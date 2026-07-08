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Antoine Griezmann recuerda con simpatía el Perú vs Francia del Mundial 2018: “Era increíble de ver, todos eran peruanos”

Al igual que Kylian Mbappé, el ‘Principito’ ha reconocido que el enfrentamiento contra la ‘bicolor’ ha sido uno de sus mayores desafíos como futbolista. “Nos sentíamos en Perú”, admitió

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Antoine Griezmann luchando contra Pedro Aquino por la tenencia de un balón. - Crédito: AFP
Antoine Griezmann luchando contra Pedro Aquino por la tenencia de un balón. - Crédito: AFP

A lo largo de su extensa carrera, Antoine Griezmann se ha medido con distintos rivales, pero ninguno como la selección peruana. Al ‘Principito’, que hoy se dispone a encarrilar el inicio de su carrera en la Major League Soccer, le ha quedado muy marcado el fútbol desplegado por la ‘bicolor’ en el Mundial 2018 al igual que el increíble respaldo de su afición en las tribunas.

Durante su conferencia de presentación como nuevo futbolista del Orlando City, Griezmann recordó de manera puntual aquel Perú vs Francia, por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2018, y cómo los suyos tuvieron que exigirse más de la cuenta para sacar adelante un enfrentamiento duro en medio de un clima ferviente a favor de los sudamericanos.

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Antoine Griezmann ya enfrentó a Perú en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Internet)
Antoine Griezmann enfrentando a Pedro Aquino. - Crédito: REUTERS

“Es verdad, en ese partido contra Perú nos sentíamos en Perú, porque todo el estadio al salir a calentar eran todos peruanos. Era increíble de ver, vi que muchos aficionados peruanos habían vendido un montón de cosas para las entradas de ese partido y ahí te das cuenta de la alegría e ilusión que habían dado los jugadores a su gente”, detalló Antoine.

Griezmann, de 35 años, hace no mucho dio por finalizada su etapa como seleccionado francés, para así darle paso a las nuevas generaciones. Durante el tiempo que defendió el escudo de ‘Les Bleus’, levantó el título de campeón del Mundo en Rusia 2018 y tres años más tarde ganó la Liga de Naciones de la UEFA.

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Mbappé, admirado

La confesión de Kylian Mbappé sobre el partido ante la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 ha sido acaso la más especial. El delantero del Real Madrid sorprendió al ubicar ese encuentro entre los más desafiantes de su carrera, no solo por el nivel futbolístico, sino por la atmósfera creada por los aficionados.

Mbappé afirmó que ese día “fue una de las veces que me sentí más visitante en mi vida. Era como si estuviéramos jugando en Perú”. El masivo apoyo de la hinchada peruana en las tribunas convirtió el estadio ruso en un escenario de presión inusual para el equipo francés.

Kylian Mbappé hizo de las suyas contra Perú. - Crédito: REUTERS
Kylian Mbappé hizo de las suyas contra Perú. - Crédito: REUTERS

En ese lance, Kylian marcó el único gol y se convirtió en el goleador más joven de Francia en Mundiales. Su testimonio sitúa el ambiente de aquel partido por encima de muchos otros escenarios emblemáticos que ha visitado en Europa.

La FIFA reconoció a la afición peruana como la mejor del torneo. Aunque el resultado eliminó a Perú, el legado de sus seguidores y el respeto ganado, tanto por organismos internacionales como por rivales como Kylian Mbappé, sigue vigente.

Triste final

Perú se jugaba la vida misma contra Francia, después de un debut demasiado amargo por una injusta derrota a manos de Dinamarca. El elenco liderado por Ricardo Gareca estaba en la obligación de ganar. O en el peor de los casos sacar una igualada; ambas tareas eran titánicas, pero no imposibles.

Impulsados por los miles de peruanos estacionados en las tribunas del Ekaterimburgo Arena, los integrantes de la disciplina nacional salieron con el cuchillo entre los dientes para calibrar el nivel de un oponente que debió exigirse más de la cuenta para imponer condiciones en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé y Alberto Rodríguez se midieron en el Perú vs Francia del Mundial de Rusia 2018. (Getty Images)
Kylian Mbappé y Alberto Rodríguez se midieron en el Perú vs Francia del Mundial de Rusia 2018. - Crédito: AFP

Francia tomó la iniciativa con aproximaciones puntuales, mientras que Perú resistía con valentía. Los golpes eran claros, pero no concluyentes del todo. La balanza se inclinó para los europeos a partir de una desatención de Paolo Guerrero, que permitió la construcción de un ataque culminado por Kylian Mbappé.

Lejos de hincar la rodilla, la ‘blanquirroja’ siguió luchando y proponiendo, teniendo su acción más clara en el complemento con un lanzamiento lejano de Pedro Aquino escupido por el vértice del larguero. Al final, el score no se movió y así los ‘galos’ triunfaron en medio de la melancolía peruana extendida sobre todo el escenario.

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