Perú

Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

El presidente del tribunal electoral evitó pronunciarse sobre casos específicos y señaló que las decisiones contradictorias entre el JEE de Morropón y el de Lima Centro son materia de apelación

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, hablando a un micrófono. A su derecha, una imagen circular de Burneo con gafas y banda bicolor, también hablando.
Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseveró que el pleno del organismo tendrá la decisión final sobre los casos de reelección encubierta de alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), luego de que dos jurados electorales especiales llegaran a conclusiones opuestas ante un mismo escenario.

“Es el pleno que finalmente va a determinar la decisión final y última, que puede ser por unanimidad o por mayoría”, afirmó Burneo en conferencia de prensa. “No queremos adelantar opinión, pero podemos decir que, como en todo lo que es la administración de justicia, puede haber diferentes interpretaciones, respetadas todas ellas”, agregó.

PUBLICIDAD

Así respondió Burneo cuando se le consultó sobre las decisiones del Jurado Electoral Especial de Morropón, que excluyó a Richard Hernán Baca Palacios, y del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que desestimó el pedido de exclusión contra Rafael López Aliaga.

El JEE de Morropón excluyó al alcalde provincial Baca Palacios de la lista de Alianza para el Progreso (APP) tras la renuncia del candidato a alcalde Ricardo César Espinoza Nima. Ello al concluir que la nueva configuración de la lista permitiría al primero en mención ejercer nuevamente la alcaldía durante el periodo 2027-2030, en violación del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. “La incompatibilidad constitucional surge con posterioridad”, sostiene la resolución de dicho tribunal de primera instancia.

PUBLICIDAD

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro resolvió declarar improcedente la solicitud de exclusión contra el candidato Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. La decisión se fundamenta en que el pedido fue presentado fuera del plazo legal establecido. - Canal N

En Lima, el escenario se repitió cuando Luis Rubio, candidato a la alcaldía por Renovación Popular, renunció a su postulación. Con su salida, Rafael López Aliaga —quien ejerció la alcaldía de Lima desde 2023 hasta octubre de 2025— quedó como primer regidor de la lista y en posición de asumir el cargo si su partido resultaba ganador el 4 de octubre.

Dos ciudadanos solicitaron la exclusión de López Aliaga por los mismos fundamentos invocados en Morropón. Sin embargo el JEE de Lima Centro declaró improcedente la solicitud al determinar que el cuestionamiento debía tramitarse como una tacha y que el plazo de tres días para presentarla ya había vencido. Agregó que, incluso bajo la figura de exclusión, los hechos no configuraban ninguna de las causales expresamente previstas en la ley.

Defiende autonomía de los JEE

Roberto Burneo defendió la autonomía de los 91 jurados electorales especiales para interpretar el marco normativo y descartó cualquier injerencia del pleno sobre sus decisiones de primera instancia. “No va a haber ningún pleno del jurado que va a llamar por teléfono o va a decirle a un magistrado de primera línea en qué forma tiene que emitir sus decisiones. Siempre respetamos mucho ese tipo de cosas”, sostuvo. El titular del JNE precisó que la divergencia entre ambos órganos es materia de apelación y que será a través del pleno que se establecerá la jurisprudencia que marcará el derrotero para todos los jurados electorales del país.

“Tenemos noventa y un jurados electorales especiales. El análisis o la hermenéutica de cada uno de ellos corresponde a esa independencia que tienen los magistrados en torno a la toma de decisiones y la interpretación jurídica que tienen en torno al marco normativo”, explicó Burneo.

Temas Relacionados

Roberto BurneoRafael López AliagaJNEperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ intentará lograr un triunfo ante su hinchada contra el ‘rojo matador’ para meterse entre los cuatro mejores de la competición. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

El excelente arranque de la ‘misilera’, que aparece en la cuarta casilla del Torneo Clausura 2026, despierta ilusión en cada uno de sus jugadores, en especial al ‘Cholito’

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

La líbero peruana, que actualmente milita en Pinheiros de Brasil, contó que estuvo cerca de fichar por el cuadro ‘crema’ y confesó su deseo de vestir algún día la camiseta del club del que es hincha

Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Del bajo perfil a la oficialización: Milovan reaparece, habla de su separación con la periodista y describe su nuevo romance con la actriz.

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”

El exarquero fue enfático en apuntar que el máximo referente de la ‘U’ también descendió en 1947, pero se anuló la baja en esa época. Además, precisó que siempre sintió rivalidad con los ‘cremas’ por su hinchaje por los ‘blanquiazules’

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria, exjefe de la PNP, se acoge a la ‘Ley Rospigliosi’ sobre fuero militar: PJ suspendió juicio

Víctor Zanabria, exjefe de la PNP, se acoge a la ‘Ley Rospigliosi’ sobre fuero militar: PJ suspendió juicio

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

Proyecto de ley de “apología al delito” no fue retirado por Renovación Popular: propuesta está en Comisión de Justicia

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Rebeca Escribens apoya a Alejandra Baigorria luego de que su video fuera relacionado con polémica de influencers en África

Papa León XIV entre los mejores vestidos ‘más originales’ de 2026, según Vanity Fair

‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

Rebeca Escribens recordó la vez que una bebé Gia Meier hizo ‘pataleta’ y le dejó una marca para siempre: “Eras el exorcista”

DEPORTES

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”

Christian Cueva desea jugar con Yoshimar Yotún en el centenario de Sport Boys: “Siempre se me facilitó el fútbol con él”

Canal TV transmitirá por señal abierta el Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina 2026