Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseveró que el pleno del organismo tendrá la decisión final sobre los casos de reelección encubierta de alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), luego de que dos jurados electorales especiales llegaran a conclusiones opuestas ante un mismo escenario.

“Es el pleno que finalmente va a determinar la decisión final y última, que puede ser por unanimidad o por mayoría”, afirmó Burneo en conferencia de prensa. “No queremos adelantar opinión, pero podemos decir que, como en todo lo que es la administración de justicia, puede haber diferentes interpretaciones, respetadas todas ellas”, agregó.

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Así respondió Burneo cuando se le consultó sobre las decisiones del Jurado Electoral Especial de Morropón, que excluyó a Richard Hernán Baca Palacios, y del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que desestimó el pedido de exclusión contra Rafael López Aliaga.

El JEE de Morropón excluyó al alcalde provincial Baca Palacios de la lista de Alianza para el Progreso (APP) tras la renuncia del candidato a alcalde Ricardo César Espinoza Nima. Ello al concluir que la nueva configuración de la lista permitiría al primero en mención ejercer nuevamente la alcaldía durante el periodo 2027-2030, en violación del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. “La incompatibilidad constitucional surge con posterioridad”, sostiene la resolución de dicho tribunal de primera instancia.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro resolvió declarar improcedente la solicitud de exclusión contra el candidato Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. La decisión se fundamenta en que el pedido fue presentado fuera del plazo legal establecido. - Canal N

En Lima, el escenario se repitió cuando Luis Rubio, candidato a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su postulación. Con su salida, Rafael López Aliaga —quien ejerció la alcaldía de Lima desde 2023 hasta octubre de 2025— quedó como primer regidor de la lista y en posición de asumir el cargo si su partido resultaba ganador el 4 de octubre.

Dos ciudadanos solicitaron la exclusión de López Aliaga por los mismos fundamentos invocados en Morropón. Sin embargo el JEE de Lima Centro declaró improcedente la solicitud al determinar que el cuestionamiento debía tramitarse como una tacha y que el plazo de tres días para presentarla ya había vencido. Agregó que, incluso bajo la figura de exclusión, los hechos no configuraban ninguna de las causales expresamente previstas en la ley.

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Defiende autonomía de los JEE

Roberto Burneo defendió la autonomía de los 91 jurados electorales especiales para interpretar el marco normativo y descartó cualquier injerencia del pleno sobre sus decisiones de primera instancia. “No va a haber ningún pleno del jurado que va a llamar por teléfono o va a decirle a un magistrado de primera línea en qué forma tiene que emitir sus decisiones. Siempre respetamos mucho ese tipo de cosas”, sostuvo. El titular del JNE precisó que la divergencia entre ambos órganos es materia de apelación y que será a través del pleno que se establecerá la jurisprudencia que marcará el derrotero para todos los jurados electorales del país.

“Tenemos noventa y un jurados electorales especiales. El análisis o la hermenéutica de cada uno de ellos corresponde a esa independencia que tienen los magistrados en torno a la toma de decisiones y la interpretación jurídica que tienen en torno al marco normativo”, explicó Burneo.

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