Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal se medirá en condición de local ante Sport Huancayo hoy, miércoles 26 de agosto, en un duelo válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. El estadio Alberto Gallardo será el escenario de este partido único que definirá a la escuadra que accederá a la próxima etapa, donde enfrentará a ADT o CD Moquegua.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal alcanzó esta instancia de la Copa de la Liga luego de dejar fuera de camino a Bentín Tacna Heroica en la tanda de penales por 5-4.
Y pese a que el técnico Roberto Mosquera le ha cambiado el juego al elenco ‘cervecero’, la derrota ante Alianza Atlético en Sullana ha generado dudas sobre si será capaz de luchar por el Torneo Clausura, considerando lo apretada que está la tabla.
¿Cómo llega Sport Huancayo?
Sport Huancayo eliminó en la fase previa de la Copa de la Liga a Los Chankas, al que venció por 3-1. Previamente, clasificó como primero en el grupo A.
No obstante, la realidad del ‘rojo matador’ en el Torneo Clausura es que se encuentra en el puesto 13, mientras que en la tabla acumulada roza la zona de descenso. Esto lo obliga a ganarle a Sporting Cristal para buscar darle una alegría a su hinchada.
Historial de enfrentamientos
Sporting Cristal y Sport Huancayo se han enfrentado en 41 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y el balance general resulta favorable para los ‘celestes’ con 23 triunfos, contra 10 del ‘rojo matador’ y ocho empates.
El último encuentro se dio el 16 de agosto del presente año, en el marco de la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una contundente victoria de los ‘rimenses’ por 4-1 con los goles de Hernán Barcos, Michael Hoyos y Rafael Lutiger. Juan Giménez anotó para los huancaínos.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdom, Juan Manuel Cuesta, Santiago González y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera
Sport Huancayo: Diego Campos, Jean Franco Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles, Edu Villar, Ricardo Salcedo, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti, Piero Magallanes y Daniel Porozo. DT: Richard Pellejero
Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Copa de la Liga 2026
El compromiso entre Sporting Cristal y Sport Huancayo tendrá lugar en el estadio Alberto Gallardo. La señal podrá seguirse a través del canal de YouTube, Bicolor+, que pertenece a la Federación Peruana de Fútbol. América TV también transmitirá el encuentro por sus canales 4 y 704 en HD, así como por la plataforma América tvGO. Juntos TV es otra vía por los canales 29 y 729 en HD (Movistar TV), o 24 y 535 en HD (Claro TV), al igual que por el streaming.
De la misma manera, Infobae Perú brindará cobertura en vivo a través de su portal web, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y otros detalles.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Copa de la Liga 2026
El Sporting Cristal vs Sport Huancayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 se disputará a las 15:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) dará inicio una hora después.
En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay comenzará a las 17:00 horas. En México arrancará a las 14:00 horas, mientras que en España está previsto para las 22:00 horas.