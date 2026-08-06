Perú
Agregar Infobae enGoogle

SEIDAS: UNI desarrolla tecnología que estima daños tras terremotos o tsunamis para orientar el envío de ayuda de emergencia

La plataforma creada por el CISMID-UNI permite identificar zonas críticas, estimar daños en infraestructura y simular áreas expuestas a inundaciones por tsunami

Cuatro hombres en una sala; uno sentado con camisa azul de Indeci usa una laptop que muestra un mapa. Otro hombre de pie observa la pantalla
Especialistas de Indeci revisan información cartográfica en una computadora portátil durante un ejercicio de aplicación del sistema SEIDAS en Perú. (Agencia Andina/UNI)
Guardar

Después de un terremoto de gran magnitud, una de las principales dificultades para las autoridades es conocer con rapidez cuáles son las zonas más afectadas y dónde se requiere una intervención inmediata. La interrupción de las comunicaciones, los daños en las vías de acceso y la falta de reportes directos pueden retrasar la distribución de equipos, maquinaria y ayuda humanitaria.

Ante este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrolló SEIDAS, un sistema experto capaz de estimar los daños ocasionados por terremotos y tsunamis, generando información científica para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

PUBLICIDAD

Según informó Andina Noticias, la plataforma permite identificar las zonas con mayor probabilidad de afectación, calcular posibles daños en edificaciones e infraestructura y representar áreas que podrían quedar expuestas a inundaciones por tsunami. Su objetivo es ofrecer una primera evaluación del impacto mientras se esperan los informes recopilados directamente en el territorio.

Grupo de veinticinco personas con traje formal, hombres y mujeres, posando frente a banners con logotipos del proyecto SATREPS, CISMID-UNI y JICA
Delegaciones de Perú y Japón del proyecto SATREPS, CISMID-UNI y JICA posan durante un encuentro en el marco de la cooperación científica para la gestión de desastres. (UNI)

SEIDAS analiza infraestructura y zonas vulnerables

El funcionamiento de SEIDAS se basa en el procesamiento de registros sísmicos, información proveniente de sensores, bases de datos urbanas, características del territorio y modelos de simulación. Con estos elementos, el sistema genera estimaciones sobre la distribución probable de los daños después de un evento sísmico.

La herramienta puede evaluar posibles afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, puentes, carreteras, reservorios, redes de agua y desagüe, entre otros componentes de la infraestructura urbana.

PUBLICIDAD

Además, permite simular las zonas que podrían verse afectadas por un tsunami, información que puede ser utilizada por las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres para establecer prioridades y dirigir recursos hacia los sectores más comprometidos.

Logotipo en pantalla blanca: el número 40 con un edificio, latido y persona, y el texto 'AÑOS'. A su lado, un triángulo con 'CISMID' y ondas. Asistentes de espalda
El logotipo del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) con la inscripción "40 AÑOS" se proyecta en una pantalla durante una presentación a un grupo de asistentes. (UNI)

Sistema brinda información inicial para la respuesta

El CISMID-UNI precisó que los resultados de SEIDAS no reemplazan las evaluaciones realizadas por especialistas en campo ni representan cifras definitivas de daños. La plataforma funciona como una estimación inicial basada en información científica que permite acelerar la planificación durante las primeras horas de una emergencia.

El ingeniero Christian Choque, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), destacó el potencial de esta tecnología para mejorar la respuesta ante eventos de gran magnitud.

“Buscamos tener información de primera mano sustentada en información científica para una adecuada toma de decisiones. Hemos visto la potencialidad del sistema y esperamos que se extienda a otras zonas vulnerables del país”, señaló, según declaraciones recogidas por Andina Noticias.
Un hombre vestido con traje oscuro y corbata habla por un micrófono en un podio con una computadora portátil, con banderas de JICA y la UNI al fondo
Un especialista expone sobre el sistema SEIDAS, herramienta de evaluación de daños por sismos y tsunamis desarrollado por CISMID-UNI en cooperación con Japón. (UNI)

Primera aplicación se realizó en Lima Sur

La versión actual de SEIDAS fue implementada en una zona de estudio de Lima Sur, un sector considerado vulnerable ante un terremoto de gran magnitud y, en sus áreas cercanas al litoral, ante un eventual tsunami.

El área analizada comprende principalmente el distrito de Chorrillos, además de sectores de Villa El Salvador, Barranco, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Para desarrollar el sistema fue necesario recopilar información detallada sobre suelos, edificaciones, infraestructura, redes de servicios y zonas expuestas a inundación.

Uno de los principales ensayos de la plataforma ocurrió durante el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo de 2026, cuando SEIDAS fue utilizado en el puesto de comando del Indeci instalado en Chorrillos ante un escenario simulado de terremoto de magnitud 8.8 seguido de tsunami.

Siete personas sentadas en una mesa con micrófonos, vasos, banderas de Perú, Japón, JICA y UNI. Un proyector muestra el logo SEIDAS
Representantes de instituciones peruanas y japonesas, incluyendo CISMID-UNI, JICA e Indeci, presentan el sistema SEIDAS, una herramienta para la evaluación de daños sísmicos y tsunamis. (UNI)

Proyecto Perú-Japón busca ampliar la tecnología

SEIDAS forma parte del proyecto SATREPS 2021-2026, una iniciativa de cooperación científica entre Perú y Japón desarrollada por el CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y universidades japonesas, bajo el liderazgo de la Universidad de Tokio.

Durante cinco años, investigadores de ambos países trabajaron en monitoreo sísmico, análisis del comportamiento del suelo, vulnerabilidad de edificaciones, simulación de tsunamis y desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo de desastres.

La continuidad del sistema dependerá de la actualización permanente de sus bases de datos, la coordinación entre instituciones públicas y académicas, y la incorporación progresiva de nuevas zonas de estudio. La experiencia desarrollada en Lima Sur representa una primera etapa para ampliar el uso de información científica en la preparación y respuesta ante futuros terremotos y tsunamis en el país.

Temas Relacionados

TerremotoSEIDASUNIJapónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Luego del accidente, ProTV afirmó que se activaron protocolos, descartó fallas en los implementos y aseguró que Díaz “no presenta fracturas o lesiones”.

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Kevin Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: “Gracias a Dios que me protege”

El participante se pronunció en redes tras su caída en el reality y ProTV indicó que los exámenes descartaron fracturas y que se activaron los protocolos de atención.

Kevin Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: “Gracias a Dios que me protege”

Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, bajo la mira en redes por el caso Naldy Saldaña: “Sabías lo que pasaba y no te importó”

El cantante peruano, conocido como ‘Senderito’, enfrenta una ola digital luego de la denuncia contra el exdirector musical y su tío, César Sánchez Chavesta, y la falta de pronunciamiento público en sus cuentas oficiales

Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, bajo la mira en redes por el caso Naldy Saldaña: “Sabías lo que pasaba y no te importó”

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Falta que caigan más personas”

Los exintegrantes de ‘La Bella Luz’ publicaron videos y mensajes de apoyo a Naldy y afirmaron que antes denunciaron situaciones internas, pero no les creyeron

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Falta que caigan más personas”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Las integrantes de la agrupación de cumbia expresaron su apoyo a Naldy Saldaña tras la denuncia que puso contra el director musical

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

Fiscalía pide casi 10 años de cárcel contra Harvey Colchado por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica

Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Keiko Fujimori evita referirse sobre Rafael López Aliaga y cuestionada candidatura: “No puedo interferir”

ENTRETENIMIENTO

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Kevin Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: “Gracias a Dios que me protege”

Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, bajo la mira en redes por el caso Naldy Saldaña: “Sabías lo que pasaba y no te importó”

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Falta que caigan más personas”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

DEPORTES

Dana Guzmán inicia con triunfo su camino en el W35 de Southaven tras vencer a la japonesa Kayo Nishimura

Dana Guzmán inicia con triunfo su camino en el W35 de Southaven tras vencer a la japonesa Kayo Nishimura

Juan Manuel Requena y su tajante postura en la previa de Universitario vs Sporting Cristal: “No sé si es clásico”

Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del duelo de la ‘bicolor’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Carlos Desio resalta el liderazgo de Carlos Zambrano en Sport Boys: “Nos da seguridad en la parte de jerarquía”

Santiago Ormeño se sincera: “No he estado a la altura de la selección peruana, ojalá pueda cambiar la percepción de la gente”