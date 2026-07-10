Santiago Ormeño empieza un nuevo periplo en Montevideo Wanderers con la mente fijada en la selección peruana: “Estamos de regreso”

Santiago Ormeño es, oficialmente, nuevo futbolista del Montevideo Wanderers. El delantero peruano, nacido en México, ha fichado por el tradicional club uruguayo en condición de libre tras un paso muy amargo con el Qingdao Huanghai de la Superliga China. Su meta inmediata es recuperar tiempo perdido, ganar minutos y asomarse a la selección peruana.
Hace cerca de un mes se conoció que el ‘bohemio’ tenía atado a ‘Santi’, pero hacía falta cristalizar la negociación en una contratación formal. Cerrados los flecos, tanto en materia deportiva como económica, se dio por terminada la operación con la firma del seleccionado peruano, aunque se desconocen los plazos de permanencia en la entidad.
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La opción de Ormeño, sin embargo, se presenta como una navaja de doble filo para Montevideo Wanderers. Porque si bien llega libre, permitiendo que la transferencia sea más rápida al solo definir el monto de su salario, presenta una inactividad de más de un año producto de una fatal lesión al tobillo y posterior negligencia médica del QD Hainiu FC, la cual lo dejó mucho más magullado.
A pesar de esa situación, a la institución uruguaya le urgía reforzar su delantera con un ‘9’ clásico llamado a imprimir jerarquía en el juego por su condición de internacional y con un reconocido bagaje a nivel regional. Así las cosas, hechas las sumas y las restas en los despachos, se apostó por acordar la contratación de un Santiago con hambre de revancha.
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Mensaje cargado de esperanza
Firmados los documentos que lo ligan con el equipo de la capital uruguaya y tomadas las fotografías de rigor, ‘Ormedeus’ recurrió a sus redes sociales oficiales para compartir su emoción por el nuevo paso que ha dado y agradecer al club por abrirle las puertas en un momento demasiado especial.
“Vamos de nuevo. Después de todo estamos de regreso. Muy agradecido con Montevideo Wanderers por la oportunidad y a dar todo por el bohemio”, posteó el peruano junto a una serie de imágenes que lo acreditan como refuerzo de la institución.
Ormeño, además, no ha desaprovechado el momento para saludar a aquellos que lo abrazaron durante su complicado proceso de recuperación: “Gracias a todas las personas que me acompañaron en tan difícil etapa anterior (ustedes saben quienes son)”.
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Aunque el peruano-mexicano apenas acaba de unirse al ‘bohemio’, las opciones de que sea considerado como uno de los abanderados en ataque son amplias, teniendo en cuenta que Mateo Levato, Jonathan Urretaviscaya y Joaquín Zeballos no han dado la talla en el primer semestre.
Un retorno por Sudamérica
Santiago Ormeño ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la Liga MX, a pesar de representar a la selección peruana en distintos escenarios como Copa América y Eliminatorias CONMEBOL.
Su irrupción en el fútbol mexicano se produjo de manera destacada con el Puebla, club en el que sus buenas actuaciones llamaron la atención de la federación peruana, que decidió integrarlo a la ‘bicolor’.
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La única experiencia de Ormeño fuera deL territorio azteca en Latinoamérica se remonta a los inicios de su carrera, cuando fue cedido al Real Garcilaso—actualmente conocido como Cusco FC—.
Su etapa resultó breve, ya que un cambio en la dirección técnica del equipo provocó que el nuevo entrenador no contara con él y recomendara la finalización anticipada de su préstamo. Ante esta situación, el delantero regresó a las filas del Puebla.
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