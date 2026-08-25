Equipos clasificados a semifinales de la Copa de la Liga 2026: así se definen las llaves y avanza el torneo

Alianza Atlético y UTC se enfrentaron en el primer cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

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La Copa de la Liga 2026 entró en su etapa decisiva y cada vez falta menos para conocer a los equipos que disputarán las semifinales del torneo doméstico. Ocho clubes llegaron a los cuartos de final con la ilusión de seguir avanzando y quedarse con uno de los cuatro boletos disponibles para la siguiente ronda.

Esta fase se disputa a partido único, por lo que no habrá encuentros de vuelta. En caso de que alguno de los partidos termine igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin necesidad de disputar tiempo suplementario.

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Equipos clasificados a semifinales de la Copa de la Liga 2026

La ronda de cuartos de final comenzó este martes 25 de agosto y continuará hasta el jueves 27, con todos los encuentros programados para las 3:00 p. m. (hora peruana). Alianza Atlético fue el primer equipo en conseguir su boleto a las semifinales, mientras que los otros tres clasificados se definirán conforme se completen las llaves:

Alianza Atlético - empató 1-1 con UTC y se impuso 5-4 en penales

[Por definir] — ganador de Sporting Cristal vs Sport Huancayo.

[Por definir] — ganador de Atlético Grau vs Sport Boys.

[Por definir] — ganador de ADT vs CD Moquegua.

Los cuatro vencedores de los cuartos de final avanzarán directamente a las semifinales, quedando a solo dos partidos de levantar el trofeo de la Copa de la Liga 2026. La lista de clasificados se actualizará conforme se conozcan los resultados de cada llave.

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Alianza Atlético de Sullana se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

Así se juegan los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 ya están en marcha y el primer cruce dejó al primer semifinalista. En Sullana, Alianza Atlético empató 1-1 con UTC en el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose 5-4 en la tanda de penales, asegurando su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

La acción continuará este miércoles 26 de agosto con dos encuentros. Sporting Cristal vs Sport Huancayo se disputará en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Atlético Grau vs Sport Boys tendrá como escenario el estadio Municipal de La Matanza. Los ganadores de ambos cruces avanzarán directamente a las semifinales.

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Los cuartos de final se cerrarán el jueves 27 de agosto con el duelo entre ADT y CD Moquegua, en el estadio Unión Tarma. El cuadro moqueguano llega como una de las sorpresas de la competencia luego de eliminar a Deportivo Garcilaso en los penales durante los octavos de final.

¿Cómo quedan las semifinales?

Las semifinales se conformarán con los ganadores de cada una de las llaves de cuartos de final. El cuadro queda establecido de la siguiente manera:

- Semifinal 1: Alianza Atlético contra el ganador de Atlético Grau vs Sport Boys.

- Semifinal 2: ganador de Sporting Cristal vs Sport Huancayo contra el ganador de ADT vs CD Moquegua.

El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

¿Dónde ver los partidos?

Los cuatro encuentros de los cuartos de final podrán seguirse de manera gratuita a través de Bicolor+ en YouTube, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados podrán disfrutar de cada partido y conocer en vivo a los equipos que irán asegurando su clasificación.

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Además, el duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo tendrá una alternativa adicional para los hinchas. El encuentro será transmitido por América TV en señal abierta, luego de que el canal confirmara su emisión para todo el territorio nacional.

La competencia entra así en su etapa más importante. De los ocho equipos que comenzaron los cuartos de final, solo cuatro conseguirán avanzar a las semifinales y mantenerse en carrera por el título.