Se confirmó estadio para el Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. (Movistar Deportes)

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La programación del duelo entre Alianza Lima y Juan Pablo II College no estaba completa, faltaba confirmar el estadio y se pudo conocer dónde se jugará el crucial duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura 2026, donde el conjunto ‘auriblanco’ ejercerá su localía

¿Dónde se jugará Alianza Lima vs Juan Pablo II?

El esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y Juan Pablo II College ya tiene fecha, hora y escenario confirmados. Según informó el periodista Gerson Cuba, el partido se disputará el domingo 6 de septiembre a las 15:30 horas en el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, situado en Chongoyape.

Esta decisión implica que, en esta ocasión, los Juanpablinos ejercerán su localía en su propio recinto, dejando de lado el uso del Estadio Mansiche de Trujillo, opción que en otras temporadas se utilizó debido a cuestiones de seguridad e infraestructura. La autorización para jugar en Chongoyape marca un cambio relevante, ya que el complejo finalmente cumple con los requisitos exigidos para compromisos de esta magnitud.

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Será la primera vez que un cuadro grande juegue en ese recinto ya que los duelos con los ‘blanquiazules’, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se suelen disputar en el Mansiche. Marcará un precedente para futuras programaciones.

Estadio confirmado para el Alianza Lima vs Juan Pablo II. (Gerson Cuba)

El refuerzo sorpresa de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

El liderazgo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 contrasta con la incertidumbre generada por la ausencia de Kevin Quevedo, apartado del plantel por decisión del técnico Pablo Guede. Esta situación dejó vacante una de las bandas ofensivas, motivo por el cual la directiva blanquiazul intensificó su búsqueda de refuerzos en el mercado de pases.

Durante las últimas dos semanas, según el periodista José Varela, el club ha mantenido conversaciones con un futbolista peruano disponible en condición de libre. Varela describió al potencial refuerzo como un “jugador ofensivo, con buenas capacidades en el uno contra uno y recursos individuales que pueden marcar diferencia”, y señaló que las negociaciones se encuentran en la etapa final, con optimismo respecto a un acuerdo inminente.

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Entre las alternativas, la llegada de Fernando Pacheco, apodado ‘Mpaché’, se perfila como la principal novedad en La Victoria. De acuerdo con Varela, el atacante está próximo a unirse al equipo tras quedar libre, y la disposición mostrada por ambas partes facilita el avance del proceso. “Yo me atrevería a decir que esto se va a lograr a dar porque hay disposición de todas las partes”, afirmó en el programa Modo Fútbol.

Para quienes se preguntan por el plazo de inscripción, el reglamento vigente habilita a los jugadores libres a firmar contrato hasta la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Esto otorga a la institución un margen adicional para cerrar la operación y reforzar el ataque en el tramo final del campeonato, mientras Alianza Lima busca consolidar su liderazgo y asegurar el título.

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El periodista José Varela contó que el club 'blanquiazul' está próximo a realizar un fichaje. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Así se jugará la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 04 de septiembre

- FC Cajamarca vs Cienciano (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 05 de septiembre

- Sport Huancayo vs Sport Boys (15:00 horas / IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs CD Moquegua (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Comerciantes Unidos (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 06 de septiembre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:45 horas / Complejo deportivo de Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs ADT (19:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026