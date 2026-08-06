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Santiago Ormeño se sincera: “No he estado a la altura de la selección peruana, ojalá pueda cambiar la percepción de la gente”

‘Santi’ ha abordado su discreto paso con la ‘bicolor’. Ha admitido que se encuentra en deuda con el conjunto nacional, aunque matizó los motivos de su declinante rendimiento: “Nunca logré tener mucha participación”

Santiago Ormeño decepcionó en su única titularidad con Perú. - Crédito: Difusión
Santiago Ormeño decepcionó en su única titularidad con Perú. - Crédito: Difusión
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Santiago Ormeño no renuncia a la idea de enderezar su trayectoria, pero con la selección peruana muy presente. El delantero nacional aceptó, recientemente, una propuesta para incorporarse al Montevideo Wanderers, siendo su propósito central rehacerse y asomarse a la ‘bicolor’ de cara a las Eliminatorias CONMEBOL 2030.

Para ‘Santi’ la asignatura es complicada, teniendo en cuenta que durante su periplo con el combinado peruano no cautivó como hubiese querido. Precisamente, el ‘9’ cree que conserva una deuda muy grande con su nación, la cual espera saldar pronto.

Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana. - Crédito: EFE
Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana. - Crédito: EFE

En una entrevista concedida a Full Deporte, Ormeño admitió su discreta etapa con Perú, lo que lo ha llevado a reflexionar y reconocer que no cumplió con las expectativas, aunque considera que la falta de confianza por parte de distintos comandos técnicos hizo mella en su estado de momento.

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Sin duda no he estado a la altura de la selección, pero también considero que nunca logré tener mucha participación. Si vieras mis minutos son muy pocos. No siento que haya tenido muchísima oportunidad como para decir ‘este no sirve’”.

El delantero se refirió a su paso por la 'bicolor', indicando que tuvo pocos minutos como para hacer mucho análisis - Crédito: Full Deporte.

Durante la charla, Santiago también abordó los ataques constantes y desmesurados de los hinchas peruanos, a quienes abraza sin importar sus posiciones. “La gente opina, tiene su criterio y lo respeto. No he estado a la altura, pero eso no significa que no lo esté o no busque volver”, consignó.

Ormeño cerró su observación a los cuestionamientos asegurando que luchará como el que más para que sus compatriotas cambien de concepto y se enorgullezcan de su recuperación futbolística: “Cambiar la percepción de toda la gente me daría gusto”.

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Santiago Ormeño integró la selección peruana durante el último proceso de Ricardo Gareca. - Crédito: FPF
Santiago Ormeño integró la selección peruana durante el último proceso de Ricardo Gareca. - Crédito: FPF

Valoración del último proceso

Santiago Ormeño no ha sido ajeno a la catástrofe de la selección peruana camino a la Copa del Mundo 2026. Aunque no llegó a formar parte del elenco principal que recorrió el circuito, el atacante siguió de cerca las actuaciones y compartió su análisis.

Simplemente los resultados no se dieron. Considero que los técnicos que estuvieron son importantes y de jerarquía, que pudieron haber funcionado sin ningún problema, pero no sucedió como se esperaba”, analizó el atacante.

El delantero de Perú conectó muy rápido con el Ajedrecista cuando este era auxiliar técnico en Puebla. | VIDEO: ¿Por qué eres lo que eres?

En línea con eso, Ormeño explicó que “la competencia es complicada. Está muy bien exigir a Perú y hay que ponerlo en lo más alto siempre, pero es una competencia complicada en CONMEBOL. Todos los equipos juegan bien. Creo que solo está en los detalles”.

En cuanto a un llamamiento cercano para los próximos partidos amistosos FIFA, Santiago remarcó: “He estado inactivo y durante esa inactividad el cuerpo médico me buscó y les comenté cómo estaba. Después no hubo mucho acercamiento; ahora ya saben que estoy de vuelta”.

Santiago Ormeño integró la selección peruana entre 2021 y 2024. - Crédito: FPF
Santiago Ormeño integró la selección peruana entre 2021 y 2024. - Crédito: FPF

Por último, el actual futbolista de Montevideo Wanderers compartió un mensaje de aliento para la afición peruana. “Nos vemos pronto. Ojalá pueda cambiar la percepción de muchos. Nada me daría más gusto que eso y sería un éxito para mi carrera”, finalizó.

Santiago Ormeño fue incorporado hace un lustro por la selección peruana, luego de que la opción de México se le cerrara por completo debido a una disposición técnica de Gerardo Martino. Sin esa opción, aceptó la vía sudamericana, integrándose a la configuración de Ricardo Gareca, con quien disputó un puñado de partidos entre Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

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