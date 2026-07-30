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Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

El ‘Santi’ ha desvelado sus planes en diálogo con el área de prensa de Montevideo Wanderers, club al que considera “una excelente oportunidad” para repuntar su carrera, lastrada por malas decisiones

Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana. - Crédito: EFE
Santiago Ormeño, delantero de la selección peruana. - Crédito: EFE
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Santiago Ormeño ha desvelado lo que era un secreto a voces: que su incorporación a Montevideo Wanderers se ha dado para que en los próximos meses pueda regresar a la selección peruana, donde ha quedado postergado, tras inadecuados pasos en su carrera a nivel de clubes.

Así lo hizo saber el delantero en diálogo con el departamento de comunicaciones de su nuevo elenco, con el que espera una resurrección: “Es una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda alguna. Ha sido una de las razones por las que vine a esta liga”.

Santiago Ormeño arranca un nuevo capítulo en su vida al unirse a Montevideo Wanderers. - Crédito: @santorme
Santiago Ormeño arranca un nuevo capítulo en su vida al unirse a Montevideo Wanderers. - Crédito: @santorme

Sé que si hago las cosas bien puedo tener la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección, es uno de mis planes a corto / mediano plazo. Representar a una selección es uno de los mayores privilegios que podemos tener como futbolistas”, agregó Ormeño.

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Por último, Santiago argumentó otras razones que lo motivaron a firmar por el ‘bohemio’. “La decisión de venir a Wanderers es obviamente por la grandeza de este club, porque me parece una liga muy atractiva y Montevideo es una ciudad que me gusta. Creo que para mi situación deportiva es una excelente oportunidad y así retomar mi carrera”, consignó.

Ormeño, con la revancha en mente

Santiago Ormeño apareció en el radar de la selección peruana cuando se destapó como inesperado goleador en el Puebla de la Liga MX. Su frecuencia anotadora fue tan impresionante que, incluso, se discutió la posibilidad de que la selección mexicana lo citara en el proceso de Gerardo Martino rumbo a la Copa del Mundo 2022.

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Para impedir esa situación, el entrenador Ricardo Gareca entró a tallar y se convenció en llamarlo para que sea una alternativa en la zona ofensiva de la ‘bicolor’, que por aquel entonces tenía como delantero indiscutible a Gianluca Lapadula ante los constantes problemas físicos de Paolo Guerrero.

Santiago Ormeño integró la selección peruana entre 2021 y 2024. - Crédito: FPF
Santiago Ormeño integró la selección peruana entre 2021 y 2024. - Crédito: FPF

Aunque el cartel de Ormeño era interesante, el seleccionador de Perú consideró que encajaría mejor como suplente. De hecho, bajo ese rol se dio su debut en las Eliminatorias 2022 durante un duelo contra Bolivia, en La Paz, en el que apenas contó con ocasiones.

Fechas después, Gareca se vio en la obligación de emplear a ‘Santi’ como titular en un crucial encuentro contra Ecuador ante la imposibilidad de contar con Gianluca Lapadula. Aquella actuación, sin embargo, dejó mucho que desear y desde entonces el ’14′ no volvió a ser considerado como opción fiable en ningún proceso futuro.

Perú analiza alternativas

La llegada de Mano Menezes a la selección peruana implicó un mensaje claro: es tiempo de renovación. El entrenador brasileño comenzó a modificar varias posiciones y el ataque no quedó fuera de estos ajustes.

En la primera convocatoria, Menezes apostó por Adrián Ugarriza y luego reforzó la delantera con Alex Valera. Sin embargo, ambos delanteros no ofrecieron los resultados esperados.

Adrián Ugarriza, a pura potencia en campo abierto mientras es perseguido por dos oponentes rusos. - Crédito: FPF
Adrián Ugarriza, a pura potencia en campo abierto mientras es perseguido por dos oponentes rusos. - Crédito: FPF

Ante la falta de eficacia, la mirada ahora se dirige a los próximos amistosos FIFA. Se prevé la convocatoria de Gianluca Lapadula y, según evolucione la situación, no se descarta a Santiago Ormeño.

El proceso de recambio en la selección peruana busca consolidar nuevas variantes ofensivas para afrontar con mayor solidez las Eliminatorias 2030.

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