Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

En medio de una inspección a las obras de geomallas en Santa Eulalia, la presidenta Keiko Fujimori fue abordada por la prensa sobre el actual proceso electoral. La mandataria fue enfática en señalar que, por su cargo, no puede emitir opinión que interfiera en la contienda | Canal N

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La presidenta Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre la polémica del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien quedó como virtual cabeza de lista de de su partido para la alcaldía de la capital tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Consultada sobre esta situación en una rueda de prensa, la mandataria señaló que no realizará declaraciones que puedan influir en el proceso electoral que ya se encuentra en marcha y sostuvo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluar el desarrollo de los comicios.

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“No puedo hacer ningún comentario que pueda interferir en el proceso electoral que ya está en marcha. Confío en que el Jurado pueda llevar un buen proceso”, señaló.

“Si es que hay cosas que corregir hacia futuro, esperamos que ellos lo hagan. Pero como la primera funcionaria de gobierno, no voy ni puedo pronunciarme por el proceso electoral”, concluyó.

Un día antes de que venza el plazo para la admisión de las listas de candidatos en el JNE para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre, Rubio anunció que tomó la decisión de retirarse como candidato “por razones estrictamente personales”.

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La mandataria indicó que el JNE debe encargarse de evaluar el desarrollo de los comicios y afirmó que cualquier corrección futura corresponde al organismo electoral

De este modo, la lista de Renovación Popular seguirá en carrera con López Aliaga como virtual candidato al ser el número dos, por detrás del médico y presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad.

Ya existen precedentes anteriores donde los alcaldes buscan esquivar la prohibición de reelegirse de manera inmediata al presentarse para tenientes alcaldes (número dos del gobierno municipal) y después asumir nuevamente el cargo de alcalde cuando el titular dimite.

López Aliaga fue escogido burgomaestre de Lima para el período 2023-2026, pero en 2025 dejó el cargo para optar a la Presidencia, donde quedó en tercer lugar de la votación y con un escaño en el Senado, al que renunció para volver a tratar de tener el control sobre la Municipalidad de Lima (MML), bajo la vía de ser candidato a teniente alcalde.

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“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Luis Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó en redes sociales, tras las especulaciones de que Rubio habría renunciado para que él mismo sea candidato a la alcaldía.

López Aliaga quedó como virtual cabeza de lista de Renovación Popular luego de que Luis Rubio renunciara a su candidatura por “razones estrictamente personales”, un día antes del cierre del plazo de admisión de listas

El excandidato presidencial agregó que no tiene autorización para dar detalles del motivo de la renuncia, pero agregó que Rubio intentó “dar batalla por Lima pero circunstancias muy personales le impiden continuar” y expresó su" agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía".

“El compromiso con Lima continúa. Rafael López Aliaga sigue firme, impulsando una ciudad más moderna, segura y ordenada. Los proyectos siguen adelante. ¡Seguimos en carrera!”, señaló más tarde en su propio perfil de X.

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Así, a la espera de que las autoridades electorales lo permitan, si la lista de Renovación Popular gana las elecciones en Lima, al no haber candidato a alcalde, López Aliaga volvería a ocupar el cargo, pese a que está prohibida la reelección.