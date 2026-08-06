Caso ‘Mochasueldos’: Fiscalía solicita cuatro años de prisión para la excongresista María Cordero Jon Tay

La excongresista María Cordero Jon Tay afronta un requerimiento de la Fiscalía de la Nación por el delito de concusión en el caso ‘Mochasueldos’ en Perú.

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La Fiscalía Suprema solicitó cuatro años de prisión efectiva para la excongresista María del Pilar Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, dentro del caso ‘Mochasueldos’. El requerimiento también incluye una solicitud de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una sanción económica.

Según informó Latina Noticias, la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presentó la acusación contra la exparlamentaria, a quien atribuye la condición de autora del delito de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal.

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María Cordero Jon Tay fue premiada con un blindaje en doble tiempo, primero, la Fiscalía ya no podrá investigarla por tener inmunidad, y tampoco será inhabilitada, por lo que puede reelegirse. Composición Infobae.

Fiscalía acusa cobro de sueldo

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, María Cordero habría solicitado el 50 % del salario de Rafael Cabrejos Vela, quien se desempeñaba como extrabajador de su despacho congresal, entre marzo y agosto de 2022.

La investigación fiscal señala que estos hechos fueron revelados tras un reportaje periodístico del programa Punto Final, que expuso el caso denominado ‘Mochasueldos’. Por estos hechos, además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía requirió una inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas y el pago de una multa de S/ 30.200.

Asimismo, el requerimiento fiscal incluye como investigado a Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Poder Legislativo, señalado como presunto cómplice primario del delito de concusión. Para él, el Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40, según detalló el citado medio.

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Colegio Médico denuncia ante la Fiscalía presuntos fraudes en el SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

Admiten trámite fiscal

El Poder Judicial informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria admitió a trámite el requerimiento mixto presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Mediante la Resolución N.° 1, emitida el 16 de julio de 2026, el órgano jurisdiccional dispuso correr traslado del pedido a los sujetos procesales por un plazo de 10 días para que presenten sus descargos y ejerzan su derecho de defensa.

El requerimiento mixto presentado por la Fiscalía contiene una acusación contra María Cordero y Braden Alexander Paredes, así como un pedido de sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, quien fue investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.

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Poder Judicial

Próximos pasos del proceso judicial

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley deberá evaluar primero el pedido de sobreseimiento, de acuerdo con las reglas establecidas para los requerimientos fiscales mixtos. Posteriormente, continuará el trámite correspondiente a la acusación fiscal.

Durante el plazo otorgado, las partes podrán presentar observaciones a la acusación, plantear medios de defensa, solicitar pruebas para un eventual juicio oral y formular otros pedidos contemplados en el Código Procesal Penal.

El proceso penal contra María Cordero se inició luego de que el Pleno del Congreso, en marzo de 2024, aprobara suspenderla de sus funciones legislativas y retirarle la inmunidad parlamentaria. Ahora, el caso continuará en la etapa de evaluación judicial antes de determinar si corresponde abrir un juicio oral.

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