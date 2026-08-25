Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026.

Guardar

Se viene la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y uno de los partidos que captará la atención de todos: Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Garcilaso en un duelo que definirá el liderato del campeonato. El cuadro cusqueño es uno de los líderes con 13 unidades y los ‘blanquiazules’ le siguen el paso, marchan terceros con un punto menos.

La tabla está apretada en la parte de arriba y cualquier tropezón podría marcar el futuro de los equipos. Por ello, la expectativa se vivirá en Matute, con el posible regreso de Kevin Quevedo en la convocatoria de Pablo Guede.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El choque entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso ya tiene fecha y horario confirmados. El partido se disputará el sábado 29 de agosto a las 19:30 de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, conocido por recibir encuentros de gran asistencia en la ciudad de Lima.

La programación internacional busca acercar el evento a aficionados fuera de las fronteras peruanas. En Colombia y Ecuador el inicio coincidirá con la hora peruana, es decir, 19:30. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 21:30 horas.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso abarcó múltiples plataformas, garantizando que los aficionados tuvieran opciones para seguir el partido según sus preferencias y posibilidades de acceso.

La transmisión televisiva tradicional corrió por cuenta de L1 MAX, el canal que distribuyó la señal en todo el país. Esta vía permitió a quienes cuentan con el canal en su programación habitual ver el encuentro desde la comodidad de sus hogares, sin necesidad de recurrir a servicios adicionales o plataformas digitales externas.

En el terreno digital, la plataforma L1 Play ofreció la opción de ver el partido en directo mediante suscripción. Usuarios de teléfonos móviles, tabletas y computadoras pudieron conectarse en tiempo real, ampliando así la experiencia para quienes prefieren consumir contenidos deportivos desde dispositivos portátiles y ubicaciones variadas.

PUBLICIDAD

Quienes buscaron información escrita y actualizaciones constantes contaron con la cobertura de Infobae Perú. El medio digital brindó detalles desde la previa, pasando por el desarrollo minuto a minuto, hasta el resumen final y los goles del encuentro. De este modo, los lectores tuvieron a disposición un seguimiento detallado y permanente, adecuado para aquellos que optan por el relato digital en lugar de la transmisión audiovisual.

Alianza Lima empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Así llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso al choque

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso asume un valor estratégico en la lucha por el liderato del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’, que suman 12 puntos y ocupan el tercer puesto, recibirán al actual líder, que ostenta 13 unidades y busca consolidar su posición en la cima.

PUBLICIDAD

El cuadro de Pablo Guede llega tras un empate 1-1 frente a Melgar en Arequipa, resultado que les impidió alcanzar la primera posición. Por su parte, ‘Garci’ reforzó su candidatura al título tras superar 4-1 a Cusco FC en el derbi cusqueño, una victoria que mantuvo su lugar en lo más alto de la tabla.

Empate 1-1 entre limeños y arequipeños por la fecha 6 del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

En el aspecto ofensivo, Eryc Castillo se destaca como el máximo artillero del Clausura, con seis goles, tras romper su sequía en el último partido. Por el lado de Alianza Lima, Federico Girotti y Paolo Guerrero aparecen como las principales cartas de gol y buscarán volver a marcar en un encuentro de alto impacto para las aspiraciones del equipo.

PUBLICIDAD

Del lado visitante, Beto da Silva lidera la tabla de goleadores internos con tres tantos, mientras que Federico Arancibia y Christopher Olivares suman dos cada uno. Estas cifras reflejan la variedad de opciones ofensivas con las que cuenta Deportivo Garcilaso para intentar asegurar un resultado favorable en Matute.