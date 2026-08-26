Perú

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

El titular del sector reiteró que la empresa estatal será sometida a una reestructuración para mejorar su eficiencia y garantizar su viabilidad financiera y operativa

Petroperú no será privatizada: el ministro Guillermo Shinno aseguró que esa opción no forma parte de la agenda del Gobierno
Petroperú no será privatizada: el ministro Guillermo Shinno aseguró que esa opción no forma parte de la agenda del Gobierno
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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, descartó este miércoles que el Gobierno contemple privatizar la petrolera estatal Petroperú y señaló que el objetivo de la actual administración es reestructurarla para garantizar su viabilidad financiera y operativa.

“Yo lo que entiendo es que hubo una mala interpretación o concepción de que este decreto de urgencia que permitía la reestructuración de Petroperú era para privatizar la empresa. Y eso creo que nunca ha estado en la agenda y menos con este gobierno tampoco está en la agenda la privatización de Petroperú”, declaró en diálogo con Exitosa.

Shinno explicó que la medida busca identificar las líneas de negocio rentables y desprenderse de activos que no aporten valor a la compañía, en medio de la elevada deuda que afronta y luego de que el Ejecutivo autorizara a la empresa acceder a una línea de crédito internacional de hasta 2.000 millones de dólares para garantizar su operatividad a corto plazo.

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“Hay que reestructurarla, hay que ver qué líneas de negocio son rentables. Tiene que deshacerse de cosas para que Petroperú sea viable”, afirmó.

Reestructuración de la empresa: el Ejecutivo busca identificar negocios rentables, desprenderse de activos improductivos y mejorar su eficiencia
Reestructuración de la empresa: el Ejecutivo busca identificar negocios rentables, desprenderse de activos improductivos y mejorar su eficiencia

El funcionario señaló que entre los activos susceptibles de ser transferidos o entregados a operadores privados figuran instalaciones abandonadas, aunque precisó que ello no supone la venta de la empresa estatal.

“Puede concesionar, dar en administración, una administración privada, esa parte, y puede competir”, indicó al referirse a determinadas instalaciones de almacenamiento y abastecimiento.

Sostuvo además que el nuevo directorio y la gerencia de la firma tienen el encargo de mejorar la eficiencia de la compañía, generar líneas de negocio sostenibles y establecer mecanismos que permitan atender sus obligaciones financieras.

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“A eso apuntamos. O sea, en realidad nuestro objetivo, y esperamos que efectivamente ahora, con el nuevo director y con la nueva gerencia que está tomando, pueda ser mucho más eficiente y pueda garantizarnos que en el largo plazo esta empresa va a ser viable”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la situación financiera de la petrolera es crítica y que la banca no puede otorgarle nuevos créditos debido a su nivel de endeudamiento. Ante ello, indicó que se evalúan mecanismos financieros para garantizar los ingresos de la compañía y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Keiko Fujimori
Posible participación privada: algunas instalaciones abandonadas podrían ser concesionadas o entregadas en administración a operadores privados, sin vender Petroperú

Respecto del decreto de urgencia que establece la reestructuración de los activos de la empresa, precisó que el plazo inicial contempla trabajos hasta finales de este año. Sin embargo, señaló que el directorio deberá continuar con el proceso para convertir a la petrolera estatal en una empresa “mucho más ágil” y “mucho más esbelta”.

“Sobre todo, que tiene que pagar su deuda en el largo plazo”, añadió.

Shinno defendió investigar posibles actos de corrupción y determinar responsabilidades para iniciar las acciones legales correspondientes. “El órgano de control interno de la Contraloría, la Contraloría General de la República tendrán que revisar y si hay casos que hay que hacer demandas penales, bueno, se harán en su momento”, señaló.

Agregó que la actual administración busca “limpiar la casa” para evitar que las prácticas irregulares continúen en la empresa, que en 2025 registró pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares, equivalentes al 54,5 % de su patrimonio, además de una caída del 2,5 % en sus ventas respecto de 2024.

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