‘La gran sangre: Ojo x ojo’ estrena tráiler y muestra a El Dragón, Tony Blades y Mandril fuera de prisión con una Lima tomada por el crimen

En medio de la peor ola criminal de la historia, un grupo de antihéroes legendarios es la única esperanza. Mandril, Tony, Dragón y Cobra regresan para enfrentar a la poderosa mafia de 'La Doña'. Prepárate para una dosis de acción, adrenalina y justicia callejera. Video: Instagram La Gran Sangre La Película

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Casi veinte años después de su última aparición en pantalla, El Dragón, Tony Blades y Mandril vuelven a Lima. Este miércoles 26 de agosto, la producción Tondero y Capitán Pérez estrenó el tráiler oficial de ‘La gran sangre: Ojo x ojo, la película’, la adaptación cinematográfica de la franquicia de acción que marcó a la televisión peruana de mediados de los 2000. La fecha de estreno en cines a nivel nacional es el 12 de noviembre de 2026.

El avance confirma el regreso de Carlos Alcántara como El Dragón, Aldo Miyashiro como Tony Blades y Pietro Sibille como Mandril, los tres protagonistas de la serie original emitida entre 2006 y 2008. A ellos se suman Lucho Cáceres como El Cobra, Joel Ezeta como Johan y Pablo Saldarriaga como Burrito. Las incorporaciones al elenco son Salvador del Solar y Milett Figueroa, quienes asumen personajes con peso propio dentro de la trama.

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El tráiler: dos décadas en prisión y una ciudad que cambió de enemigos

El punto de partida de la historia es la salida de los tres protagonistas de la cárcel tras veinte años de encierro. Al reencontrarse con la ciudad, descubren una Lima diferente: marcada por la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. El personaje de Del Solar es quien les expone la dimensión de la amenaza y los convoca a reagruparse.

La premisa lo sintetiza así: “Dos décadas tras las rejas destruyen cualquier grupo... pero la crisis de inseguridad que vive el Perú exige su regreso”. El tráiler preserva elementos que identificaron a la franquicia desde sus inicios: peleas, artes marciales, persecuciones y humor. Pero los personajes ya no son los mismos.

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Los actores Pietro Sibille, Carlos Alcántara y Aldo Miyashiro interpretan a Mandril, El Dragón y Tony Blades en una escena del tráiler de 'La gran sangre'.

El paso por prisión dejó huellas visibles en cada uno de ellos. Sibille preparó físicamente el regreso de Mandril desde que confirmó su participación: bajó de peso y trabajó en conseguir un físico que reflejara dos décadas de encierro. Alcántara, por su parte, interpreta a un El Dragón endurecido por el resentimiento que dejó la cárcel.

Miyashiro, creador de la historia y uno de sus protagonistas, adelantó durante el rodaje la ambición de la apuesta: “Estamos tratando de hacer una película que quede en la historia del país como la película de acción más fuerte y más grande que hayan visto”, declaró el actor y director. El propio Carmona señaló que la producción desplegó persecuciones, balaceras, explosiones y coreografías de combate en distintos escenarios de Lima y el Callao, entre ellos el Morro Solar, el Cementerio El Ángel, La Victoria y Chorrillos.

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La franquicia que regresa con el mismo equipo de la serie original

‘La gran sangre’ debutó en televisión en 2006 con una propuesta que combinó acción, artes marciales y humor en un formato inspirado en los cómics urbanos. La serie se emitió durante dos temporadas y se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más recordados de la década.

La película está dirigida por Jorge Carmona, quien también estuvo detrás de la serie y de una primera película estrenada en 2007, producción que no logró el resultado esperado en parte por el contexto del terremoto de Pisco, ocurrido en agosto de ese año.

El tráiler oficial de 'La gran sangre: Ojo x ojo, la película' confirmó el regreso de El Dragón, Tony Blades y Mandril a los cines el 12 de noviembre de 2026.

“Es la Lima actual. Una Lima de gente que se levanta temprano, que trabaja, que resiste y vive con miedo, pero que no se rinde”, describió Carmona a El Comercio, al referirse al escenario de la nueva entrega. El realizador también anticipó que no hubo intención de disimular el paso del tiempo en los personajes: al contrario, ese deterioro es parte central de la historia.

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La producción apunta a dos públicos distintos: los seguidores que conocieron la franquicia durante su emisión televisiva y los espectadores que nunca vieron un capítulo de la serie. Figueroa interpreta a la enfermera María, mientras que Del Solar asume al personaje que articula el regreso del grupo.

El elenco reacciona al lanzamiento del tráiler

Las reacciones de los actores al estreno del tráiler no tardaron en aparecer en redes sociales. Alcántara escribió: “Por fin nuestro amado tráiler de la película La Gran Sangre, Ojo por ojo”. Miyashiro se limitó a una palabra: “Volvemos”. Cáceres fue más efusivo: “¡VOLVEMOS! ¡Ñauuuuuuuuu!”. Karina Jordan añadió: “¡Que se cuiden!”.

Salvador del Solar aparece en una escena del avance de la película 'La gran sangre: Ojo x ojo', en la que su personaje convoca al grupo de protagonistas.

Del Solar reposteó la publicación oficial de la producción. Su pareja, la actriz colombiana Ana María Orozco, reaccionó con emojis de palmadas. La respuesta del público en redes fue inmediata, con comentarios que mezclaron la nostalgia por la serie con expectativa por el estreno en cines.

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‘La gran sangre: Ojo x ojo, la película’ llegará a las salas el 12 de noviembre de 2026, bajo la dirección de Carmona y la producción conjunta de Tondero y Capitán Pérez.