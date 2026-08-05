Naldy Saldaña desmiente al abogado de La Bella Luz y revela cómo obtuvo los videos tras denunciar por acoso: “Lo grabé con mi celular”

Guardar

Las revelaciones de Naldy Saldaña sobre el presunto acoso sexual que denunció César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, continúan generando repercusión. Durante una entrevista en vivo con Magaly Medina este 4 de agosto, la cantante narró por primera vez cómo logró obtener las imágenes de las cámaras de seguridad que hoy se han convertido en una de las principales evidencias del caso.

Lejos de tratarse de un procedimiento sencillo, la exintegrante de la agrupación confesó que tuvo que recurrir a un engaño para poder acceder al sistema de videovigilancia. Según explicó, estaba convencida de que si solicitaba las grabaciones explicando el verdadero motivo, jamás le permitirían verlas.

PUBLICIDAD

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Todo comenzó cuando la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le preguntó directamente cómo había conseguido los videos difundidos en televisión. “¿Cómo los obtienes, Naldy?”, consultó Magaly Medina. Sin dudarlo, la artista decidió revelar una historia que hasta ahora no había contado públicamente.

“Cuando yo obtengo los videos... con mentiras. Yo le pedí a uno de los trabajadores, le dije que yo había perdido algo, que se me había perdido algo en la cocina y que necesitaba por favor ver las cámaras, porque yo tenía miedo y dentro de mí sabía que con la gravedad de la situación de lo que había pasado no me iban a... si yo pedía el video, no me lo iban a dar”, relató.

PUBLICIDAD

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Inventó que había perdido un objeto para revisar las cámaras</b>

De acuerdo con el testimonio de Naldy Saldaña, la estrategia consistió en hacer creer a un trabajador que necesitaba revisar las cámaras porque había extraviado un objeto de valor dentro de las instalaciones donde ensayaba la orquesta.

La joven recordó que el colaborador se mostró sorprendido cuando le hizo el pedido, pero finalmente aceptó ayudarla. “Cuando yo le pido que me muestre que se me había perdido algo, él me dijo: ‘Pero Naldy, ¿qué ha pasado?’. Yo le dije que se me había perdido algo valioso. Entonces él me dice: ‘A ver, Naldy, ven’”, recordó.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Según explicó, el trabajador nunca conoció el verdadero motivo de su solicitud. Por el contrario, actuó creyendo que estaba colaborando con la búsqueda de un objeto extraviado.

PUBLICIDAD

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“Grabé todo con mi celular”</b>

Una vez que el encargado abrió el sistema de videovigilancia para revisar las imágenes, Naldy Saldaña aprovechó la oportunidad para registrar la evidencia con su teléfono celular.

La cantante explicó que nunca recibió una copia digital de los videos y que el material que hoy circula fue grabado directamente desde la pantalla donde se reproducían las cámaras.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mientras me mostraban el video, yo pude grabar con mi teléfono, porque la grabación es de mi teléfono”, señaló. La artista aseguró que desde el inicio sabía que debía conservar esa evidencia, pues era consciente de la importancia que tendría posteriormente.

“Yo ya había grabado. Ni bien estaban buscando, yo estuve grabando todo el tiempo porque yo sabía que era algo tan delicado”, comentó.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>El trabajador también quedó sorprendido por las imágenes</b>

Durante la conversación con Magaly Medina, la cantante recordó que la reacción del trabajador cambió por completo cuando comenzaron a observar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

PUBLICIDAD

Según relató, el colaborador desconocía por completo lo que iba a aparecer en la pantalla y terminó tan sorprendido como ella. “Mientras ellos veían, también se quedaron en shock porque me dijeron: ‘Naldy, ¿qué es esto?’”, contó.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

La artista sostuvo que el encargado actuó únicamente por solidaridad, convencido de que la estaba ayudando a encontrar un objeto perdido.

Incluso, recordó que el trabajador se mostró nervioso durante todo el procedimiento. “Él estaba muy temeroso de mostrarme. Yo lo sentí con miedo porque sabía que estaba haciendo algo que quizás no le correspondía”, afirmó.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Temía quedarse sin pruebas</b>

Para Naldy Saldaña, obtener esas imágenes era fundamental. Durante la entrevista explicó que una de sus mayores preocupaciones era no contar con evidencia suficiente para respaldar lo ocurrido.

PUBLICIDAD

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

Por ello decidió grabar todo el tiempo que las imágenes estuvieron reproduciéndose en la pantalla. La cantante dejó entrever que actuó de esa manera porque temía que, si perdía esa oportunidad, nunca más podría acceder a las grabaciones.

Su decisión terminó siendo determinante, ya que el material audiovisual se convirtió posteriormente en una de las principales pruebas del caso que actualmente es investigado por las autoridades.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Las imágenes hoy forman parte de la investigación</b>

Los videos obtenidos por Naldy Saldaña registran los hechos que ella denunció públicamente y que involucran al director musical César Sánchez Chavesta, investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

PUBLICIDAD

Tras hacerse públicas las imágenes, el caso pasó a manos del Ministerio Público, que inició una investigación preliminar y dispuso diversas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

Mientras las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios, las recientes declaraciones de la cantante permitieron conocer por primera vez cómo consiguió el material audiovisual que hoy sustenta gran parte de la investigación.

"Con mentiras": Naldy Saldaña explica cómo obtuvo los videos que hoy respaldan su denuncia contra director de La Bella Luz. Captura: Magaly TV La Firme.