Perú

Desvíos en la Vía Expresa Sur: Arranca construcción de puentes peatonales tras meses de accidentes

Las restricciones viales comienzan este jueves por las obras de cuatro nuevos puentes, en respuesta a una seguidilla de siniestros que ha dejado víctimas y preocupación en Surco y zonas aledañas

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La Vía Expresa Sur inicia este jueves 27 de agosto una nueva etapa con la puesta en marcha de restricciones y desvíos para la instalación de cuatro puentes peatonales. Según informó la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), los trabajos se ejecutarán en tres fases y afectarán el tránsito en diferentes horarios y sectores del corredor vial.

El jefe de Obras de Emape, Eric Mauricio, detalló a RPP que el plazo estimado para la construcción de los puentes es de 180 días. Las ubicaciones seleccionadas para las nuevas estructuras son García García, Vicus, Doña Elsa y Esteban Camere. Cada puente contará con pilares de concreto, rampas y escaleras, elementos que buscan facilitar el acceso y mejorar la seguridad de los peatones.

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El plan de trabajo contempla una primera etapa de desvío longitudinal. En esta fase, el tránsito será restringido únicamente en las vías auxiliares mientras se intervienen las bermas laterales. Posteriormente, la segunda etapa trasladará los trabajos a la vía principal, en horarios nocturnos entre las 11:00 p.m. y las 06:00 a.m., con el fin de reducir el impacto en el flujo vehicular.

“Vamos a colocar las grúas de manera provisional también en los horarios adecuados donde no pueda interrumpir el tránsito”, explicó Mauricio.

La intervención parcial de los accesos y salidas que conectan ambas vías marcará la tercera fase, permitiendo que los desplazamientos continúen, aunque con rutas alternas y conexiones habilitadas de forma temporal.

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Gráfico de la MML.
Gráfico de la MML.

Accidentes y reclamos vecinales: la historia reciente de la inseguridad vial en la zona

El inicio de estas obras surge tras un contexto marcado por una alta siniestralidad en la Vía Expresa Sur desde la apertura de sus vías auxiliares en abril de 2025. No existe un registro oficial único del total de accidentes, pero los reportes de prensa y autoridades municipales confirman que los incidentes se producen casi a diario, acumulando decenas de choques y atropellos en poco más de un año.

El primer incidente ocurrió la misma noche de la inauguración, el 10 de abril de 2025. En la primera semana, se contabilizaron al menos tres accidentes graves en el cruce de Paseo de la República y Ayacucho, atribuidos a la falta de iluminación. En los primeros 30 días, se documentaron 14 accidentes en distintos puntos, según reportes locales.

La situación se agravó para mediados de 2026, cuando las autoridades de Surco señalaron fallas estructurales en el diseño de la obra.

El saldo hasta el momento incluye dos personas fallecidas, al menos cinco peatones atropellados y múltiples heridos, entre ellos motociclistas, ciclistas e inspectores municipales de tránsito.

Vecinos y especialistas han apuntado como causas principales la apertura parcial de la obra sin concluir elementos clave como puentes peatonales, viaductos y semáforos, así como una señalización insuficiente. “La falta de pasos seguros obliga a los peatones a cruzar la vía en condiciones de riesgo”, alertaron dirigentes vecinales en diversos medios.

La construcción de los puentes peatonales busca responder a las demandas de mayor seguridad en la Vía Expresa Sur y reducir los índices de accidentes. Las autoridades locales y la Emape insisten en que las nuevas estructuras permitirán un tránsito más ordenado y facilitarán el desplazamiento seguro de los vecinos de Surco y zonas aledañas.

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