La lactancia materna es la primera vacuna del bebé y fortalece sus defensas desde el nacimiento, destaca el Minsa

El Perú alcanzó un promedio de 67,38 % de lactancia materna exclusiva, superior al promedio mundial y a la meta de la OMS. Difusión

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La alimentación durante los primeros meses de vida ocupa un lugar central en las políticas de salud pública debido a su influencia sobre el crecimiento infantil y la prevención de enfermedades. En ese contexto, diversas instituciones impulsan campañas para promover prácticas respaldadas por evidencia científica y ampliar el acceso de las familias a información confiable.

Cada año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna reúne actividades orientadas a reforzar la importancia de la nutrición en la primera infancia. La iniciativa también permite difundir recomendaciones dirigidas a gestantes, madres y personal sanitario con el objetivo de favorecer el desarrollo de los recién nacidos desde sus primeros días.

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En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los indicadores vinculados con la lactancia materna exclusiva mantienen una evolución positiva durante los últimos años. La entidad resaltó que el resultado responde a un trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones especializadas y familias que participan en la promoción de esta práctica.

La información difundida por el Minsa coincide con la conmemoración internacional dedicada a fomentar la lactancia materna entre el 1 y el 7 de agosto. Durante esta fecha, las autoridades sanitarias recordaron la importancia del acceso oportuno a orientación profesional para las madres y del acompañamiento desde los servicios de salud.

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Minsa destaca el aporte de la leche materna para proteger al recién nacido

Una madre amamanta a su bebé, con una superposición gráfica de moléculas y un cerebro iluminado que simboliza el vínculo directo entre la lactancia y el desarrollo cerebral en un entorno cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud explicó que la leche materna proporciona anticuerpos y factores de defensa que fortalecen el sistema inmunológico del bebé desde el contacto piel con piel durante la primera hora de vida. Según la entidad, estos componentes ofrecen protección frente a infecciones respiratorias, gastrointestinales y otras enfermedades frecuentes durante la infancia.

La responsable de Lactancia Materna del Minsa, Eleana Medina, señaló que este alimento cumple un papel esencial desde el nacimiento. “La leche materna es considerada la primera vacuna del bebé porque contiene anticuerpos y otros componentes bioactivos. Además, aporta todos los nutrientes que necesita durante los primeros seis meses de vida para crecer sano y fuerte”, explicó.

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De acuerdo con la especialista, la alimentación exclusiva con leche materna constituye la recomendación para los primeros seis meses de vida. Después de ese periodo, corresponde incorporar alimentos adecuados con aporte de hierro, sin interrumpir la lactancia, práctica que puede mantenerse hasta los dos años o más.

Perú supera los promedios internacionales de lactancia materna exclusiva

Una madre amamanta a su recién nacido por primera vez, recibiendo apoyo esencial en el marco de un parto respetado que prioriza el vínculo temprano y el bienestar familiar.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Minsa informó que el promedio nacional de lactancia materna exclusiva durante los últimos siete años alcanzó el 67,38 %. La cifra supera el promedio mundial de 42,4 % y también la meta de 50 % de bebés menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los países de América hacia 2025.

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Además de los efectos positivos para el bebé, Eleana Medina indicó que la lactancia materna favorece la recuperación posterior al parto. Según la especialista del Minsa, esta práctica disminuye el riesgo de hemorragias posparto y reduce la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

La funcionaria también señaló que la lactancia fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, aspecto relacionado con el bienestar físico y emocional de ambos durante los primeros años de vida.

Como parte de su estrategia de promoción, el Ministerio de Salud informó que ofrece consejería, orientación y acompañamiento a gestantes y madres mediante los establecimientos de salud distribuidos en todo el país. Estos servicios buscan brindar información sobre la lactancia materna exclusiva, resolver consultas y apoyar a las familias durante las distintas etapas de la crianza.

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