Comitiva del Vaticano llega a Pucallpa y evalúa espacios para definir la ruta de León XIV durante su visita a Ucayali

Una comitiva del Vaticano llegó a Pucallpa para inspeccionar los espacios que podrían formar parte de la visita del papa León XIV a Ucayali. La delegación recorrió el bulevar de Yarinacocha y evalúa otros puntos como la avenida Centenario, la Plaza de Armas, la catedral y el estadio Aliardo Soria Pérez. La visita del pontífice a Pucallpa está prevista para el 15 de noviembre. Fuente: Canal N

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Una comisión del Vaticano llegó a Pucallpa para inspeccionar los espacios que podrían formar parte de la visita del papa León XIV a Ucayali, prevista para el 15 de noviembre. La delegación realizó su primera parada en el bulevar de Yarinacocha, uno de los puntos considerados para las actividades del pontífice.

Durante el recorrido, representantes de la Santa Sede estuvieron acompañados por integrantes de las Fuerzas Armadas y autoridades locales. El objetivo de la inspección es conocer las condiciones de infraestructura, logística y seguridad de los lugares que podrían recibir al sumo pontífice y a los fieles que acudan a las actividades.

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La agenda de León XIV en Pucallpa todavía se encuentra en evaluación. Además del bulevar de Yarinacocha, la comisión revisará otros espacios de la ciudad, entre ellos la avenida Centenario, la Plaza de Armas, la catedral y el estadio Aliardo Soria Pérez. El recorrido definitivo será establecido luego de las coordinaciones correspondientes.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

Comitiva del Vaticano recorre Pucallpa para definir espacios de la visita de León XIV

La comitiva del Vaticano llegó a Pucallpa y comenzó sus actividades en el bulevar de Yarinacocha, ubicado frente a la conocida laguna de la ciudad. Este lugar aparece entre los escenarios propuestos para una actividad del papa durante su paso por Ucayali.

Según informó Canal N, uno de los posibles actos contempla un encuentro de León XIV con comunidades indígenas provenientes de distintas zonas de la región. Por ello, durante la inspección se revisaron las características del espacio y las condiciones necesarias para recibir a los participantes.

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La delegación estuvo acompañada por representantes de las Fuerzas Armadas, quienes participan en las coordinaciones vinculadas con la seguridad y el desplazamiento del pontífice. Estos aspectos requieren una planificación previa debido a la cantidad de personas que podría congregar la visita.

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026

La inspección forma parte de los trabajos de avanzada que se realizan antes del viaje papal. La comisión deberá trasladarse a otros puntos de Pucallpa para determinar cuáles reúnen las condiciones adecuadas para las actividades previstas.

Estos son los espacios que evalúa el Vaticano para la visita de León XIV en Pucallpa

Entre los principales espacios considerados figura la avenida Centenario, donde podría desarrollarse una celebración religiosa de gran convocatoria. La posibilidad todavía se encuentra en evaluación y dependerá de las condiciones que determine la comisión encargada de preparar la visita.

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La Plaza de Armas de Pucallpa también aparece dentro de la ruta tentativa. Por su ubicación y características, el lugar forma parte de los puntos que serán revisados para establecer si puede integrarse al recorrido del pontífice.

Otro escenario considerado es la catedral de Pucallpa, uno de los principales templos católicos de la ciudad. La comisión también analizará el estadio Aliardo Soria Pérez, principalmente en aspectos relacionados con capacidad, accesos, seguridad y organización.

09/06/2026 El Papa León XIV durante la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Continúa la histórica visita del Papa León XIV, que este martes, después de tres intensos y frenéticos días en Madrid -a los que ha puesto el broche de oro agradeciendo a los voluntarios que han trabajado en la organización de su paso por la capital su esfuerzo en un emotivo acto en IFEMA- ponía rumbo a Barcelona en torno a las 11:30 horas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD KIKE RINCÓN/EUROPA PRESS

La revisión de estos lugares permitirá establecer una ruta que facilite el desplazamiento de León XIV y el desarrollo de las actividades. El itinerario todavía puede recibir modificaciones antes de su confirmación oficial.

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León XIV llegaría a Pucallpa el 15 de noviembre, según cronograma preliminar

De acuerdo con el cronograma preliminar difundido sobre la visita del papa León XIV al Perú, el pontífice llegaría a Pucallpa el 15 de noviembre. La ciudad forma parte de un recorrido que también contempla Lima, Chiclayo y Cusco entre el 11 y el 16 de noviembre.

La información disponible señala que la actividad en Pucallpa se desarrollaría durante la mañana, antes del traslado del papa hacia Cusco. Sin embargo, las actividades específicas que cumplirá en ambas ciudades todavía requieren confirmación.

Imagen de archivo del papa León XIV durante su visita a España. EFE/ Ramón De La Rocha

El programa general también contempla una jornada en Chiclayo los días 13 y 14 de noviembre, ciudad donde León XIV ejerció como obispo antes de su elección como pontífice. Para Lima se prevén actividades protocolares y otros encuentros.

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El cierre de la visita está previsto para el 16 de noviembre, con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Según el cronograma preliminar, la celebración comenzaría a las 10:30 a. m., antes del retorno del papa a Roma.

Así avanzan los preparativos para la visita de León XIV al Perú

La preparación de la visita de León XIV al Perú involucra a la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana, autoridades nacionales y la comisión de avanzada enviada desde Roma. Los equipos revisan los escenarios, recorridos y medidas necesarias para las actividades.

En paralelo, el Gobierno evalúa medidas para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante los días de la visita. Entre las propuestas figura la posibilidad de establecer feriados en las regiones donde se encuentre el pontífice.

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06/06/2026 El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha llegado a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de cerca de 600 personas que esperaban fuera del perímetro de seguridad. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El itinerario también podría incorporar cambios. Las autoridades evalúan incluso la posibilidad de sumar Cajamarca al recorrido, aunque cualquier modificación deberá ser anunciada oficialmente.

Mientras se definen estos aspectos, la comisión del Vaticano continúa con las inspecciones en las ciudades incluidas en el programa. En Pucallpa, la revisión de los espacios permitirá determinar dónde y bajo qué condiciones se desarrollarán las actividades de León XIV durante su paso por la región Ucayali.