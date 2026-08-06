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Fenómeno El Niño: Colocarán geomallas en Santa Eulalia ante peligro de huaicos e inundaciones

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la supervisión del material almacenado en Huarochirí y anunció la instalación de geomallas y diques en quebradas vulnerables, con una inversión de S/70 millones y trabajos programados para los próximos meses

Keiko Fujimori dispone reactivar instalación de geomallas en Santa Eulalia.
Keiko Fujimori dispone reactivar instalación de geomallas en Santa Eulalia.
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dispuso la reactivación del proyecto de instalación de geomallas en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, para enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño.

Durante una visita al almacén donde permanecían 12 geomallas y 35 diques sin instalar desde hace dos años, Fujimori señaló que el plan busca proteger a miles de familias ante la temporada de lluvias y huaicos que suele afectar la zona.

“Estas geomallas fueron adquiridas hace tres años, están en este almacén tiradas desde hace dos años atrás”, declaró la mandataria, según recogió la prensa en el lugar.

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Acompañada del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, y el alcalde distrital, Luis Ñahuis, la presidenta verificó el estado del material, fabricado en Suiza a medida de cada quebrada.

El anuncio presidencial se produce en un contexto de alerta por el riesgo que representa El Niño para las comunidades de la zona. “Son de muy buen material, de acero, que provienen de Suiza”, afirmó Fujimori en su recorrido, al explicar que la instalación de las estructuras será prioritaria.

Desde Santa Eulalia, Keiko Fujimori muestra su preocupación por la falta de prevención de desastres. Señala que las geomallas, hechas a medida para las quebradas de la zona, llevan años almacenadas en lugar de proteger a los ciudadanos de los mortales huaicos | Canal N

Inversión millonaria y despliegue en zonas de riesgo

El proyecto contempla la instalación de 12 geomallas y 35 diques en las quebradas Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche, Cashahuacra, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Huayaringa, así como en sectores como Santa Inés I y II, Cóndores I y II, Cusipata, Manzana G, X5, X6, Huascata, Panorama, Ñaña, Caraponguillo y Laguna.

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La inversión estimada es de S/70 millones, con trabajos programados entre agosto y diciembre de este año. “El Ministro de Agricultura hoy va a sustentar en el Consejo de Ministros para poder utilizar estas 12 geomallas y 35 diques”, señaló la jefa de Estado.

Según el Gobierno, la meta es culminar la instalación antes de la temporada de lluvias más intensas, que ocurre entre enero y marzo.

Además, se anunció la coordinación entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Defensa para distribuir maquinaria y ejecutar trabajos de descolmatación en ríos de regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y próximamente Arequipa. “Ya comenzaron las labores de descolmatación del río Piura”, precisó Fujimori.

Las declaraciones de la presidenta también incluyeron un llamado a la prevención. Exhortó a las familias que viven en zonas críticas a adoptar medidas preventivas y, si es necesario, reubicarse temporalmente. “Sabemos que en esta zona se han perdido vidas humanas, por eso es tan importante la utilización de estas geomallas”, indicó.

La mandataria subrayó que la Contraloría y las procuradurías deberán determinar responsabilidades por los materiales adquiridos en años anteriores que no fueron usados.

La negligencia que ha habido en los últimos años es terrible”, comentó Fujimori al referirse a la falta de acciones previas. Por su parte, el alcalde Luis Ñahuis había advertido días antes que más de 5.000 personas estaban en riesgo directo ante la demora en la instalación de las geomallas.

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