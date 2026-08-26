Sekou Gassama reveló los motivos de su fracaso en Universitario: “Si un DT no cuenta contigo, es difícil ponerte a punto”

Seis meses sin entrenar, una contractura en pleno Apertura y la destitución del único entrenador que lo había pedido: el delantero enumeró ante la prensa española las razones por las que su temporada en el fútbol peruano nunca despegó. (Universitario de Deportes)

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Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes a principios del 2026 con la etiqueta de goleador diferencial para la Liga 1 y la Copa Libertadores. La realidad fue otra: siete partidos, cero goles, cero asistencias y una rescisión de contrato acordada en junio.

Lo que parecía un refuerzo de jerarquía terminó siendo uno de los fichajes más improductivos del ataque merengue en los últimos años. Ahora, desde España, el atacante rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos en una entrevista con el diario Sport de Barcelona.

Los seis meses de inactividad que lo marcaron

Antes de vestir la camiseta de Universitario, Sekou Gassama pasó medio año alejado de las canchas. El delantero explicó que llegó al Perú sin ritmo y que su condición física terminó pasándole factura. (Universitario de Deportes)

El propio Gassama reconoció que llegó al Perú en condiciones físicas muy por debajo de lo que exige el fútbol competitivo. La causa fue una situación personal que lo mantuvo alejado de los entrenamientos y de la competencia durante medio año.

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“Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Durante ese tiempo tampoco pude entrenarme por aquella situación. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono”, admitió el delantero hispano-senegalés.

El jugador subrayó que su perfil —potente y de gran envergadura física— requiere de una puesta a punto progresiva que no tuvo tiempo de completar. “Soy un jugador grande y físico. Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos se me notó mucho el cansancio”, agregó.

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Esa primera aparición, con el desgaste visible ante la tribuna del Monumental, marcó el tono de lo que vendría: críticas del entorno, resultados adversos del equipo y, poco después, la salida del técnico que lo había pedido.

La cadena de entrenadores que lo dejó sin lugar

la salida de Javier Rabanal cambió el destino de Sekou Gassama en Universitario. El delantero perdió respaldo con el nuevo comando técnico y quedó relegado, sin minutos para recuperar su mejor nivel. (Universitario de Deportes)

El punto de quiebre llegó con la destitución de Javier Rabanal, el entrenador español que había gestionado su incorporación al club. Con su salida, Gassama perdió al único respaldo institucional que tenía dentro del cuerpo técnico.

“Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar”, explicó el atacante. El sucesor de Rabanal, Jorge “Coco” Araujo, no lo contempló en sus planes. El delantero quedó atrapado en un limbo deportivo: entrenaba a diario, pero sin minutos de competencia, la recuperación de su nivel era una tarea casi imposible.

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“Con el siguiente técnico pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar”, señaló con claridad.

La situación se extendió durante semanas. En ese período, el atacante también sufrió una contractura muscular en marzo que lo alejó de las canchas en pleno Torneo Apertura, complicando aún más cualquier posibilidad de revertir la imagen que había dejado.

Cúper llegó tarde para cambiar el rumbo

Con la llegada de Héctor Cúper, Sekou Gassama recibió una nueva oportunidad para competir en Universitario. Sin embargo, el delantero no tuvo tiempo suficiente para revertir su complicada situación. (Universitario de Deportes)

El tercer entrenador del ciclo, el argentino Héctor Cúper, sí le abrió la puerta. Según relató Gassama, el veterano técnico se acercó a él en cuanto asumió y le preguntó directamente si quería seguir compitiendo.

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“Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: ‘Sí, claro’. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos”, contó el delantero.

Sin embargo, el tiempo ya no alcanzó. La dirigencia de Universitario y el representante del jugador cerraron un acuerdo de rescisión económica el 10 de junio de 2026. La salida liberó un cupo de extranjero en el plantel de cara al Torneo Clausura, señal de que el club no tenía intención de apostar por su continuidad.

El balance final fue contundente en su negatividad: siete presentaciones oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, sin un solo tanto ni una asistencia. Para un futbolista que fue presentado como la solución ofensiva del equipo más popular del Perú, las cifras resultaron inapelables.

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Hoy, Gassama permanece sin club. La temporada europea ya está en marcha y el calendario sudamericano se acerca a su tramo final. Todo indica que el delantero deberá aguardar hasta la próxima temporada para retomar su carrera profesional, con el episodio peruano como una experiencia que, según sus propias palabras, estuvo condicionada desde antes de que pisara el césped del Estadio Monumental.