Fiscalía pide casi 10 años de cárcel contra Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

El exdiputado Harvey Colchado comparece ante un micrófono mientras el edificio de la Fiscalía de la Nación en Lima muestra la sede de la acusación en su contra. (Composición Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado, a quien atribuye los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Como parte de la acusación, la Fiscalía solicitó una pena total de 9 años y 4 meses de prisión, además de 241 días multa por uno de los ilícitos imputados.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, el requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) ante el 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En el mismo caso también fueron acusados Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.

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Harvey Colchado ha lanzado su primer libro en la Feria del Libro 2025. Foto: Radio UNO

Fiscalía atribuye dos delitos al exoficial de la PNP

Según la acusación fiscal, Harvey Colchado es señalado como presunto cómplice del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, mientras que también se le imputa ser autor del presunto delito de falsedad ideológica.

El Ministerio Público sostiene que ambos hechos constituyen delitos independientes, por lo que aplicó las reglas del concurso real previstas en el Código Penal para solicitar una pena acumulada de 9 años y 4 meses de prisión. Asimismo, pidió imponer 241 días multa por el presunto delito de falsedad ideológica, de acuerdo con el requerimiento citado por Latina Noticias.

Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

Escritura pública bajo investigación

La acusación por falsedad ideológica está relacionada con una escritura pública suscrita el 30 de abril de 2021, mediante la cual Harvey Colchado otorgó un poder especial para administrar, vender o alquilar un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Comas.

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La Fiscalía sostiene que, en ese documento notarial, Colchado declaró como ocupación “independiente”. Sin embargo, según la investigación fiscal, para esa fecha se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la MACREPOL Lambayeque – REGPOL, conforme a una resolución ministerial emitida semanas antes.

El requerimiento también precisa que la escritura pública fue presentada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el 11 de mayo de 2021 y quedó inscrita el 18 de mayo del mismo año, periodo en el que, de acuerdo con la tesis fiscal, el entonces oficial seguía ejerciendo funciones dentro de la institución policial.

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Un requerimiento acusatorio del Ministerio Público de Perú detalla los cargos contra el exoficial Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. (Composición: Infobae Perú/Latina Noticias)

Fiscalía pide más de 9 años de prisión

En su requerimiento acusatorio, el Ministerio Público considera que Harvey Colchado no registra antecedentes penales y, por ello, reconoce la existencia de una circunstancia atenuante. No obstante, sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y solicitar una condena por los dos delitos imputados.

De prosperar la acusación, el exoficial afrontaría una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y 4 años de prisión por el presunto delito de falsedad ideológica, lo que suma 9 años y 4 meses de cárcel. Corresponderá ahora al Poder Judicial evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía y determinar los siguientes pasos del proceso penal. Según informó Latina Noticias, la acusación fue formalizada ante el juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

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