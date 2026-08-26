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Sport Boys prolonga su grato momento: clasificó a semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras superar por penales a Atlético Grau, en La Matanza

Clasificación heroica de la ‘misilera’, en Piura, con una oncena alternativa sostenida por experimentados relegados y jóvenes promesas. Empate a dos en tiempo regular. Jefferson Nolasco se constituyó como héroe al neutralizar un lanzamiento decisivo en tanda de penales

Sport Boys accedió a semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras llevarse por delante a Atlético Grau. - Crédito: @sportboys
Sport Boys accedió a semifinales de la Copa de la Liga 2026 tras llevarse por delante a Atlético Grau. - Crédito: @sportboys
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Sport Boys vive en una nube. De una manera inimaginable se ha posicionado como un claro animador del Torneo Clausura 2026 y, ahora, ha trasladado ese buen andar a la Copa de la Liga, donde acaba de instalarse en las semifinales después de llevarse por delante a Atlético Grau en una fatídica ronda de penales. Jefferson Nolasco, el joven golero suplente, se constituyó como MVP al neutralizar un lanzamiento palmario y detener un remate final.

Consciente que el torneo es paralelo con respecto al certamen oficial, el entrenador Carlos Desio dispuso de una oncena completamente alternativa para su duelo en La Matanza. Apenas Miguel Trauco y Nilson Loyola aparecieron como rostros reconocibles; los demás eran puntuales que necesitaban aprovechar el escenario para mostrarse y ganar minutos de calidad.

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Nilson Loyola festejando con Rolando Díaz la anotación del empate transitorio contra Atlético Grau. - Crédito: Copa de la Liga
Nilson Loyola festejando con Rolando Díaz la anotación del empate transitorio contra Atlético Grau. - Crédito: Copa de la Liga

Era lógica la decisión que había ejecutado el entrenador de la ‘misilera’, dado que la prioridad es el Clausura 2026 y la inminente evaluación del fin de semana contra Sporting Cristal, un oponente capital en los intereses para seguir en la parte alta de la clasificación. De ahí que, por ejemplo, Diego Melián, Carlos Zambrano, Oslimg Mora, Christian Cueva y Pablo Erustes no sean considerados en la expedición.

A pesar de que Sport Boys salió con una estructura 100% distinta a la frecuente en la Liga 1, saltó con mucha agresividad en La Matanza. Durante los primeros minutos se percibió a un elenco vertical que con su profundidad fue empujando a un Atlético Grau que intentaba aprovechar ciertos espacios para emplear arremetidas.

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La 'misilera' se hizo del boleto a semifinales, después de igualar a dos contra los 'albos' y superarlos en ronda de penales. | VIDEO: Bicolor

En esas, el ‘patrimonio de Piura’ se escapó y emprendió una arremetida por el flanco derecho para luego incursionar en el área en búsqueda de un ataque fluido, pero emergió Luciano Zambrano —hijo del ‘Kaiser’ que ha dado inicio a su era profesional con los chalacos— para desarticular cualquier acecho que despertara inquietud en Jefferson Nolasco.

Respondió el Boys, antes de los 10′ minutos, con un remate del prometedor José María Davey que frustró Amet Calderón con una notable estirada. Al quedar la pelota viva dentro del área hubo una chance de peligro con un acercamiento de Erick Gonzales, pero su intención fue invalidada por posición adelantada.

Atlético Grau supo adelantarse en dos ocasiones frente a Sport Boys, pero la falta de resistencia truncó su momento. - Crédito: Difusión
Atlético Grau supo adelantarse en dos ocasiones frente a Sport Boys, pero la falta de resistencia truncó su momento. - Crédito: Difusión

Poco después, con mucha sorpresa, el Sport Boys fue perdiendo el ritmo vertiginoso que había ofrecido y le permitió a los ‘albos’ crecerse hasta el punto que comenzaron a disponer de intencionalidades claras en ataque. Así se cimentó la apertura del score con un gol de cabeza de Ignacio Tapia, tras un servicio de Luis Benites en un saque de falta.

El golpe encajado desesperó a Carlos Desio y compañía, sobre todo porque la conquista fue realizada en clara posición adelantada, pero la ausencia del Sistema de Videoarbitraje hizo posible su validación. Tras esa diana, los ‘rosados’ no hincaron la rodilla y siguieron acechando, aunque sin el éxito esperado.

El portero suplente se distinguió al detener los lanzamientos de Mauro Da Luz y Pablo Lavandeira. | VIDEO: Bicolor

Para el segundo tiempo llegó la reacción del Sport Boys y un posterior intercambio de situaciones trascendentales que animaron el pleito. Nada más al salir del vestuario, Rolando Díaz estableció el empate al servirse de un centro raso de Nilson Loyola. Replicó muy rápido el Grau con una genialidad de Yamir Ruidíaz, tras dejar muy mal parado a Gustavo Dulanto en la defensa.

Con el avance de los minutos el ‘primer campeón’ buscó la portería de Calderón con desesperación, mientras que los dueños de casa aprovechaban descuidos para asustar. El plan de los del Callao parecía surtir efecto, en la recta final, con un penal fabricado por Percy Liza, que fue malogrado por él mismo. Acto seguido, el propio delantero se reivindicó con una genial trepada por izquierda para asistir a Hernán Da Campo en el gol del 2-2 definitivo.

Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys
Hernán Da Campo recibiendo abrazos por parte de sus compañeros tras convertir el gol que forzó la ronda de penales ante Atlético Grau. - Crédito: Sport Boys

Instalada la ronda de penales, el primero en inaugurarla fue Raúl Ruidíaz con su clásica especialidad: la ‘panenka’. La respuesta a lo que podría considerarse una provocación llegó por parte de Yuriel Celi. En adelante, los remates cruzaron la línea de meta hasta que Jefferson Nolasco neutralizó un tiro de Mauro Da Luz y luego se quedó con el ‘globito’ de Pablo Lavandeira.

Así, el Sport Boys cimentó su pase a semifinales, donde se verá las caras con el Alianza Atlético en partidos de ida y vuelta, modalidad que se instaura por primera vez en la Copa de la Liga. El vencedor dirá presente en una memorable final.

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