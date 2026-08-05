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Fabio Gruber habla de su experiencia con la selección peruana: “Estoy muy orgulloso de representar al país, son apasionados del fútbol”

El central del Mainz 05 ha expresado su felicidad de defender la indumentaria nacional, decisión que respondió al amor patrio vinculado desde su infancia. “Siempre ha sido algo muy importante para mí jugar para la tierra de mi madre”, dijo

Fabio Gruber participando en un amistoso contra Senegal. - Crédito: AFP
Fabio Gruber participando en un amistoso contra Senegal. - Crédito: AFP
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Fabio Gruber es uno de los nuevos legionarios que ha caído de pie en la selección peruana. Por proyección, está llamado a ser un rostro distinto en la defensa de la disciplina nacional. No fue difícil convencerlo para que se una a la aventura sudamericana. Desde siempre sintió que existía una conexión especial que su nación.

Durante una intervención con la website del Mainz 05, club al que ha llegado recientemente en su primera irrupción en la Bundesliga, confesó que la idea de ser internacional con Perú respondía a un deseo familiar: “Siempre ha sido algo muy importante para mí jugar para la tierra de mi madre”.

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Fabio Gruber ejerciendo un marcaje contra Mikel Oyarzabal. - Crédito: AFP
Fabio Gruber ejerciendo un marcaje contra Mikel Oyarzabal. - Crédito: AFP

Fue preguntado Fabio por una de las características que le impresionó del país que representará hasta el final de su trayectoria y no dudó en responder que “los peruanos son apasionados del fútbol y ya me mencionaban en las redes sociales antes de mi carrera profesional”.

Gruber jamás tuvo problemas en representar a Perú y solo esperaba la citación formal, la cual llegó en su andadura en el ascenso de Alemania. “Luego, cuando las cosas iban bien en Núremberg, recibí la llamada de la federación, y ahora estoy muy orgulloso de representar a este país”, cerró el nacido en Augsburg.

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Fabio Gruber demostró su lado más gentil al obsequiarle su casaca a un niño con síndrome de down. | VIDEO: FPF

Gruber, potencial baluarte

Fabio Gruber fue obsesión en la Federación Peruana de Fútbol tras el descalabro de las Eliminatorias 2026. En las oficinas de San Luis impulsaron su llegada, aunque hubo que esperar un tiempo determinado hasta que sus papeles se encontraran en regla.

Con su incorporación, la selección peruana ganó a un central joven, fuerte, intenso y seguro formado en Alemania con alza hacia la Bundesliga, escenario en el que hará su debut muy pronto. Lo que más se anhelaba en la ‘bicolor’ era un jugador de su perfil, que no deja de ser valorado por Mano Menezes.

Fabio Gruber llegó para quedarse en la selección peruana. - Crédito: AFP
Fabio Gruber llegó para quedarse en la selección peruana. - Crédito: AFP

Cerrada su llegada, Gruber hizo su aparición como titular en un amistoso contra Chile, en Europa, en el que exhibió sus cualidades defensivas al tiempo que se apreció su voz de mando y capacidad entera de salir jugando desde atrás con pases largos o cortos.

A partir de entonces, el nuevo efectivo nacional ha entrado en constantes convocatorias. Inicialmente, fue evaluado entrando de cambio y luego se hizo de un espacio. Su función aún no está definida al 100%, pero se espera que para las Clasificatorias 2030 sea considerado como indiscutible.

El defensa buscó a Alex Valera y este provocó rechazo de la defensa chilena. (Video: Movistar Deportes)

Mainz 05, nuevo destino

La consistencia de Fabio Gruber en el FCN y su experiencia internacional con la selección de Perú generaron el interés del Mainz 05 para incorporarlo a sus filas.

Fabio recibió la aprobación del club para avanzar en las negociaciones, facilitando el proceso para alcanzar un acuerdo satisfactorio entre todas las partes involucradas.

Fabio Gruber ha participado en la pretemporada del Mainz 05. - Crédito: Difusión
Fabio Gruber ha participado en la pretemporada del Mainz 05. - Crédito: Difusión

Gruber expresó que “el Mainz siempre parece tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. El club se ha consolidado en la Bundesliga”, señalando estos factores como determinantes en su decisión de firmar con el equipo alemán.

De cara a las semanas restantes de la pretemporada, Fabio manifestó su disposición a trabajar intensamente para asegurar un lugar en el Mainz 05, enfocándose en destacar durante las sesiones preparatorias y adaptarse a las exigencias de su nuevo club.

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