Perú
Agregar Infobae enGoogle

Fiscalía pide casi 10 años de cárcel contra Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

Ministerio Público sostiene que el exoficial consignó una ocupación distinta a la que ejercía en una escritura pública vinculada a un inmueble ubicado en Comas

Un hombre de traje oscuro y corbata roja habla ante un micrófono; a la derecha, el edificio de la Fiscalía de la Nación con personas afuera
El exdiputado Harvey Colchado comparece ante un micrófono mientras el edificio de la Fiscalía de la Nación en Lima muestra la sede de la acusación en su contra. (Composición Infobae Perú/Agencia Andina)
Guardar

El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado, a quien atribuye los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Como parte de la acusación, la Fiscalía solicitó una pena total de 9 años y 4 meses de prisión, además de 241 días multa por uno de los ilícitos imputados.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, el requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) ante el 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En el mismo caso también fueron acusados Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.

PUBLICIDAD

Harvey Colchado
Harvey Colchado ha lanzado su primer libro en la Feria del Libro 2025. Foto: Radio UNO

Fiscalía atribuye dos delitos al exoficial de la PNP

Según la acusación fiscal, Harvey Colchado es señalado como presunto cómplice del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, mientras que también se le imputa ser autor del presunto delito de falsedad ideológica.

El Ministerio Público sostiene que ambos hechos constituyen delitos independientes, por lo que aplicó las reglas del concurso real previstas en el Código Penal para solicitar una pena acumulada de 9 años y 4 meses de prisión. Asimismo, pidió imponer 241 días multa por el presunto delito de falsedad ideológica, de acuerdo con el requerimiento citado por Latina Noticias.

Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)
Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

Escritura pública bajo investigación

La acusación por falsedad ideológica está relacionada con una escritura pública suscrita el 30 de abril de 2021, mediante la cual Harvey Colchado otorgó un poder especial para administrar, vender o alquilar un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Comas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que, en ese documento notarial, Colchado declaró como ocupación “independiente”. Sin embargo, según la investigación fiscal, para esa fecha se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la MACREPOL Lambayeque – REGPOL, conforme a una resolución ministerial emitida semanas antes.

El requerimiento también precisa que la escritura pública fue presentada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el 11 de mayo de 2021 y quedó inscrita el 18 de mayo del mismo año, periodo en el que, de acuerdo con la tesis fiscal, el entonces oficial seguía ejerciendo funciones dentro de la institución policial.

Documento oficial con texto legal y sellos del Ministerio Público de Perú, que presenta un requerimiento acusatorio y detalles de un caso
Un requerimiento acusatorio del Ministerio Público de Perú detalla los cargos contra el exoficial Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. (Composición: Infobae Perú/Latina Noticias)

Fiscalía pide más de 9 años de prisión

En su requerimiento acusatorio, el Ministerio Público considera que Harvey Colchado no registra antecedentes penales y, por ello, reconoce la existencia de una circunstancia atenuante. No obstante, sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y solicitar una condena por los dos delitos imputados.

De prosperar la acusación, el exoficial afrontaría una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y 4 años de prisión por el presunto delito de falsedad ideológica, lo que suma 9 años y 4 meses de cárcel. Corresponderá ahora al Poder Judicial evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía y determinar los siguientes pasos del proceso penal. Según informó Latina Noticias, la acusación fue formalizada ante el juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Temas Relacionados

Harvey ColchadoFiscalíaCongresoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

La mandataria señaló que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones garantizar el desarrollo de los comicios y evitó emitir opiniones sobre la contienda electoral en curso

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

Estas son las comisiones de la Cámara de Diputados que tendrán mayor poder de decisión en el nuevo periodo legislativo

La aprobación contó con 111 votos a favor y 15 en contra, mientras la Mesa Directiva informó la designación de Hugo Rovira como nuevo oficial mayor

Estas son las comisiones de la Cámara de Diputados que tendrán mayor poder de decisión en el nuevo periodo legislativo

Keiko Fujimori furiosa por abandono de geomallas en Santa Eulalia: “La negligencia que hubo en los últimos años es terrible”

La mandataria inspeccionó el almacén donde permanecen las estructuras adquiridas hace tres años y anunció medidas para instalarlas antes de la temporada de lluvias

Keiko Fujimori furiosa por abandono de geomallas en Santa Eulalia: “La negligencia que hubo en los últimos años es terrible”

Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

El centrocampista ‘blanquiazul’ se refirió al compromiso que protagonizarán chalacos y victorianos este sábado en el estadio Nacional

Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección que tiene a su cargo Marcello Bencardino se estrena en el torneo que reúne a los mejores representativos de la categoría en Valparaíso, Chile. Conoce la programación del esperado compromiso

A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

Estas son las comisiones de la Cámara de Diputados que tendrán mayor poder de decisión en el nuevo periodo legislativo

Keiko Fujimori furiosa por abandono de geomallas en Santa Eulalia: “La negligencia que hubo en los últimos años es terrible”

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

ENTRETENIMIENTO

César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’, podría enfrentar hasta 17 años de prisión por acoso sexual y tocamientos indebidos

César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’, podría enfrentar hasta 17 años de prisión por acoso sexual y tocamientos indebidos

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV: "Muy contenta en mi nueva casa"

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

DEPORTES

El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Juan Reynoso como su próximo DT: está libre tras su salida de Melgar

El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Juan Reynoso como su próximo DT: está libre tras su salida de Melgar

Jairo Vélez anticipa un duelo de fuerzas parejas entre Alianza Lima y Sport Boys: “Siempre ha sido un equipo difícil”

A qué hora juega Perú vs Túnez: partido por debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Amenazan de muerte a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo para ganar partido clave de la Copa Perú 2026

Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez