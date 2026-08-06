Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del duelo de la ‘bicolor’ por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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La selección peruana de vóley masculino afrontará un nuevo desafío en la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Marcos Blanco buscará recuperarse de la derrota sufrida en su estreno ante Chile y tendrá como próximo rival a Argentina, que inició el certamen con una victoria frente a Bolivia.

En su debut, Perú no pudo competir de igual a igual y cayó por 3-0 ante Chile, por lo que necesita una reacción inmediata para mantener sus opciones en el torneo. La ‘bicolor’ tendrá ahora un examen importante frente a una selección argentina que llega con buenas sensaciones.

Argentina, por su parte, derrotó 3-0 a Bolivia en su primera presentación. Si bien pasó algunos apuros en el segundo set, logró resolver el encuentro y comenzar con el pie derecho.

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Cabe destacar que la ‘albiceleste’ afronta esta competencia con un plantel alternativo, conformado principalmente por jugadores de entre 21 y 25 años. El equipo principal viene de disputar la Volleyball Nations League (VNL), por lo que Martín Arredondo asumió la conducción del seleccionado que participa en Lima.

Perú participará en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026.

Perú vs. Argentina: día y hora del segundo partido de la ‘bicolor’

Tras su amargo debut, la selección peruana de voleibol volverá a la cancha este jueves 6 de agosto para disputar la segunda fecha del Grupo A en la Copa Sudamericana 2026. El rival a vencer será la potente selección de Argentina, un cruce determinante donde los dirigidos por Marcos Blanco buscarán dar el golpe y sumar sus primeros puntos en el torneo.

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El escenario del encuentro será el histórico Coliseo de La Coronilla, ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Este mítico recinto, con capacidad para 10 000 espectadores, albergará todas las emociones del certamen continental.

El compromiso está programado para dar inicio a las 19:30 horas (hora peruana). A continuación, la guía de horarios según cada país de la región:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Bolivia (país sede), Chile, Venezuela y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil (hora de Brasilia): 21:30 horas

Perú compite en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Instagram

Canal TV para ver Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 garantiza que todos los aficionados podrán seguir el torneo sin barreras ni suscripciones de pago. Tanto los encuentros de la fase de grupos como los partidos de la fase final se transmitirán en directo, de manera completamente abierta, a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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Esta modalidad de transmisión asegura que la competencia esté disponible en tiempo real para seguidores de todos los países, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. Así, la cobertura digital amplía el alcance del torneo y permite que el público disfrute cada encuentro desde cualquier lugar.

Sin margen de error

La selección peruana de voleibol tuvo un inicio adverso en la Copa Sudamericana 2026 tras caer por 3-0 (25-15, 25-16 y 25-16) frente a Chile en el arranque del Grupo A. El conjunto dirigido por Marcos Blanco no pudo contrarrestar el dominio rival en su debut y ahora deberá dar la vuelta a la página rápidamente para mantenerse con vida en el torneo.

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El margen de error para la ‘blanquirroja’ se redujo al mínimo. Con solo dos cupos disponibles por grupo para avanzar a las semifinales —y asegurar el boleto al Campeonato Sudamericano de septiembre—, el sexteto nacional está obligado a ganar sus próximos compromisos frente a Argentina y Bolivia si aspira a meterse entre los cuatro mejores de la competición.

La selección peruana tropezó 25-16 en el tercer set y registró su primera derrota en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026. Créditos: Puro Vóley.

Convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Daniel Porras Alexander Owens Bruno Seminario Eduardo Romay Maikel Jaramillo Leonel Despaigne Ricardo Silva-Santisteban Jonathan Nakamatsu Benny Bernaola Frank Llerena Francis Mendoza Fernando Lavi Adrian Gushiken Benjamin Patron

DT: Marcos Blanco

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

Convocados de Argentina para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Federico Arquez Lucas Astegiano Pablo Denis Iñaki Ramos Ignacio Luengas Lucas Conde Federico Debonis Samuel Guido Leandro Klaczynski Gustavo Maciel Imanol Salazar Agustín Ojuez Iván Pavón Santiago Arroyo

DT: Damián Arredondo