Tim Curry murió a los 80 años y en el Perú lo despiden entre Pennywise de 'It' y la escena del hotel de 'Mi pobre angelito 2'

Revive el clásico momento en que Kevin McCallister usa el audio de una película para interactuar con el personal del Hotel Plaza, creando una de las situaciones más cómicas y memorables del cine navideño con actuación del recordado Tim Curry como el curioso conserje. Video: X

Guardar

Tim Curry, el actor británico que aterrorizó a varias generaciones con su interpretación del payaso asesino Pennywise en la miniserie ‘It’, falleció la noche del martes 25 de agosto en su casa de Los Ángeles a los 80 años. La noticia la difundió el portal TMZ, que citó fuentes policiales según las cuales agentes acudieron al domicilio del artista a las 11:23 p. m. tras una llamada de emergencia. Curry arrastraba problemas de salud desde 2012, año en que sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas permanentes.

La noticia recorrió las redes sociales del Perú en cuestión de horas y provocó una oleada de comentarios que revelaron algo inesperado: para el público peruano, Tim Curry no era solo Pennywise. Muchos lo recordaron, con afecto y humor, como el conserje entrometido del hotel Plaza en ‘Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York’.

PUBLICIDAD

“Lo recuerdo más por ser el botones en ‘Mi pobre angelito’”, escribió un usuario. Otro añadió: “Descansa en paz Tim Curry, te recordaré por ser Pennywise en los 90 y por esta escena graciosísima de ‘Mi pobre angelito 2’”.

El público peruano despidió a Tim Curry con recuerdos del conserje del hotel Plaza en 'Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York'.

La frase que convirtió al Perú en protagonista de sus memorias

En octubre de 2025, Curry publicó su autobiografía, titulada ‘Vagabond’, donde repasó con franqueza episodios de su vida personal y profesional: desde sus primeros años en Cheshire, Inglaterra, hasta el derrame cerebral que transformó su existencia. Entre las anécdotas más comentadas figura su paso por Nueva York, una etapa marcada por el exceso y la compañía de figuras como Andy Warhol y Truman Capote.

PUBLICIDAD

Con el humor negro que lo caracterizó a lo largo de su vida, el actor describió esa época con una frase que hoy circula en redes peruanas: “Para cuando salí de Nueva York, ya me había esnifado casi todo Perú”. La referencia al país, utilizada como metáfora de la cantidad de cocaína que consumió durante aquellos años, sorprendió a lectores y periodistas por igual.

‘Vagabond’ también aborda el proceso de recuperación tras el accidente cerebrovascular, la pérdida de movilidad y el largo camino para volver a hablar. “Todavía no puedo caminar”, declaró Curry en una entrevista posterior a la publicación del libro. A pesar de las secuelas, el actor rechazó la autocompasión y canalizó el dolor a través del humor y el trabajo en doblaje.

PUBLICIDAD

La carrera de Tim Curry despegó con Dr. Frank-N-Furter en 'The Rocky Horror Picture Show' (derecha), una obra que se convirtió en referente de la cultura pop. También interpretó al profesor Oldman en 'Scary Movie 2' (arriba) y al Cardenal Richelieu en 'Los tres mosqueteros' (abajo).

De Dr. Frank-N-Furter a Pennywise: seis décadas de personajes que marcaron generaciones

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 y construyó una carrera de más de seis décadas sobre la base de personajes excéntricos, villanos carismáticos y figuras de culto. Su primer gran salto al reconocimiento mundial llegó con el papel del Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975), un científico alienígena que se convirtió en símbolo de la libertad de expresión y la estética transgresora.

La película fue un fracaso en taquilla al momento de su estreno, pero el fenómeno de las funciones de medianoche la transformó en un referente de la cultura pop y la comunidad LGBTQ+ durante las décadas siguientes. Quince años después, en 1990, Curry encarnó a Pennywise en la miniserie televisiva ‘It’, basada en la novela de Stephen King. La interpretación se convirtió en una de las más recordadas del género de terror en la televisión.

PUBLICIDAD

El propio King que, si Curry no hubiera logrado ser terrorífico, la miniserie no habría funcionado. La paradoja es que el actor confesó años después que nunca disfrutó el papel: detestaba a los payasos y la experiencia fue emocionalmente agotadora. Entre sus otros papeles memorables figuran el mayordomo Wadsworth en ‘Clue’ (1985), el Señor de la Oscuridad en ‘Legend’ (1985), el villano Rooster Hannigan en ‘Annie’ (1982), el Cardenal Richelieu en ‘Los tres mosqueteros’ (1993) y el conserje del hotel Plaza en ‘Mi pobre angelito 2’ (1992).

Tim Curry sumó papeles en 'Clue', 'Legend', 'Annie', 'Los tres mosqueteros' y 'Mi pobre angelito 2', además de tres nominaciones al premio Tony en Broadway.

En Broadway, recibió tres nominaciones al premio Tony. Fue también actor de voz recurrente en series animadas, rol que mantuvo incluso tras el derrame cerebral de 2012.

PUBLICIDAD

Hollywood y el público peruano se despiden con humor y nostalgia

Las reacciones al fallecimiento de Curry llegaron desde todos los frentes. La actriz Carol Burnett, su compañera en ‘Annie’, escribió en Instagram: “Nadie podía interpretar a los villanos adorables mejor que él. Era un querido amigo. Fue una bendición conocerlo”.

Su compañero de reparto en ‘Clue’, Michael McKean, publicó en X: “Mi última conversación con Tim Curry fue sobre la vida, el amor y la risa. El sombrío estado físico en el que se encontraba ha terminado, una bendición. Nuestra bendición fue tener a Tim Curry en nuestras vidas. Descansa en paz, amigo mío.” El director Guillermo del Toro se limitó a escribir en la misma red: “Buenas noches, dulce mito...”.

PUBLICIDAD

La increíble transformación del legendario actor Tim Curry a los largo de los años. Se muestran sus papeles y momentos más icónicos. Un tributo a su trayectoria. Video: TikTok @osaudosista

Los Muppets, con quienes Curry compartió pantalla en ‘Muppet Treasure Island’ (1996), publicaron un tributo en Instagram: “Pocos humanos se han ganado el título de Muppet honorario más que el legendario Tim Curry. Como intérprete fue inigualable: ingenioso, encantador, inquietante y profundamente gracioso”.

El actor Luke Evans, quien interpretó al Dr. Frank-N-Furter en el escenario de Broadway, escribió: “Era una llama brillante y feroz, un encanto exquisito y esa rica voz. Fue una inspiración para mí y para tanta gente”.

En el Perú, la despedida tuvo un tono propio. Los comentarios en redes mezclaron el duelo con la nostalgia por películas de infancia. “El científico de ‘Scary Movie 2’”, “Yo solo lo conozco por el personaje del hotel de ‘Mi pobre angelito 2’”, “Gracias por traumarme con los payasos”, escribieron usuarios peruanos.

PUBLICIDAD

Varios recordaron también su papel en ‘Congo’ (1995), donde interpretó al capitán Homolka. “Que año de mier, todos mis ídolos están muriendo”, resumió otro comentario que concentró decenas de respuestas. El equipo de Curry** difundió un comunicado en el que destacó que su mayor legado, para quienes lo conocieron, no fueron sus personajes sino “su mente curiosa y expansiva, y su corazón generoso y gentil, ambos abiertos y llenos de expectativa hasta su último aliento”.