Naldy Saldaña revela entre lágrimas por qué permaneció un mes más en La Bella Luz tras denunciar acoso: “Esperé un verdadero respaldo”

Durante su entrevista con Magaly Medina, la exintegrante de La Bella Luz contó entre lágrimas que intentó seguir adelante por el bienestar de la orquesta, aunque finalmente decidió renunciar al sentirse desprotegida. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Entre lágrimas, Naldy Saldaña abrió su corazón durante la entrevista que concedió a Magaly Medina y explicó uno de los aspectos que más interrogantes había generado desde que hizo pública su denuncia por presunto acoso sexual contra el director musical de La Bella Luz: ¿por qué permaneció un mes más en la agrupación después de denunciar lo ocurrido?

La cantante explicó que su decisión de continuar trabajando no significó que hubiera superado la situación, sino que aún confiaba en que la empresa adoptaría medidas que le permitieran seguir desarrollando su carrera artística en un ambiente seguro.

Según relató, nunca imaginó que terminaría alejándose de una orquesta a la que le había dedicado parte importante de su vida profesional y con cuyos integrantes había construido fuertes lazos de afecto.

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Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Magaly Medina le preguntó si, después de denunciar el presunto acoso, había esperado que el director musical fuera apartado de la agrupación.

La respuesta de Naldy Saldaña estuvo acompañada de lágrimas. “Yo nunca me quise ir de la orquesta. Por eso yo me quedé un mes más ahí a trabajar”, expresó con la voz entrecortada.

La cantante explicó que durante esas semanas mantuvo la esperanza de que la empresa actuara frente a la denuncia y adoptara una decisión que le permitiera continuar en el grupo sin tener que convivir con la persona a la que acusa. “Yo me quedé un mes más ahí porque sí esperé, la verdad, contar con un verdadero respaldo”, afirmó.

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Para la artista, permanecer en la agrupación fue un intento de confiar en que la situación podría resolverse sin tener que abandonar el trabajo que tanto valoraba.

Naldy Saldaña, con un micrófono, y los integrantes de La Bella Luz en otra imagen, ilustran la reciente declaración de la cantante sobre su renuncia a la agrupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegura que solo recibió un llamado de atención como respuesta

Durante la conversación, la exintegrante de La Bella Luz señaló que con el paso de las semanas comprendió que la decisión que esperaba no llegaría.

Según contó, la única información que recibió fue que el denunciado había sido reprendido verbalmente. “Solamente me dijo que él le había llamado la atención fuerte y ya”, manifestó.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

La declaración sorprendió a Magaly Medina, quien recordó que el director musical denunciado mantiene un vínculo familiar con Óscar Custodio.

“Ah, le había llamado la atención fuerte, nada más. Pero es su primo, o sea, es el director musical”, comentó la conductora. Para Naldy Saldaña, esa respuesta terminó siendo insuficiente frente a la gravedad de los hechos que había denunciado.

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Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

“Me dijeron que tenía que superarlo poco a poco”

Otro de los momentos que más la marcó ocurrió durante lo que sería su última presentación con la agrupación. La cantante recordó que ese día sufrió una fuerte crisis emocional y terminó llorando frente a sus compañeros.

Tras lo ocurrido, aseguró que Óscar Custodio conversó con ella. “Don Óscar imagino que le informaron y él habló conmigo. Me dijo: ‘Naldy, las cosas así tienen que pasar, tienes que ir superando poco a poco esto’”, recordó.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

Al repetir esas palabras, la artista volvió a quebrarse durante la entrevista. “Yo dije: ‘No, ya no puedo seguir’. Me dolió mucho poder sentir...”, expresó antes de ser interrumpida por el llanto.

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Fue entonces cuando Magaly Medina completó la frase. “La falta de apoyo”, señaló la conductora. Naldy asintió y explicó que ese momento terminó de convencerla de que debía dar un paso al costado.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

Quería quedarse, pero sentía que debía “ponerse la camiseta”

La cantante explicó que durante todo ese tiempo intentó mantener una actitud profesional, priorizando el trabajo y el bienestar de la agrupación.

“Yo intenté seguir trabajando ahí porque siempre era de decir: ‘Tenemos que ponernos la camiseta por el bien de la orquesta’”, recordó.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

Añadió que ese compromiso fue lo que la llevó a permanecer varias semanas más, incluso después de denunciar los hechos.

“Yo siempre traté de hacer eso a pesar de lo que me pasó, a pesar de que yo sentí que no tenía su apoyo. Yo seguí ahí con ellos hasta ese último día, que ya vi que no había pasado nada”, sostuvo.

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Para la artista, continuar trabajando era una manera de demostrar el cariño que sentía por el proyecto musical, aunque emocionalmente cada presentación resultaba más difícil.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

“Fue mi último show con la orquesta”

Uno de los recuerdos más dolorosos para Naldy Saldaña fue el momento en que comprendió que debía despedirse definitivamente de La Bella Luz. “Era mi último show con la orquesta, que yo me he encariñado mucho con ellos”, dijo entre lágrimas.

Cuando Magaly Medina le preguntó si la empresa quería que continuara en el grupo, la cantante respondió que sí. “Ellos me dijeron que nosotros queremos que continúes”, contó.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, la conductora cuestionó cómo podía seguir compartiendo escenario con la persona a la que señalaba de haberla acosado.

“¿Cómo podías seguir continuando en ese tipo de acoso?”, preguntó Magaly. La respuesta de la artista dejó ver el conflicto emocional que enfrentó durante esas semanas.

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“Yo quería seguir trabajando ahí, pero llegó un momento en que ya no pude más”, resumió.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.