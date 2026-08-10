Luciano Nequecaur hizo mea culpa por dura lesión de Marco Huamán en Sport Boys vs Alianza Lima: “Le pedí disculpas, de bruto lo pisé”

El delantero argentino analizó el empate de los 'rosados' y lamentó la lesión de Marco Huamán. (Video: Jax Latin Media)

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Sport Boys sacó un empate ante Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, dejó mucho más que un punto para cada equipo. El encuentro se caracterizó por la alta intensidad de juego, interrupciones por infracciones y la polémica por goles anulados, factores que mantuvieron en vilo tanto a los jugadores como a la hinchada durante los 97 minutos que duró la contienda.

Uno de los episodios más sensibles de la tarde fue la lesión sufrida por Marco Huamán tras un fuerte pisotón de Luciano Nequecaur sobre su tobillo derecho. Justamente, el delantero argentino, que recibió tarjeta amarilla por esa infracción, no tardó en reconocer su responsabilidad. “Le fui a pedir disculpas terminando el partido, porque de bruto nomás ahí lo pisé y él se dobla el tobillo”, admitió en zona mixta.

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El futbolista ‘rosado’ explicó que su acción se debió a una jugada desafortunada, marcada por la velocidad y la disputa del balón característica de este tipo de encuentros. “No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas. Esperemos que no sea nada y se recupere pronto”, expresó, mostrando preocupación genuina por el estado físico de su colega.

Luciano Nequecaur hizo mea culpa por dura lesión de Marco Huamán en Sport Boys vs Alianza Lima.

La lesión de Marco Huamán fue evaluada tras el partido y, según información recogida por el periodista José Varela a través de Josué Torres, se trata de “un esguince de segundo grado en el tobillo derecho”, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente tres semanas. El jugador de Alianza Lima abandonó el coloso de José Díaz apoyado en muletas y con una bota ortopédica para inmovilizar la zona afectada, a la espera de iniciar su tratamiento de recuperación.

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La baja de Huamán obligó al técnico Pablo Guede a realizar una variante en pleno desarrollo del partido. El entrenador optó por el ingreso del chileno Nicolás Díaz, reciente fichaje del club, quien puede desempeñarse en varias posiciones defensivas. Esta situación abre la posibilidad de que Díaz tenga mayor protagonismo en el equipo y se consolide como titular en el lateral izquierdo durante la ausencia de Marco.

El lateral de Alianza Lima se retiró del coloso de José Díaz en muletas tras el pisotón de Luciano Nequecaur en su tobillo derecho. (Video: Futbro.pe / Piero Mendoza)

Luciano Nequecaur opinó del empate entre Sport Boys y Alianza Lima

Más allá del episodio que protagonizó con Marco Huamán, Luciano Nequecaur también analizó el desarrollo del partido y el desempeño de Sport Boys frente a uno de los equipos más exigentes de la Liga 1 2026. El delantero se refirió a la polémica del gol anulado a Luis Urruti, destacando la explicación brindada por el árbitro Bruno Pérez: “El árbitro nos dijo que, como ‘Tito’ es el que hace el gol, si la toma con la mano y después hace el gol se tiene que anular. La verdad que no sabía eso”.

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El espigado artillero valoró el esfuerzo colectivo de la ‘misilera’ para igualar la intensidad de Alianza Lima y competir de igual a igual durante todo el cotejo. “Tratamos de igualar la intensidad. Ellos son intensos y nosotros les jugamos de igual a igual. Los hicimos pasar un momento en el que los tuvimos ahí, en un arco, y creo que después el balance general fue un partido parejo, completo, de todas las líneas. Nos vamos con ese gustito amargo de que nos podríamos llevar los tres puntos”, reflexionó.

La paridad dejó en la ‘misilera’ la sensación de que el resultado pudo haber sido todavía más favorable. “Si seguimos así, jugándole de igual a igual a todos los equipos, como lo hicimos hoy contra Alianza, creo que vamos a llegar lejos. Lo que nos propusimos a principio de año, que es ir partido tras partido, lo estamos llevando a cabo bien”, comentó.

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Nequecaur también destacó el apoyo incondicional de la hinchada, que se hizo sentir en el Estadio Nacional y respaldó a los jugadores en cada momento. “La gente se hizo sentir. Nosotros también nos debemos a ellos, porque han hecho un esfuerzo muy grande. Creo que la hinchada se sintió mejor representada por el equipo y eso es lo que buscamos. Estamos representando bien a la gente y eso da gusto. Tenemos que seguir partido a partido y tratar de seguir sumando puntos”, concluyó.