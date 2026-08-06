SEIDAS: UNI desarrolla tecnología que estima daños tras terremotos o tsunamis para orientar el envío de ayuda de emergencia

Especialistas de Indeci revisan información cartográfica en una computadora portátil durante un ejercicio de aplicación del sistema SEIDAS en Perú. (Agencia Andina/UNI)

Guardar

Después de un terremoto de gran magnitud, una de las principales dificultades para las autoridades es conocer con rapidez cuáles son las zonas más afectadas y dónde se requiere una intervención inmediata. La interrupción de las comunicaciones, los daños en las vías de acceso y la falta de reportes directos pueden retrasar la distribución de equipos, maquinaria y ayuda humanitaria.

Ante este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrolló SEIDAS, un sistema experto capaz de estimar los daños ocasionados por terremotos y tsunamis, generando información científica para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

PUBLICIDAD

Según informó Andina Noticias, la plataforma permite identificar las zonas con mayor probabilidad de afectación, calcular posibles daños en edificaciones e infraestructura y representar áreas que podrían quedar expuestas a inundaciones por tsunami. Su objetivo es ofrecer una primera evaluación del impacto mientras se esperan los informes recopilados directamente en el territorio.

Delegaciones de Perú y Japón del proyecto SATREPS, CISMID-UNI y JICA posan durante un encuentro en el marco de la cooperación científica para la gestión de desastres. (UNI)

SEIDAS analiza infraestructura y zonas vulnerables

El funcionamiento de SEIDAS se basa en el procesamiento de registros sísmicos, información proveniente de sensores, bases de datos urbanas, características del territorio y modelos de simulación. Con estos elementos, el sistema genera estimaciones sobre la distribución probable de los daños después de un evento sísmico.

La herramienta puede evaluar posibles afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, puentes, carreteras, reservorios, redes de agua y desagüe, entre otros componentes de la infraestructura urbana.

PUBLICIDAD

Además, permite simular las zonas que podrían verse afectadas por un tsunami, información que puede ser utilizada por las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres para establecer prioridades y dirigir recursos hacia los sectores más comprometidos.

El logotipo del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) con la inscripción "40 AÑOS" se proyecta en una pantalla durante una presentación a un grupo de asistentes. (UNI)

Sistema brinda información inicial para la respuesta

El CISMID-UNI precisó que los resultados de SEIDAS no reemplazan las evaluaciones realizadas por especialistas en campo ni representan cifras definitivas de daños. La plataforma funciona como una estimación inicial basada en información científica que permite acelerar la planificación durante las primeras horas de una emergencia.

El ingeniero Christian Choque, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), destacó el potencial de esta tecnología para mejorar la respuesta ante eventos de gran magnitud.

PUBLICIDAD

“Buscamos tener información de primera mano sustentada en información científica para una adecuada toma de decisiones. Hemos visto la potencialidad del sistema y esperamos que se extienda a otras zonas vulnerables del país”, señaló, según declaraciones recogidas por Andina Noticias.

Un especialista expone sobre el sistema SEIDAS, herramienta de evaluación de daños por sismos y tsunamis desarrollado por CISMID-UNI en cooperación con Japón. (UNI)

Primera aplicación se realizó en Lima Sur

La versión actual de SEIDAS fue implementada en una zona de estudio de Lima Sur, un sector considerado vulnerable ante un terremoto de gran magnitud y, en sus áreas cercanas al litoral, ante un eventual tsunami.

El área analizada comprende principalmente el distrito de Chorrillos, además de sectores de Villa El Salvador, Barranco, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Para desarrollar el sistema fue necesario recopilar información detallada sobre suelos, edificaciones, infraestructura, redes de servicios y zonas expuestas a inundación.

Uno de los principales ensayos de la plataforma ocurrió durante el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo de 2026, cuando SEIDAS fue utilizado en el puesto de comando del Indeci instalado en Chorrillos ante un escenario simulado de terremoto de magnitud 8.8 seguido de tsunami.

PUBLICIDAD

Representantes de instituciones peruanas y japonesas, incluyendo CISMID-UNI, JICA e Indeci, presentan el sistema SEIDAS, una herramienta para la evaluación de daños sísmicos y tsunamis. (UNI)

Proyecto Perú-Japón busca ampliar la tecnología

SEIDAS forma parte del proyecto SATREPS 2021-2026, una iniciativa de cooperación científica entre Perú y Japón desarrollada por el CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y universidades japonesas, bajo el liderazgo de la Universidad de Tokio.

Durante cinco años, investigadores de ambos países trabajaron en monitoreo sísmico, análisis del comportamiento del suelo, vulnerabilidad de edificaciones, simulación de tsunamis y desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo de desastres.

La continuidad del sistema dependerá de la actualización permanente de sus bases de datos, la coordinación entre instituciones públicas y académicas, y la incorporación progresiva de nuevas zonas de estudio. La experiencia desarrollada en Lima Sur representa una primera etapa para ampliar el uso de información científica en la preparación y respuesta ante futuros terremotos y tsunamis en el país.

PUBLICIDAD