Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debutó en la actuación en serie ‘Al Fondo Hay Sitio’'. YouTube: América Televisión.

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Vasco Madueño, hijo del cantante y actor venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño, debutó en la actuación con su primera aparición en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El joven sorprendió a los seguidores de la teleserie al ingresar al elenco como Eduardo, un universitario que se perfila como un personaje clave en la trama juvenil: en sus primeras escenas, llamó la atención como el “misterioso galán” que, al parecer, intentará acercarse a Maripaz (Adriana Campos Salazar).

El ingreso de Madueño a una de las producciones más vistas de la televisión peruana marca un punto nuevo en su recorrido público: hasta ahora, su perfil había estado más asociado a su faceta musical y al contexto mediático que rodeó su historia familiar.

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En ‘AFHS’, su aparición se dio en un capítulo donde también se mostró un primer conflicto con Britani (Verónica Infantes), quien lo buscó con entusiasmo en la universidad y terminó recibiendo un desplante.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel. IG: @AFHSTV.

El debut de Vasco Madueño en AFHS: así fue su ingreso

En el reciente capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Vasco Madueño apareció por primera vez en la teleserie. Su ingreso fue presentado como la llegada de un joven que genera interés de inmediato y que se vinculará con la vida universitaria de los personajes.

Según lo visto en pantalla, su personaje —Eduardo— se proyecta como un nuevo foco de atención en el entorno de Maripaz. El ingreso, además, despertó curiosidad porque Madueño no había tenido un rol actoral televisivo de este nivel, por lo que su debut fue leído como una apuesta de la producción por incorporar rostros que ya tienen visibilidad propia.

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El personaje de Madueño se perfila como un nuevo interés en la trama juvenil y podría acercarse a Maripaz (Adriana Campos Salazar). IG: @AFHSTV.

La primera secuencia de su personaje incluyó un momento de tensión que funcionó como “presentación” de su carácter. Britani (Verónica Infantes) llegó a la universidad con ilusión por sus clases y por el joven que la motivaba, Eduardo. Sin embargo, el encuentro no salió como esperaba.

“Britani se mostró emocionada al ver a Eduardo, pero no imaginó que el universitario le haría tremendo desplante”, se describió. Y el gesto fue directo: cuando la hija de Aparecida Huayanay de Pacora (Liliana Alegría) intentó saludarlo, “el jovencito ni siquiera le respondió”.

Esa actitud abrió una línea narrativa clara: Eduardo no será un personaje amable por defecto, sino alguien que puede generar conflicto desde el inicio, ya sea por distancia, indiferencia o una razón que se irá revelando en capítulos posteriores.

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En uno de sus primeros capítulos, Eduardo (Vasco Madueño) ignoró a Britani (Verónica Infantes) cuando intentó saludarlo en la universidad. IG: @AFHSTV.

Quién es Vasco Madueño: hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño

Fuera de la ficción, Vasco Madueño es el hijo del actor y cantante venezolano Guillermo Dávila y de la peruana Jessica Madueño. Su nombre se ha mantenido en la esfera pública durante años, primero por la exposición mediática vinculada a la paternidad y, más adelante, por su desarrollo como músico.

En 2013, cuando tenía 12 años, apareció en América Televisión a través del programa Al aire. En ese entonces, contó que le gustaba tocar instrumentos musicales y que tenía su propia banda con amigos.

Ese dato resulta clave para entender por qué su llegada a AFHS genera conversación: Madueño no aparece como un completo desconocido, sino como alguien que el público ya había visto en pantalla años atrás, aunque en un contexto distinto.

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Guillermo Dávila y Vasco Madueño posan juntos, revelando que están en una nueva etapa de aprendizaje en su relación tras la reciente pérdida de la madre de Vasco.

El contexto mediático que lo hizo conocido y su camino propio en la música

El joven músico se hizo conocido mediáticamente, según lo relatado, por el conflicto público relacionado con su paternidad desde que era niño. En el año 2000, su madre acudía a programas de televisión para exigir que Guillermo Dávila lo reconociera legalmente. La controversia se intensificó en 2021, cuando el cantante llegó al Perú.

Tras años de presión mediática, se realizó una prueba de ADN que confirmó la paternidad. A partir de ese punto, Vasco empezó a consolidar un recorrido personal en la música, con un enfoque que —según se describe— incluye rock, música criolla y fusión andina.

Actualmente, se indica que tiene 24 años, que se ha presentado en escenarios de Lima y provincias, y que cuenta con más de 124 mil seguidores en Instagram, donde mantiene una presencia activa.

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De la música a la actuación: un nuevo paso bajo la mirada del público

El salto de Madueño a la actuación televisiva en AFHS es relevante por dos razones: la primera, porque lo coloca en una narrativa masiva y diaria, donde el personaje se construye capítulo a capítulo; la segunda, porque lo hace desde un rol que ya entra generando fricción con personajes establecidos.

En una serie como ‘Al fondo hay sitio’, el debut de un nuevo personaje rara vez es casual: suele ser la puerta de entrada a un conflicto, a un romance o a una revelación. En este caso, el desplante a Britani y la insinuación de un vínculo con Maripaz funcionan como las primeras piezas de ese rompecabezas.

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Vasco Madueño debutó en Al fondo hay sitio este 2026 con su primera aparición como el universitario Eduardo.