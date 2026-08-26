Perú

Rafael López Aliaga increpa a Keiko Fujimori: “¿Para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan?”

El líder de Renovación Popular volvió a cuestionar a la jefa de Estado por la falta de medidas concretas frente a las principales urgencias del país

Rafael López Aliaga
López Aliaga vuelve a cuestionar a Fujimori por, según su opinión, asumir la Presidencia sin una hoja de ruta para atender las principales urgencias del país
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este martes a la presidenta Keiko Fujimori por haber llegado a Palacio de Gobierno, según su opinión, sin una hoja de ruta para afrontar los principales problemas del país, especialmente en materia de seguridad.

“¿Para qué diablos te metes a ser presidenta si no tienes un plan de emergencia rápido?“, cuestionó en una entrevista con Best TV, al reiterar su propuesta de reducir el número de ministerios, donde, según afirmó, “se van 40 mil millones de soles por año”, para destinar esos recursos a otras necesidades.

El aspirante a la alcaldía de Lima, quien en los últimos días ha intensificado sus críticas contra la jefa de Estado, sostuvo que una eventual gestión suya priorizaría el agua, el transporte, la educación y la salud. En esa línea, afirmó que promoverá movilizaciones para reclamar competencias y recursos para Lima.

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“Voy a hacer marchas por el tren (Lima-Chosica, una iniciativa que impulsó desde que fue burgomaestre), voy a hacer marchas por (...) el agua (...) Sedapal tiene que pasar a la región Lima para ser bien administrada”, señaló.

Keiko Fujimori con anteojos y saco azul de rayas finas habla frente a un micrófono
Keiko Fujimori: “Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”

También planteó transferir a la región la administración de los colegios con el propósito de implementar programas de alimentación, conectividad y tecnología.

“Tenemos que hacer marchas por los colegios, que los colegios pasen a la región Lima para darle comida a los niños, Internet satelital, su tablet a los niños de Lima para que sea un modelo para todo el Perú”, sostuvo.

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Afirmó, además, que si fuera mandatario “cerraría mañana” el Ministerio de Salud, actualmente dirigido por Luis Dyer ( uno de los ministros más cercanos a Fujimori), y cuestionó al Seguro Social de Salud (EsSalud), instituciones en las que dijo no confiar “para nada”.

Durante la misma entrevista, López Aliaga se refirió al proyecto ferroviario que busca conectar Lima con Chosica y aseguró que podría comenzar a operar en seis semanas “si existiera voluntad política”.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno recibió el país con “cifras y estadísticas terribles” y sostuvo que los resultados de su gestión comenzarán a verse desde 2027. La mandataria dio estas declaraciones durante la ceremonia por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde también habló sobre pensiones, Pensión 65 y la ampliación de las casas Yuyaq. Fuente: Canal N

“Lamentablemente, el señor Rafael Rey (ministro de Transportes) es un lastre. Yo tengo palabra de la señora Fujimori de que el tren iba a caminar, pero no hay nada. Pone a un señor que claramente representa intereses de Rutas de Lima, y se ha dedicado a fregarme la vida (...) todas las semanas durante varios años”, afirmó.

“Si una persona entra a la política para ver qué chapa, para ver qué roba, para ver qué sacada de vuelta le da a la ley, (...) así no se hace patria, pues. Yo estoy harto de esa gente, por eso sigo en política”, avanzó.

Nueva crítica a Fujimori

Las declaraciones representan un nuevo cuestionamiento del líder de Renovación Popular a la mandataria, después de que ella pidiera paciencia a la ciudadanía para observar resultados de su gestión frente a la ola de criminalidad.

De hecho, este miércoles, la gobernante indicó en un acto oficial por el Día Nacional del adulto mayor que su administración ha “recibido el país con cifras y estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”.

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