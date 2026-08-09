Pablo Guede hizo autocrítica tras empate de Alianza Lima, pero advirtió: “Sport Boys tiene mucho mérito, hizo un partidazo”

El técnico argentino habló por el empate de los 'blanquiazules' con los 'rosados' por el Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)

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Alianza Lima no logró sumar de a tres en su visita al Estadio Nacional de Lima, donde igualó ante Sport Boys en la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado dejó a los ‘blanquiazules’ sin la posibilidad de escaparse en la tabla de posiciones, manteniéndose cerca de sus principales perseguidores.

El empate no solo fue un reflejo de la intensa paridad en el campo, sino también del desempeño colectivo que el propio entrenador Pablo Guede analizó con sinceridad tras el pitazo final. “No estuvimos todo lo fino que solemos estar, pero también felicitar a Sport Boys que hizo un partidazo. Mucha culpa de esto lo tienen ellos. Nos cortaron muy bien los circuitos de juego, las asociaciones”, destacó en conferencia de prensa.

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El técnico argentino enfatizó que, pese a las dificultades, “estoy contento con el resultado porque jugando así de mal no perdimos. Creo que jugamos mal, pero por mucho mérito de ellos. Me gustaría felicitarlos”.

Paolo Guerrero no pudo generar peligro a la defensa de Sport Boys. - créditos: Liga 1

Durante el análisis táctico, Guede explicó los cambios realizados entre el primer y segundo tiempo, apuntando a la búsqueda de mayor amplitud y soluciones por los costados. “Dejamos de intentarlo por dentro y directamente lo abrí a Jairo (Vélez) bien de extremo para atacar y a ‘Nico’ (Díaz) por dentro, por ese lado. Y le dejé toda la banda a Luis por esta, pero el partido estaba complicado. Mucho no quería tocar porque lo podía empeorar”, detalló.

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Pablo Guede sobre los errores de Alianza Lima y el gol de Sport Boys

Pablo Guede también hizo referencia al gol recibido, asumiendo responsabilidad en el aspecto defensivo, aunque atribuyó gran parte del mérito a la ejecución rival. “Tenemos que mejorar en todos los aspectos, por eso digo que no habiendo hecho un buen partido empatamos y pudimos haber ganado. En el tema defensivo creo que tenemos que mejorar, pero creo que el gol que nos meten es mucho mérito de ellos. La diagonal que tiran, cómo lo limpian a Garcés, el recorte que le hacen a Pavez. Llegamos, pero tenemos que seguir mejorando mucho”, reconoció.

En cuanto al control de la posesión y la recuperación del balón, el técnico explicó: “Tuvimos el 68% de posesión, solo un 38% que en las jugadas puntuales no las pudimos recuperar, pero después no llegaron y dentro de lo que pudimos defender, lo hicimos bien. No es que no recuperamos muchas porque la teníamos casi siempre nosotros, pero también creo que ellos juegan, lo hicieron muy bien, se movieron”.

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La propuesta ofensiva de Alianza Lima, según Guede, también implicó riesgos en la fase defensiva. “El problema es que cuando atacas, dejas muchos espacios. Si nosotros jugaríamos replegados totalmente seguramente no dejaríamos espacios. Por eso que ellos aprovecharon muy bien esos espacios a los movimientos donde nosotros hacíamos los saltos”, analizó.

Goles y resumen del empate entre 'blanquiazules' y 'rosados' en el Estadio Nacional por Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Pablo Guede sobre la lesión de Marco Huamán y el arbitraje

La preocupación por la integridad física también marcó la conferencia, especialmente tras la lesión de Marco Huamán luego de un pisotón cometido por Luciano Nequecaur. Pablo Guede fue consultado sobre la jugada y prefirió no entrar en valoraciones sobre la decisión arbitral de Bruno Pérez.

“No valoro a los árbitros. Acabo de ver la imagen, pero lo que más me jode es que no sé si es amarilla o roja, sino que tiene el tobillo así (señala en grande). No debe ser de gravedad, no creo que haya sido de mala intención porque justo va a robar y lo pisa”, indicó el entrenador de Alianza Lima, restando intención en la acción pero mostrando su molestia por la consecuencia física para el jugador.

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