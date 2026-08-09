Marco Huamán sufrió una durísima lesión al tobillo producto de una fuerte entrada de Luciano Nequecaur en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026

Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX

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Nada más iniciado el Alianza Lima vs. Sport Boys, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, hubo un suceso que puso en estado de alerta a todos sobre el verde del estadio Nacional: una entrada de Luciano Nequecaur sobre Marco Huamán, que dejó muy adolorido al futbolista peruano.

En concreto, Huamán había superado con éxito a Erustes, pero fue frenado de muy mala manera por Nequecaur. Un pisotón en su tobillo izquierdo lo dejó por varios minutos tirado en el campo mientras los jugadores ‘blanquiazules’, visiblemente mortificados, reclamaban por la deleznable acción y exigían el ingreso de los servicios médicos.

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El árbitro Bruno Pérez, exhortado por el juez de línea, le mostró la cartulina amarilla al goleador del Sport Boys, aunque los visitantes no vieron correctamente el grado de la sanción y buscaron que el silbante cambiase su decisión acudiendo al monitor del Sistema de Videoarbitraje, algo que no sucedió.

Con los integrantes del área de salud de Alianza Lima en el campo se atendió a un Marco Huamán desmoronado anímicamente, que por más que quería continuar en el juego, era imposible por su mermado tobillo, el cual se inflamó en cuestión de segundos.

El peruano sufrió una dura entrada por parte de Luciano Nequecaur nada más arrancando el compromiso, en el estadio Nacional. | VIDEO: L1MAX

Consciente del grado de la lesión del marcador izquierdo peruano, el entrenador Pablo Guede agitó de inmediato el banquillo y autorizó el ingreso del recién llegado Nicolás Díaz, que en la jornada anterior había sumado sus primeros minutos como ‘íntimo’.

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A falta de un parte médico oficial, se estima que Huamán acusa un esguince delicado al tobillo, lo que le demandaría una recuperación extensa en el área de sanidad de Alianza Lima. De concretarse ello, Guede perderá a un puntual capital de su estructura en un tramo determinado del Clausura 2026.

Dubitativa presentación aliancista

Alianza Lima pasó demasiados apuros en el Nacional. Por más que partió con la etiqueta de favorito, no logró plasmar esa condición frente a un Sport Boys combativo y envalentonado, que llegó a adelantarse en el marcador silenciando a los visitantes.

Una salida inmediata de Diego Melián, de plausible desenvolvimiento en la temporada, devino en un servicio preciso y largo de Mathias Llontop, quien jugó rápido con Luis Urruti, cuya astucia permitió dejar relegado a Renzo Garcés.

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Revive el emocionante golazo de Jostin Alarcón para Sport Boys contra Alianza Lima. Con una frialdad increíble, el jugador rosado se saca de encima al arquero y define para desatar la locura de la hinchada en el Estadio Nacional. - Liga 1

De sus pies brotó una habilitación para Jostin Alarcón, quien superó con velocidad a Fernando Gaibor y al quedar mano a mano con Alejandro Duarte definió a placer, desatando el éxtasis de los simpatizantes del Sport Boys en las graderías del coloso de José Díaz.

En la reanudación, Alianza Lima entró sobrepasado por el golpe inicial y encajó al minuto otro gol por parte de Luis Urruti, aunque la acción entró en el plano de la polémica al ser anulada tras advertirse que la pelota impactó en la mano de apoyo del uruguayo-peruano tras una caída previa por un choque con Luis Advíncula.

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Hubo otra diana del Sport Boys, hecha por Pablo Erustes, pero también fue anulada; en esta ocasión por offside. A continuación, los ‘íntimos’ hallaron la igualada parcial a través de un tiro directo de Federico Girotti.

Alianza Lima llegó al lance como uno de los líderes del Torneo Clausura 2026 y en una posición inmejorable para despuntarse en la clasificación, mientras que la ‘misilera’ se presentó en una muy buena dinámica, obteniendo resultados favorables en los primeros compases del certamen.