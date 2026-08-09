Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Marco Huamán sufrió una durísima lesión al tobillo producto de una fuerte entrada de Luciano Nequecaur en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026

Iniciado el compromiso, el defensor cayó con fuerza sobre el césped debido a una entrada desproporcionada del goleador ‘rosado’. La acción lesionó al puntual aliancista, quien se retiró del gramado entre lágrimas

Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX
Marco Huamán rompe en llanto tras entrada de Luciano Nequecaur. - Crédito: L1MAX
Guardar

Nada más iniciado el Alianza Lima vs. Sport Boys, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, hubo un suceso que puso en estado de alerta a todos sobre el verde del estadio Nacional: una entrada de Luciano Nequecaur sobre Marco Huamán, que dejó muy adolorido al futbolista peruano.

En concreto, Huamán había superado con éxito a Erustes, pero fue frenado de muy mala manera por Nequecaur. Un pisotón en su tobillo izquierdo lo dejó por varios minutos tirado en el campo mientras los jugadores ‘blanquiazules’, visiblemente mortificados, reclamaban por la deleznable acción y exigían el ingreso de los servicios médicos.

PUBLICIDAD

El árbitro Bruno Pérez, exhortado por el juez de línea, le mostró la cartulina amarilla al goleador del Sport Boys, aunque los visitantes no vieron correctamente el grado de la sanción y buscaron que el silbante cambiase su decisión acudiendo al monitor del Sistema de Videoarbitraje, algo que no sucedió.

Con los integrantes del área de salud de Alianza Lima en el campo se atendió a un Marco Huamán desmoronado anímicamente, que por más que quería continuar en el juego, era imposible por su mermado tobillo, el cual se inflamó en cuestión de segundos.

El peruano sufrió una dura entrada por parte de Luciano Nequecaur nada más arrancando el compromiso, en el estadio Nacional. | VIDEO: L1MAX

Consciente del grado de la lesión del marcador izquierdo peruano, el entrenador Pablo Guede agitó de inmediato el banquillo y autorizó el ingreso del recién llegado Nicolás Díaz, que en la jornada anterior había sumado sus primeros minutos como ‘íntimo’.

PUBLICIDAD

A falta de un parte médico oficial, se estima que Huamán acusa un esguince delicado al tobillo, lo que le demandaría una recuperación extensa en el área de sanidad de Alianza Lima. De concretarse ello, Guede perderá a un puntual capital de su estructura en un tramo determinado del Clausura 2026.

Dubitativa presentación aliancista

Alianza Lima pasó demasiados apuros en el Nacional. Por más que partió con la etiqueta de favorito, no logró plasmar esa condición frente a un Sport Boys combativo y envalentonado, que llegó a adelantarse en el marcador silenciando a los visitantes.

Una salida inmediata de Diego Melián, de plausible desenvolvimiento en la temporada, devino en un servicio preciso y largo de Mathias Llontop, quien jugó rápido con Luis Urruti, cuya astucia permitió dejar relegado a Renzo Garcés.

Revive el emocionante golazo de Jostin Alarcón para Sport Boys contra Alianza Lima. Con una frialdad increíble, el jugador rosado se saca de encima al arquero y define para desatar la locura de la hinchada en el Estadio Nacional. - Liga 1

De sus pies brotó una habilitación para Jostin Alarcón, quien superó con velocidad a Fernando Gaibor y al quedar mano a mano con Alejandro Duarte definió a placer, desatando el éxtasis de los simpatizantes del Sport Boys en las graderías del coloso de José Díaz.

En la reanudación, Alianza Lima entró sobrepasado por el golpe inicial y encajó al minuto otro gol por parte de Luis Urruti, aunque la acción entró en el plano de la polémica al ser anulada tras advertirse que la pelota impactó en la mano de apoyo del uruguayo-peruano tras una caída previa por un choque con Luis Advíncula.

Hubo otra diana del Sport Boys, hecha por Pablo Erustes, pero también fue anulada; en esta ocasión por offside. A continuación, los ‘íntimos’ hallaron la igualada parcial a través de un tiro directo de Federico Girotti.

Alianza Lima llegó al lance como uno de los líderes del Torneo Clausura 2026 y en una posición inmejorable para despuntarse en la clasificación, mientras que la ‘misilera’ se presentó en una muy buena dinámica, obteniendo resultados favorables en los primeros compases del certamen.

Temas Relacionados

Marco HuamánAlianza LimaLiga 1Sport BoysLuciano Nequecaurperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, en un partido intenso por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, con goles de Jostin Alarcón y Federico Girotti, y dos tantos anulados para el equipo rosado

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

La cuarta jornada ya está en marcha y presenta duelos que pueden generar cambios importantes en la clasificación. Revisa cómo se mueven las ubicaciones con el desarrollo de cada encuentro

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El árbitro Bruno Pérez invalidó su tanto luego de revisar el VAR en el estadio Nacional de Lima. Pudo ser el 2-0 de los ‘rosados’

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

La ‘Foquita’ ayudó a canterano ‘blanquiazul’ que viajaba todos los días de Pachacámac a La Victoria para poder entrenar en Matute

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El volante amagó con pierna izquierda y definió con derecha para vencer al guardameta Alejandro Duarte y poner el 1-0 en el estadio Nacional de Lima

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori no indultará a Pedro Castillo: “Es imposible”, afirma el ministro de Justicia

JNJ destituye al juez que anuló las condenas de Vladimir Cerrón en 2021

Miembros de la JNJ podrían ser suspendidos la próxima semana por reponer a Patricia Benavides

PJ verá este 12 de agosto si ordena la libertad de Pedro Castillo por informe de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

El Gran Teatro Nacional será escenario de ‘Maestra Salsa’, un homenaje a los grandes hitos del género latino

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto: críticas en redes, lágrimas de las cantantes y sus primeras palabras: “La música no se puede manchar por la culpa de uno”

Magaly Medina en TV argentina: califica a Milett Figueroa como “mosquita muerta” y critica su reconciliación con Marcelo Tinelli

Lin Shaye en Lima: La icónica actriz de ‘La noche del demonio’ causó alboro en su llegada al aeropuerto, firmó autógrafos y se tomó fotos

DEPORTES

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026