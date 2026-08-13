Alianza Lima vs Universitario: fecha y hora del partido en Matute por clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El cruce entre Alianza Lima y Universitario queda programado para el sábado 12 de septiembre a las 20.00 por la fecha 9, con acceso restringido a la barra anfitriona, según lo informado (Universitario de Deportes)

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Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a encontrarse en el principal duelo del fútbol peruano durante el Torneo Clausura 2026. La organización de la Liga 1 definió la programación del partido correspondiente a la novena jornada y el choque quedó establecido para el sábado 12 de septiembre, desde las 20.00 horas (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

La confirmación se difundió en el programa Hablemos de MAX, donde la periodista Ana Lucía Rodríguez entregó la actualización sobre el calendario del campeonato. El anuncio despejó versiones que circulaban en torno a la sede, luego de que en temporadas anteriores Alianza ejerciera localía en el Estadio Nacional en algunos cruces de alta convocatoria.

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En la misma emisión, se ratificó que el compromiso contará solo con asistencia del público local. La medida replicará el esquema aplicado en el clásico del Torneo Apertura como parte de las disposiciones de seguridad para este tipo de encuentros.

La confirmación en televisión y la sede descartada

El clásico entre Alianza Lima y Universitario ya tiene escenario definido: se jugará en Matute el sábado 12 de septiembre a las 8:00 p. m., según confirmó la programación difundida en televisión. (Universitario de Deportes)

La periodista Ana Lucía Rodríguez informó la programación del partido durante la transmisión de Hablemos de MAX. Allí se precisó que el escenario será Matute, con lo que quedó fuera la alternativa de mudar el duelo al Estadio Nacional.

“El clásico del fútbol peruano, fecha 9 del Torneo Clausura, se va a disputar en Matute. Se va a jugar el sábado 12 de setiembre a las 8.00 p. m. en el estadio de Matute”, señaló Rodríguez en el programa.

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De esta forma, el cruce quedó agendado como el segundo enfrentamiento directo del año entre íntimos y cremas, en una temporada en la que ambos equipos sostienen objetivos competitivos en el Clausura y en la tabla acumulada, según lo señalado en los textos base.

Antecedente inmediato: triunfo crema en el Apertura

El último clásico de 2026 terminó con triunfo de Universitario sobre Alianza Lima. El cuadro crema se impuso 1-0 en el Monumental con un cabezazo de Martín Pérez Guedes. (Universitario de Deportes)

El clásico previo de 2026 se disputó en la fecha 9 del Torneo Apertura, el sábado 4 de abril, en el Estadio Monumental. En ese partido, Universitario se impuso 1-0 frente a Alianza Lima con un tanto de Martín Pérez Guedes a los 52 minutos.

Los crónicas de esa victoria señalan que esa victoria se concretó con un gol de cabeza de Pérez Guedes tras un centro de Álex Valera. Ese resultado, además, terminó con el invicto que mantenía Alianza Lima en ese momento y le permitió a Universitario quedarse con un triunfo en uno de los encuentros de mayor atención del calendario.

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El nuevo duelo en Matute aparece, entonces, como la posibilidad de un desquite para el conjunto blanquiazul en condición de local, con el respaldo de su hinchada y con el incentivo de sumar tres puntos en una etapa decisiva del Clausura 2026.

En la vereda opuesta, Universitario buscará repetir lo realizado en el Monumental y sostener su rendimiento en el enfrentamiento directo ante su rival tradicional, de acuerdo con lo expuesto en los textos proporcionados.

Público local y receso del torneo por partidos de la selección

Matute recibirá el próximo clásico con público únicamente local. La medida de seguridad volverá a aplicarse en el duelo entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 9 del Clausura. (Alianza Lima)

La programación del partido también quedó asociada a las restricciones de asistencia en el estadio. Según lo informado, el encuentro se jugará únicamente con hinchas de Alianza Lima, una disposición que ya se aplicó en el clásico del Torneo Apertura como medida de seguridad.

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Además, se dio a conocer que, después de disputarse el clásico y luego de la fecha 10 del Torneo Clausura, la Liga 1 ingresará en un receso breve debido a amistosos de la selección peruana de fútbol. En ese tramo, la Bicolor tiene partidos confirmados ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En cuanto a la transmisión, el clásico será emitido en vivo por L1 MAX, señal oficial de la Liga 1.