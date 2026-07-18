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El nuevo formato de las Eliminatorias 2030 va tomando forma con cambios sustanciales: el destino de Perú en el próximo circuito mundialista

El porvenir le deparará a la selección peruana un recorrido igual de exigente para hacerse de un boleto en la nueva cita planetaria, la cual tendrá una carga más que especial por los 100 años desde su creación

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Perú dejó una imagen decepcionante en el anterior circuito mundialista, quedando entre los últimos lugares. - Crédito: EFE
Perú dejó una imagen decepcionante en el anterior circuito mundialista, quedando entre los últimos lugares. - Crédito: EFE

Mientras la selección peruana trabaja con Mano Menezes para recuperar su identidad futbolística y crecer tanto en ritmo como en competencia, la CONMEBOL se encuentra afinando detalles para las próximas Eliminatorias 2030. Inicialmente el sistema se mantendrá con la presencia de cada una de las selecciones, aunque con la posibilidad de la creación de un certamen futuro.

De eso se ha referido Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol: “Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados [Argentina, Uruguay y Paraguay], pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos”.

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Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030
Perú jugará los partidos de Eliminatorias 2030 en ciudades de altura. - Crédito: Composición Infobae

Llama la atención, eso sí, la nueva repartición de boletos clasificatorios para la próxima gran cita. “Las Eliminatorias de este Mundial 2030 van a clasificar 3 cupos y medio. Nosotros tres [Argentina, Uruguay y Paraguay] ya estamos clasificados”, detalló en diálogo con Rock and Pop.

De tal manera que la selección peruana afrontará el mismo recorrido de las últimas ediciones, con la salvedad que Paolo Guerrero ha quedado atrás por cuestiones de edad. De ahora en adelante, la ‘bicolor’ presentará un plantel drásticamente distinto con nuevos rostros en gran parte de las demarcaciones.

Robert Harrison develó detalles del torneo que disputarán Conmebol y UEFA

Nuevo torneo inminente

FIFA prepara un nuevo torneo que reunirá a selecciones de CONMEBOL y UEFA, buscando enfrentar a los mejores equipos de Sudamérica y Europa. El certamen se organizará según las posiciones logradas en las Eliminatorias 2030 y el ranking FIFA.

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La estructura del torneo determinará los cruces directos entre selecciones de ambas confederaciones. El presidente de la APF detalló que quienes finalicen en cuarto o quinto lugar deberán competir contra equipos como España, Alemania, Europa 1, Europa 2 o Europa 3.

Camino al Mundial 2030 habrá un torneo FIFA paralelo. - Crédito: AFP
Camino al Mundial 2030 habrá un torneo FIFA paralelo. - Crédito: AFP

El anuncio formal FIFA aún no se realizó, pero la propuesta está en etapa avanzada y busca fortalecer los lazos deportivos entre ambos continentes. La intención es ofrecer encuentros de alto nivel fuera de los torneos tradicionales.

En 2021 ya se había planteado sumar equipos sudamericanos a la UEFA Nations League. El proyecto, en teoría, está apalabrado, aunque no hay una fecha de oficialización.

El gobierno de los Estados Unidos le dio la bienvenida a la Copa del Mundo de la FIFA, con la palabra especial de Gianni Infantino

Perú, recorrido decepcionante

Eliminado con dolor de la repesca intercontinental para el Mundial 2022, Perú dio inicio a una reforma muy fuerte con la salida de Ricardo Gareca, quien no logró renovar su contrato por un tercer periodo debido a serias diferencias con la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

El lugar del entrenador argentino fue ocupado por un resistido Juan Reynoso, cuya andadura con la ‘bicolor’ fue más que lastimera. Porque bajo su mandato el equipo no solo nunca pudo ganar, sino que fue ineficaz a portería contraria al no sumar goles en las primeras seis fechas de las Eliminatorias 2026.

Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, los entrenadores de la hecatombe con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP / Reuters / FPF
Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, los entrenadores de la hecatombe con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP / Reuters / FPF

La pésima gestión aceleró su salida en medio de muchas dudas por el futuro de una selección nacional muy venida a menos. Llegó Jorge Fossati para instaurar su propio modelo de juego —muy rácano, dicho sea de paso— y rescatar a una estructura demasiado golpeada.

Con ese cambio en el banquillo se dio el primer triunfo del proceso, pero aun así los resultados siguieron siendo muy negativos. De ahí que se resolviera la continuidad del ‘Flaco’, tras un año más que plomizo, para asignarle la responsabilidad a Óscar Ibáñez, que como interino poco o nada pudo hacer para evitar la catástrofe de la descalificación hacia el Mundial 2026.

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