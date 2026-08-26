‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

El reestreno de la película Avengers: Endgame Encore llega a los cines de Perú con material adicional para los espectadores.

Guardar

La esperada película de los superhéroes de Marvel regresa a la cartelera peruana con una edición especial. “Avengers: Endgame Encore” ofrecerá material inédito y una nueva escena poscréditos, además de una introducción exclusiva, según confirmaron fuentes de Marvel Studios y reportó Variety. Esta versión busca preparar a los seguidores para el lanzamiento de “Avengers: Doomsday”, la próxima entrega de la franquicia, cuya llegada está programada para diciembre de 2026.

¿Cuándo comenzó la preventa de Avengers: Endgame Encore en Perú?

La preventa de entradas para Avengers: Endgame Encore arrancó el 25 de agosto de 2026 en Perú, lo que ha generado una alta demanda en las principales cadenas de cines del país. De acuerdo con información oficial de Cineplanet, la mayoría de sus sedes ya cuenta con disponibilidad de boletos, incluso en salas con tecnología Infinity Vision, un formato que promete una experiencia visual y sonora optimizada para este tipo de estrenos.

PUBLICIDAD

Un afiche promocional anuncia la preventa en Perú de la película Avengers: Endgame con escenas inéditas a partir del 25 de agosto.

Las cadenas Cinemark, Cinépolis y Cinestar también habilitaron la venta anticipada de entradas en sus plataformas digitales y puntos físicos. Voceros de las compañías recomendaron verificar los horarios y asientos disponibles en los portales oficiales antes de concretar la compra, ya que la afluencia de público podría agotar las funciones más solicitadas.

Precios de entradas para ‘Avengers: Endgame Encore’

Los precios de las entradas varían según la cadena, la ciudad, el tipo de sala y el formato seleccionado, de acuerdo con la información recopilada por Deadline y los sitios oficiales de los cines peruanos. Cineplanet ofrece funciones en formatos 2D y 3D, con precios que oscilan entre 30 y 40 soles, dependiendo del distrito o provincia en que se adquiera el ticket.

PUBLICIDAD

En Cinemark, las opciones incluyen formatos como XD, DBox, 3D y 2D. El costo de las entradas en esta cadena se ubica entre 25 y 40 soles, sujeto a la sala y el horario elegidos. Los precios pueden modificarse por promociones o políticas internas de cada cine, por lo que se aconseja consultar en las plataformas digitales antes de realizar la compra.

Un afiche publicitario de Cinemark en Perú anuncia el reestreno de la película Avengers Endgame para el 24 de septiembre, con preventa desde el 25 de agosto en salas seleccionadas.

Las plataformas de venta permiten seleccionar tanto funciones regulares como premium. La disponibilidad en salas equipadas con tecnología Infinity Vision es limitada, por lo que se recomienda a los interesados realizar la compra cuanto antes para asegurar un lugar en estos espacios.

PUBLICIDAD

¿Qué novedades tendrá Avengers: Endgame Encore?

El reestreno de Avengers: Endgame se presenta como un evento especial para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta edición, según confirmó Joe Russo, codirector de la saga, incluye material adicional, una introducción especial y una nueva escena poscréditos, además de contenido exclusivo vinculado a la próxima película “Avengers: Doomsday”.

La función especial estará disponible desde el 24 de septiembre en cines seleccionados de Perú, incluyendo salas IMAX y aquellas certificadas con el sello Infinity Vision, un distintivo reservado para formatos Premium Large Format (PLF).

Esta certificación apunta a identificar las salas aptas para ofrecer una experiencia inmersiva, gracias a pantallas de gran tamaño, imágenes de alta definición y sonido envolvente. Según los responsables de Marvel Studios, estos detalles técnicos buscan satisfacer a una audiencia que valora la calidad visual y auditiva en las proyecciones cinematográficas.

PUBLICIDAD

Joe Russo indicó en declaraciones recogidas por Variety: “El nuevo contenido de Endgame tiene relevancia directa para Doomsday y servirá como puente narrativo entre ambas películas”. Esta estrategia pretende mantener el interés de los seguidores y brindar pistas clave sobre el futuro de la franquicia.

El estreno de “Avengers: Doomsday” está programado para el 17 de diciembre de 2026, por lo que el regreso de Endgame a las salas se perfila como la antesala perfecta para el desenlace de una de las sagas más exitosas de la historia del cine.