustín Taipe Flores, fue agredido por trabajadores de una obra de irrigación, quienes lo sacaron a empujones y jaloneos de la sede municipal, según imágenes difundidas este miércoles por TV Perú.

La televisora estatal informó que cerca de veinte obreros ingresaron al recinto y trasladaron al burgomaestre hasta el parque del distrito. La intervención de otros vecinos impidió que el incidente pasara a mayores.

No se reportaron heridos de gravedad y, hasta el cierre de esta información, la Municipalidad Distrital no había emitido un pronunciamiento sobre los reclamos de los manifestantes ni sobre el ataque contra el alcalde.

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Según información del Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la obra cuestionada supera el 70 % de ejecución presupuestal. Sin embargo, trabajadores y pobladores sostienen que el avance físico sería mucho menor y no alcanzaría el 20 %.

Trabajadores de una obra de irrigación protagonizaron el incidente y llevaron al burgomaestre hasta el parque del distrito, según imágenes difundidas por TV Perú

El registro de Infobras de la Contraloría consigna 14 obras de la comuna, varias sin culminación física. Entre ellas, la provisión de agua para riego en Las Pampas de Huaculpuquio registra un avance de 65,26 %, un monto de 24,26 millones de soles y estado “Finalizado”, pese a que comenzó el 11 de diciembre de 2024.

También figura la protección contra inundaciones en los ríos Canipaco y Virgen, con 14,46 % de avance físico y una inversión de 2,11 millones de soles. Inició el 18 de diciembre de 2017 y aparece como “En Ejecución”.

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La plataforma también consigna la reparación de instalaciones exteriores de servicios básicos del Palacio Municipal y Hospedaje Municipal, por 39.589 soles. Iniciada el 1 de junio de 2023, registra 0 % de avance físico y estado “En Ejecución”.

Muni
El proyecto cuestionado supera el 70 % de ejecución presupuestal, pero trabajadores y pobladores sostienen que su avance físico no llega al 20 %

El mismo porcentaje aparece en el mejoramiento y ampliación del sistema de riego por aspersión de Ñahuinpuquio, en el centro poblado San Miguel. Esta obra comenzó el 11 de diciembre de 2024 y también figura “En Ejecución”.

Por otro lado, la construcción de un ambiente para unidades operativas de la municipalidad, con un presupuesto de 49.904,59 soles, registra 98,53 % de avance físico. La intervención comenzó el 6 de mayo de 2019 y permanece con estado “En Ejecución”.

La base de datos incluye además cuatro proyectos con 0 % de avance físico: la provisión de agua para riego en diversos sectores del centro poblado Huasicancha; la transitabilidad vial interurbana en el tramo Huaculpuquio-Acocancha-Huarangancha; la renovación de un badén en la localidad de Huasicancha, y el mejoramiento del parque principal del distrito.

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